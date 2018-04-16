Sorunsuz bir çatı yapımı uzmanlık ister! Güvenli bir çatı için 7 öneri

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Hep dile getirilen bir öğüttür: ’Hayatta ne yapacaksan yap ama çatıyı doğru kurmayı unutma...’ Çünkü çatı, aynı zamanda güvenin de bir simgesidir. Yeni bir iş, yeni bir fikir, yeni bir ev, kısacası hayata dair ’yeni’ ne varsa ortak noktaları, kendinizi güvende hissedebileceğiniz, sağlam bir çatı altında tasarlanmış ve hayata geçirilmiş olmasıdır. Peki böyle bir çatı kurmak, bu çatının altında buluşmak, gerçekte dışarıdan görüldüğü kadar zor birşey mi? Bunun için atılması gereken adımları sizin için bir araya getirdik.
Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz
Hayatta bazı şeyler, sizin iş alanınız veya ilgi alanınızın dışında kalır. Zaten hiç kimsenin her konuda uzman olmasız beklenemez. Ancak iş ve ilgi alanınızın dışında kalan alanlarda herhangi bir sorunla karşılaşabilirsiniz. Sorunu en hızlı ve pratik şekilde çözmek ve zaman kaybetmemek için mutlaka farklı uzmanlık alanlardan çözüm ortakları edinin.
Aklınızın karışmasına izin vermeyin
Bir karar aldığınızda ve bu kararı çevrenizle paylaştığınızda, her kafadan bir sesin çıkması ve bunun bir sonucu olarak meydana gelen bilgi kirliliği aklınızın karışmasına ve sağlıklı bir karar almanıza engel olur. Aklınızdaki soruları paylaşmadan önce bir kenara not edin ve soruları ilk soracağınız kişiyi doğru seçmeye çalışın. Bu adım, size hem zaman kazandıracak hem de doğru kişiler tarafından yönlendirilmiş olacaksınız.
Seçme özgürlüğünden asla vazgeçmeyin
Siz ne kadar yaratıcı ve farklı olursanız olun eğer size sunulan seçenekler kısıtlıysa tercihleriniz de siz farkında olmadan ve sizin kontrolünüz dışında kısıtlanır. O nedenle her zaman size daha fazla seçenek sunan kişi ve firmalarla çalışmaya özen gösterin.
Enerjinizi verimli kullanın
Enerji, çağımızın en önemli sorunlarından bir tanesi. Bu nedenle zaman içinde hayatımıza ’yeni nesil enerji yönetimi’ diye bir kavram girdi. Çünkü, kısıtlı olan enerji kaynaklarını doğru bir şekilde yönetemezsek attığımız her adım, uzun vadede yüksek maliyetlerle bize geri döner. Bu yüzden herkes kendi alanının enerji yönetimini yaparken üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli...
Kendinizi ’garanti’ye alın!
Garanti konusu, özellikle alım-satımlarda sık sık ihmal edilen bir konudur. Oysa ki, attığımız adımları, yaptığımız yatırımı güvence altına almak, ’kendimizi güvende hissetmek’ olgusunun olmazsa olmazlarından biridir. Bu doğrultuda, bir şey satın alırken, sözleşmelerin profesyonel ekipler tarafından yapıldığına, her şeyin yazılı ve belgeli olduğuna, satış sonrasında da haklarınızın korunduğuna emin olun. Size bu olanakları sağlayan firmalar ile çalışmaya özen gösterin.
Zamanın değerini bilin
Attığımız her adımda, başladığımız her işte, en çok ihtiyacını duyduğumuz şeylerden birisi de zamandır. Zaman herkes için önemlidir ve bu nedenle zaman yönetimine fazlasıyla önem vermek gerekir. Zamandan kazanmanın en ideal yolu iyi plan yapmaktır. Bir planı, belirlediğiniz takvimde hayata geçirebilmek için de hızlı çözümler üreten, olası aksaklıklarda taleplere hızlı geri dönebilen ekiplere çalışmak gerekir. Bu nedenle ‘feedback’ yani ‘geri bildirim’ konusu, bir karar alırken ‘olmazsa olmaz’ listenizin başlarında yer alması gereken önemli bir konudur.
Farklı finansal çözümler arasından seçim yapın
Her işin finansal bir boyutu var. Finansal süreç içerisinde herkesin bütçesi, ödeme tercihi, zaman aralığı farklı olabilir. Yeni bir adım atarken önce kendi finansal durumunuzu belirleyin ve ödeme aşamasında sizin önceliklerinize uyacak finansal çözümleri tercih edin. Eğer karşınızdaki firma size tek bir ödeme seçeneği sunuyor ise, bunun uzun vadede riskli olacağını ve sizi zor duruma sokacağını unutmayın!
BU ÇATININ ALTINDA ’GÜVEN’ VAR!
91 yıllık Kılıçoğlu markasının güveni ve deneyimini taşıyan Megaron çatı teknolojileri, yeni nesil çatı malzemelerini sektöre sunuyor. Megaron Çatı Teknolojileri Uzman Bayi hizmeti ile tüm detay çözümlerini çatınıza uygun alternatif malzemelerle uygular.
Anahtar Teslim Hizmet
Megaron Çatı Teknolojileri uzman bayisine geldiğinizde sizin çatınızın uygulamasında ilgili herhangi bir detayı düşünmenize gerek yoktur, uzman bayi çatı ile ilgili tüm detay çözümlerinin ve alternatif çatı kaplama malzemelerinin uygulamasını profesyonel ekipleriyle yapar. Megaron Çatı Teknolojileri Uzman Bayisine gittiğinizde çatınıza uygulanacak malzemeleri farklı yerlerden almanıza gerek yoktur. Tüm ürünler Kılıçoğlu kalite standartlarıyla sizlere garantisiyle sunulur.
Finansal Çözümler
Megaron Çatı Teknolojileri Uzman Bayisi çatınız için finansal çözümler sunar. Peşin fiyatına, 6 ay vade %0 faiz ve 12 ay vade %0,59 faiz oranına sahip seçenekleriyle ödeme planınızı rahatlatabilir, çatınızda kaliteli ve uzun ömürlü bir çözüme sahip olabilirsiniz.
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