Sonbaharın tüm enerjisini ruhunuza yansıtın… 6 adımda doğayla hayata dönüş!KAYDIR
Modern hayatın getirdiği olumsuz etkilerden, öze dönerek arınmak istiyorsanız bu sonbaharı kaçırmayın!
Sonbahar, doğada var olan renkleri tüm tonlarıyla birlikte bir örtü gibi önümüze seren, doğayla hayata dönmek isteyenler için eşsiz bir mevsim… Sonbaharı dolu dolu yaşamak, doğanın kucağında her şeyden uzaklaşıp zihnen ve bedenen canlanmak ve yenilenmek isterseniz benzersiz bir deneyim olan wellness sağlıklı yaşam biçimini keşfedin! İşte detaylar…
1. Doğayla baş başa, tüm aileye iyi gelecek bir mola…
Günlük yaşam koşturmacası içinde ihtiyacını en fazla hissettiğimiz şey, aile ile daha fazla zaman geçirmek… Doğanın tüm güzelliklerini içinde saklayan sonbahar, ailece doğaya kaçmak, yemyeşil ormanın içinde aile ile birlikte huzur dolu anlar yaşamak için eşsiz bir fırsat sunuyor… Gündelik karmaşa ve strese ara vererek tüm aileyi doğa ile buluşturmanın ve sonbaharı yerinde keşfetmenin tam zamanı!
2. Sadece terapi değil, çok daha fazlası: Aliva Spa
Sonbaharın bu en güzel günlerinde dinlenmenin, yenilenmenin en etkili yollarından biri de masaj terapileridir... Unutmayın, yüksek kalite standartlarında uygulanan spa, bir masaj terapisinden çok daha fazlasını sunar size... Eğer 'iyi yaşama' giden yolda ilk adımları atmak istiyorsanız mutlaka cildinizin ihtiyacına yönelik bakımlarla tazelenin...
Bunun yanında ideal sağlığa kavuşmak için dengeli beslenmeyi, düzenli fiziksel aktivite yapmayı, stresi kontrol altında tutmayı ve kaliteli bir uyku almayı da ihmal etmemelisiniz. Tüm bunlar “wellness yaşam biçimi” için gerekli olan temel bileşenlerdir...
Kalıcı sağlık ve güzellik için tüm bu aktiviteleri, hayat felsefeniz olarak benimsemeli, yaşam tarzınızla ve alışkanlıklarınızla birleştirmelisiniz.
3. Kendinizi iyi yemeklerin lezzetine bırakın…
Sonbaharda, kendinize ayırdığınız bu özel zamanı en doyurucu şekilde geçirmenin bir yolu da kendinizi iyi yemeklerle ödüllendirmektir… Usta aşçılar tarafından hazırlanan, Türk ve Dünya mutfağının geleneksel ve modern tatlarını, özel bir sunum eşliğinde deneyimlemek her an her yerde ulaşabileceğiniz bir ayrıcalık değil… Siz siz olun, bu özel zamanda birbirinden lezzetli yemeklerin tadını çıkarmayı ihmal etmeyin!
4. 'Orman terapisi’nin ruhu iyileştiren gücüyle tanışın...
Ormanın ruhsal olduğu kadar bedensel sağlığınıza da faydalı olduğunun bilimsel olarak kanıtlandığını biliyor musunuz?
Japonya’da iş stresi nedeniyle intihar vakalarının artmasıyla Japonya Sağlık Bakanlığı 80’li yıllarda bilimsel araştırmalar başlattı. Bu araştırmalarda ağaçların salgıladığı “fitonsit” isimli maddenin insan sağlığına olan olumlu etkisi kanıtlandı ve ilk kez 1982’de Shinrin-Yoku (Orman Terapisi) kavramı gündeme geldi. Uzun yıllar devam eden araştırmaların sonucunda Japonya Sağlık Bakanlığı, Shinrin-Yoku’nun tıp literatürü içinde değerlendirilmesini sağladı.
Orman Terapisi’nin içeriğinde “Eğitimli rehber eşliğinde tüm duyular açık olarak doğada sessizce yürümek, sesleri, kokuları, renkleri hissetmek; kısaca doğayı içine çekmek” bulunuyor.
