Şu sıralar ev almak için doğru zaman mı?KAYDIR
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Evet, döviz hızla yükseliyor… Konut kampanyaları ardı ardına geliyor. Ve şu sıralar yatırım yapmak isteyen ve özellikle elinde birikmiş dövizi olan herkesin aklında aynı soru var: Şu an doğru zaman mı? Tüm detaylarıyla konuyu masaya yatırdık.
Dolar bazında konut fiyatları en düşük seviyede…
Bir yılda konut fiyatları dolar bazında %20 azaldı. Geçtiğimiz yıl (2017) Mayıs ayında dolar kuru 3.50 seviyelerindeydi. Bugün ise kur 4.45. Dolar kuru bir yılda yaklaşık %30 artarken, aynı dönem için markalı konutların fiyatı sadece %4 arttı.
Örnek: Geçtiğimiz sene 100.000 TL’ye alacağınız bir ev 28.500 Dolar ederken, bugün evin fiyatı 104.000 TL oldu ve 23.000 Dolar’a kadar düştü.
Gayrimenkul her zaman uzun vadede dolara karşı hep daha kazançlı
Son 15 yıla baktığımızda ise gayrimenkulün uzun vadede hep dolardan daha fazla değerlendiği görülmektedir. 2003 – 2018 yılları arasında İstanbul’da konut fiyatları 4,2 kat artmıştır. Yani 2003’te 100.000 TL olan bir ev, 2018 yılında 420.000 TL’ye satılmaktadır. Dolar kuru ise 2003 Mayıs’ta 1,50 seviyelerindeyken, gayrimenkul artışının gerisinde kalarak 2,9 kat artışla bugün 4,45 seviyelerindedir. Doların bugünkü hızlı yükselişinden faydalanarak dolar sahiplerinin konuta yatırım yapması getirilerini artırmalarını sağlayacaktır, Çünkü kısa vadede dolar artışından kazanç sağlayan dolar yatırımcısı uzun vadede konuta yatırım yaparak daha fazla kazanç sağlayabilir.
Konut hem prim yapar hem de kira getirisi elde eder
Yukarıda bahsedilen hesaplamaların tamamı sadece konutun değer artışını baz almaktadır. Değer artışına ilave olarak konutun bir de kira getirisi olduğu düşünüldüğünde, konut yatırımcısının kazancı daha da fazla olmaktadır.
Konut maliyetleri her çeyrek artıyor, zam çok yakında
Doların yükselmesi inşaat maliyetlerini de yükseltmektedir. Tüketici tarafında hızlı bir fiyat artışı kabul görmeyeceği için inşaat firmaları her zaman maliyet artışlarını 6-12 ay sonradan fiyatlarına yansıtırlar. İçinde bulunduğumuz bu dönemde de dolar kuru ve maliyetler artmış, fiyatlar ise göreceli olarak çok daha az artmıştır.
Tarihi kampanya ile konut almanın tam zamanı
Devletin desteği de konut sektörüne sürmektedir. Yüzde 4 olan ve genellikle 2/2 inşaat firması ve alıcı arasında paylaşılan tapu harcı 31 Ekim 2018’e kadar yüzde 3’e düşürülmüştür. Devlet bankalarının başlattığı %0,98 faizli konut kredileri de sektöre hareket getirmektedir. %0,98 faiz oranını özel bankalar ve inşaat firmaları da uygulamaya başladır. Ayrıca konutta KDV oranı 31 Ekim'e kadar yüzde 18'den, yüzde 8'e düşürüldü.
Konutder, Gyoder ve Inder çatıları altında birleşen 40 adet gayrimenkul firması peşin ve konut kredili satışlarda %20 indirim ve %5 peşinat kampanyasının 15 Haziran 2018 tarihine kadar devam edeceğini duyurdular.
Örneğin 500.000 TL değerindeki bir ev, yüzde 18 KDV ve yüzde 2 tapu harcıyla beraber, alıcıya maliyeti 600.000 TL’ye geliyor.
Kampanya dahilinde evin değeri 400.000 TL’ye düşüyor. İlave yüzde 8 KDV ve yüzde 1,5 tapu harcıyla, alıcıya toplam maliyeti 438.000 TL’ye geliyor. Bu şekilde yatırımcı 600.000 TL maliyeti olan bir evde, 162.000 TL kazanç veya yüzde 27 indirim kazanmış oluyor.
Nef Gayrimenkul kampanyaya Nef Çekmeköy, Nef Bahçelievler, Nef Basın Ekspres ve Inistanbul Topkapı projeleri ile katılmaktadır. Detaylı bilgi için hemen burayı tıklayın!