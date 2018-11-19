Sizi memnun edecek bir yatak seçiminde nelere dikkat etmelisiniz?

İyi bir uyku sizi zinde tutar



Sağlıklı bir yetişkin gecede 7 ila 9 saat arası kaliteli uykuya ihtiyaç duyar. Bu süre kişinin beslenme şekline ve o günün şartlarına göre değişebilir. Fiziksel ve zihinsel olarak yoğun bir günün ardından bedeniniz dinlenmek için daha fazla zaman ister. Dengesiz ve ağır beslenme uykunuzun kalitesinden çalarken; hafif, besleyici öğünlerin ardından bedeniniz daha hızlı toparlanır ve daha zinde hissedersiniz.