Japonya’nın dışında Amerika ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde uygulanan bir sağlık yöntemi haline gelen 'Orman Terapisi';
-Bağışıklık sistemindeki faydalı hücreleri güçlendirir,
-Tansiyonu düşürür,
-Stresi azaltır,
-Kan şekerini düşürür,
-Çocuklar da dahil olmak üzere odaklanmayı artırır,
-Enerji seviyesini yükseltir,
-Uykusuzluğa iyi gelir.
5. Doğa sporları ve aktiviteler ile enerji toplayın!
Sonbaharın ve doğanın gücünden iki şekilde faydalanabilirsiniz; dinlenmek ve yenilenmek… Bir yandan şehrin yorgunluğunu üzerinizden atarken diğer yandan da yeni dönem için enerji toplamalısınız… Bisiklet, yürüyüş, okçuluk gibi doğa sporları ve doğa içinde yapılabilecek diğer aktiviteler sizin hem dinlenmenizi hem de enerji toplamanızı sağlayacaktır. Sonbahar programınıza bu tür rahatlatıcı aktiviteleri de eklemeyi ihmal etmeyin.
6. Kasım'da aşk başkadır...
Sonbahar sadece bedeninizi ve ruhunuzu değil, aşkınızı da tazelemeniz için olağanüstü bir mevsim… En güzel aşk şiirlerinin sonbaharda yazılması, en güzel aşk filmlerinin hep sonbahar temalı olması tesadüf değil. Çünkü aşk en çok sonbahara yakışıyor… İşte bu yüzden, sonbaharın en güzel aşk rotası olan doğanın kucağında sevdiğinizle birlikte zamanı durdurmak ve aşkınızı yenilemek için harika bir fırsat var önünüzde… Lüks bir restoranda romantik bir akşam yemeği yemek, çiftlere özel olarak uygulanan masaj ve bakım ayrıcalıklarını deneyimlemek, kusursuz bir sonbaharın olmazsa olmazlarından…
Ormanın içinde doğayla iç içe Sonbaharın tüm güzelliklerini
NG SAPANCA’da yaşamak için size özel fırsatları kaçırmayın!
Sonbaharın Tüm Güzelliklerini NG Sapanca’daYaşayın...
Sessiz, sakin, yemyeşil bir orman, masmavi, tertemiz, oksijen dolu bir gökyüzü hayal edin. Şehirden, stresten, yoğun tempodan uzak, kuş cıvıltıları eşliğinde, hamağınızda uzanıyorsunuz... İstediğiniz an, istediğiniz hizmet ayağınıza geliyor. Siz sadece hayatın tadını çıkarıyorsunuz. Bedeniniz, ruhunuz ve zihniniz kusursuz mutluluğu belki de ilk kez bu kadar yoğun yaşıyor. Keyfin kelime anlamını keşfediyor, kafa dinlemenin ne demek olduğunu çok daha iyi anlıyorsunuz. Her fırsatta, çok yakınınızdaki bu keyfi yaşamak için can atıyorsunuz.
NG Sapanca Wellness & Convention’dasınız. Huzura hoş geldiniz.
Sapanca'da, geniş ve el değmemiş bir alanda, her biri kayıt altına alınmış binlerce ağacın yükseldiği bir ormanın kalbinde, NG Sapanca Wellness & Convention'ı bulacaksınız. Burası, doğanın sunduğu güzelliklere, insan eliyle yaratılabilecek en kaliteli dokunuşları ekleyen, sıra dışı bir mekan... NG Sapanca Wellness & Convention, global kategoride Uluslararası ödüllü Aliva Spa Merkezi, lüks ve konforlu odaları, doğa ve wellness ile harmanlanmış iş toplantılarınızı gerçekleştireceğiniz toplantı salonları ve farklı lezzet alternatifleriyle sadece ülkemizin değil, Dünya'nın da sayılı tesisleri arasında yer alıyor.
NG Sapanca farklı beklentilere özel tasarlanmış 287 odası ve “her konuğumuzu, tek konuğumuz gibi ağırlamayı” ilke edinen çalışanlarıyla sizi bekliyor.
Gelin, yenilenin, tazelenin…
Sunulan Olanaklar; Ödüllü Aliva SPA , Havuzlar , Aquapark, Canlı Müzik, Türk ve Dünya Mutfakları