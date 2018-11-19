Sizi memnun edecek bir yatak seçiminde nelere dikkat etmelisiniz?KAYDIR
Pek çok konuda ortak fikire sahip olduğunuz o kişiyi bulduğunuza inandınız ve her güne ilk onu görerek başlamaya karar verdiniz. Ve tabii o da sizinle aynı fikirde… Tüm bu güzel atmosferi yanlış yatak seçimiyle neden kâbusa çeviresiniz ki? İşte yatak seçiminde dikkat etmeniz gerekenler…
Öncelikle ortak bir paydada buluşun
Hayat içinde pek çok konuda fikirleriniz ortak olabilir peki ya uyku alışkanlıklarınız? Farklı özelliklere sahip yataklar içinden size en uygununu seçmeden önce; kaliteli bir uyku deyince neler beklediğinize ve sizin için olmazsa olmaz özelliklere karar verin.
Konforunuzdan ödün vermeyin!
Siz mışıl mışıl uyurken eşiniz de gece boyunca sağa sola dönmesin ve güne enerjik başlasın istiyorsanız; seçtiğiniz yatağın yay gücüne dikkat etmeniz gerekir. Çünkü güçlü yay gücüne sahip bir yatak, kullanıcısının vücuduna uyum göstereceğinden daha rahat ve huzurlu bir uyku sağlar.
İyi bir uyku sizi zinde tutar
Sağlıklı bir yetişkin gecede 7 ila 9 saat arası kaliteli uykuya ihtiyaç duyar. Bu süre kişinin beslenme şekline ve o günün şartlarına göre değişebilir. Fiziksel ve zihinsel olarak yoğun bir günün ardından bedeniniz dinlenmek için daha fazla zaman ister. Dengesiz ve ağır beslenme uykunuzun kalitesinden çalarken; hafif, besleyici öğünlerin ardından bedeniniz daha hızlı toparlanır ve daha zinde hissedersiniz.
Aceleye getirmeyin!
Hayatımızın yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiririz; geri kalan kısmı ise uyku saatlerimizin nasıl geçtiğine bağlıdır. Huzurlu bir uyku, mutlu bir günü beraberinde getireceği için yatak seçimi yaparken vücut tipinize uygun doğru yatağı seçerek yaşam kalitenizi artırın.
Yanlış yatak seçimine son!
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