Sonbaharın Tüm Güzelliklerini NG Sapanca’daYaşayın... Sessiz, sakin, yemyeşil bir orman, masmavi, tertemiz, oksijen dolu bir gökyüzü hayal edin. Şehirden, stresten, yoğun tempodan uzak, kuş cıvıltıları eşliğinde, hamağınızda uzanıyorsunuz... İstediğiniz an, istediğiniz hizmet ayağınıza geliyor. Siz sadece hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Bedeniniz, ruhunuz ve zihniniz kusursuz mutluluğu belki de ilk kez bu kadar yoğun yaşıyor. Keyfin kelime anlamını keşfediyor, kafa dinlemenin ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Her fırsatta, çok yakınınızdaki bu keyfi yaşamak için can atıyorsunuz. NG Sapanca Wellness & Convention’dasınız. Huzura hoş geldiniz. Sapanca'da, geniş ve el değmemiş bir alanda, her biri kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde, NG Sapanca Wellness & Convention'ı bulacaksınız. Burası, doğanın sunduğu güzelliklere, insan eliyle yaratılabilecek en kaliteli dokunuşları ekleyen, sıra dışı bir mekan... NG Sapanca Wellness & Convention, global kategoride Uluslararası ödüllü Aliva Spa Merkezi, lüks ve konforlu odaları, doğa ve wellness ile harmanlanmış iş toplantılarınızı gerçekleştireceğiniz toplantı salonları ve farklı lezzet alternatifleriyle sadece ülkemizin değil, Dünya'nın da sayılı tesisleri arasında yer alıyor. NG Sapanca farklı beklentilere özel tasarlanmış 287 odası ve “her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlamayı” ilke edinen çalışanlarıyla sizi bekliyor. Gelin, yenilenin, tazelenin… Sunulan Olanaklar; Ödüllü Aliva SPA , Havuzlar , Aquapark, Canlı Müzik, Türk ve Dünya Mutfakları Detaylı bilgi için burayı tıklayın!