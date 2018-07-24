Sizi geleceğe hazırlayacak bir üniversite eğitimi nasıl olmalı?

Alanlarında uzman, deneyimli akademik kadro…

Güçlü bir akademik kadro bir üniversite için çok şey ifade etmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz dünyada süregelen değişim ve bu değişimin sektörel yansımaları öğrencilere akademik kadrolar aracılığıyla aktarılır. Bu nedenle akademik kadronun deneyimli, kendi alanlarında uzman, dünyayı takip eden, vizyoner isimlerden oluşması çok önemlidir. Üniversite bir bilgi edinme ve uygulama alanıdır. Bir bütünü oluşturan bu iki parçayı birbirinden ayırmamak gerekir. Alanında uzmanlaşan, sektöründeki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve yeterli deneyime sahip olan akademisyenler, öğrencisine bir yandan mesleki eğitim verirken diğer yandan da onu her anlamda geleceğe hazırlar.