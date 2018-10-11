2. Sadece terapi değil, çok daha fazlası: Aliva Spa

Sonbaharın bu en güzel günlerinde dinlenmenin, yenilenmenin en etkili yollarından biri de masaj terapileridir... Unutmayın, yüksek kalite standartlarında uygulanan spa, bir masaj terapisinden çok daha fazlasını sunar size... Eğer 'iyi yaşama' giden yolda ilk adımları atmak istiyorsanız mutlaka cildinizin ihtiyacına yönelik bakımlarla tazelenin...

Bunun yanında ideal sağlığa kavuşmak için dengeli beslenmeyi, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, stresi kontrol altında tutmayı ve kaliteli bir uyku almayı da ihmal etmemelisiniz. Tüm bunlar “wellness yaşam biçimi” için gerekli olan temel bileşenlerdir...

Kalıcı sağlık ve güzellik için tüm bu aktiviteleri, hayat felsefeniz olarak benimsemeli, yaşam tarzınızla ve alışkanlıklarınızla birleştirmelisiniz.