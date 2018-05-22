Şu sıralar ev almak için doğru zaman mı?

Konutder, Gyoder ve Inder çatıları altında birleşen 40 adet gayrimenkul firması peşin ve konut kredili satışlarda %20 indirim ve %5 peşinat kampanyasının 15 Haziran 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdular.



Örneğin 500.000 TL değerindeki bir ev, yüzde 18 KDV ve yüzde 2 tapu harcıyla beraber, alıcıya maliyeti 600.000 TL’ye geliyor.

Kampanya dahilinde evin değeri 400.000 TL’ye düşüyor. İlave yüzde 8 KDV ve yüzde 1,5 tapu harcıyla, alıcıya toplam maliyeti 438.000 TL’ye geliyor. Bu şekilde yatırımcı 600.000 TL maliyeti olan bir evde, 162.000 TL kazanç veya yüzde 27 indirim kazanmış oluyor.

Nef Gayrimenkul kampanyaya Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basın Ekspres ve Inistanbul Topkapı projeleri ile katılmaktadır. Detaylı bilgi için hemen burayı tıklayın!