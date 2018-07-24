Sizi geleceğe hazırlayacak bir üniversite eğitimi nasıl olmalı?

Üniversite eğitimi, iş dünyasına atılmadan önce uğramanız gereken son durak! 21. yüzyılın iş dünyasının, bugünün gençlerinden beklentileri çok yüksek. Bu beklenti, hayatınızın en kritik tercihlerinden biri olan üniversite seçiminin önemini bir kat daha artırıyor. Çünkü seçeceğiniz üniversite, sizi sadece meslek sahibi yapmıyor; aynı zamanda geleceğin iş dünyasına hazırlıyor. Peki, sizi geleceğe hazırlayacak nitelikli bir üniversite eğitiminden beklentiniz ne olmalı?
Dünya vatandaşlığını hedefleyen bir vizyon…
Dünya vatandaşı olmaya giden yol, dünya ile daha fazla entegre olmaktan geçiyor. Bu noktada bir üniversiteden beklenti, öğrencilerinin dünyaya açılmalarına fırsat sunacak yurt dışı eğitim programları uygulamasıdır. Öğrenciler, Avrupa Birliği üye ülkeleri arasında öğrenci değişim programı olan Erasmus’a katılarak gittikleri ülkede aldıkları diploma ekiyle uluslararası geçerliliği olan bir diplomaya sahip olabilirler. Böylelikle bir öğrenci, kendi üniversitesinden aldığı diploma ile Avrupa Birliği ülkelerinde dilediği üniversitede lisansüstü çalışmalar yapabiliyor; marka yaratan firmalarda yer alabilecek yeterliliğe sahip olabiliyor.
Uluslararası organizasyon ve kongrelere katılım…
Dünya vatandaşlığı hedefinin ilk adımları üniversite yıllarında atılır. İşte bu yüzden üniversitenin, öğrencinin kişisel gelişimindeki katkısı çok önemlidir. Öğrencilerini değişim programları ile yurt dışına gönderen bir üniversite ayrıca farklı bölgelerden gelen öğrencileri de ağırlayarak, bilgi ve kültür alışverişinin oluşmasına katkı sağlayabilir. Üniversitenin düzenlediği ve tümüyle öğrencilerin görev aldığı uluslararası organizasyon ve oturumlar sayesinde de öğrenciler, farklı sektörlerin temsilcileriyle tanışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı elde eder…
Fark yaratan uygulama alanları…
İş hayatına kusursuz bir şekilde hazırlanmanın olmazsa olmazı, kapsamlı bir uygulamalı eğitim anlayışıdır. Üniversitedeki hemen her akademik birimin kendine özgü uygulama alanları olmalıdır. İletişim öğrencileri için plato ve stüdyolar, Mimarlık öğrencileri için derslerde aldıkları kuramsal bilgileri pratiğe dönüştürebilecekleri uygulama alanları, Hukuk öğrencileri için özel olarak hazırlanan ‘sanal mahkeme salonları’ ve Tıp öğrencileri için Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, uygulamalı eğitimde örnek gösterilebilir. Böylece öğrenciler, iş hayatına atıldıklarında sektörü tanıma ve adaptasyon sürecini çok daha hızlı bir şekilde geçirirler.
Çağın gereklerine uygun bir eğitim anlayışı…
Dünyadaki hızlı değişim ve teknolojik büyüme tüm sektörleri etkileyen bir durum. Doğal olarak üniversitelerin de akademik programlarını bu değişim ve büyümeye paralel olarak güncellemeleri, çağın beklentilerine uygun bir eğitim anlayışı uygulamaları çok önemli. Modern uygulama laboratuvarlarına sahip ve teknolojik alt yapısını tamamlamış üniversiteler, öğrencilerini geleceğe hazırlarken bir adım öne geçiyor. Bu konuda bir başka önemli nokta da etkin bir dil eğitiminin sağlanması… Türkçe ve İngilizce öğretim programları, ihtiyaca cevap verecek nitelikte dil dersleri veren üniversiteler, dünya ölçeğinde kabul edilen bir eğitim anlayışı ile öğrencilerini geleceğe hazırlama noktasında büyük katkı sağlıyor.
Alanlarında uzman, deneyimli akademik kadro…
Güçlü bir akademik kadro bir üniversite için çok şey ifade etmektedir. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz dünyada süregelen değişim ve bu değişimin sektörel yansımaları öğrencilere akademik kadrolar aracılığıyla aktarılır. Bu nedenle akademik kadronun deneyimli, kendi alanlarında uzman, dünyayı takip eden, vizyoner isimlerden oluşması çok önemlidir. Üniversite bir bilgi edinme ve uygulama alanıdır. Bir bütünü oluşturan bu iki parçayı birbirinden ayırmamak gerekir. Alanında uzmanlaşan, sektöründeki tüm gelişmeleri yakından takip eden ve yeterli deneyime sahip olan akademisyenler, öğrencisine bir yandan mesleki eğitim verirken diğer yandan da onu her anlamda geleceğe hazırlar.
MALTEPE’DE BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ
1997 yılında “Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel” anlayışıyla yola çıkan Maltepe Üniversitesi; bugün 9 fakülte, 3 enstitü, 2 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu ve yeni açılan konservatuvarıyla eğitim-öğretim hayatına devam ediyor. 1000 dönümlük yemyeşil bir arazi üzerine kurulu olan Üniversite, fakülte/yüksekokul binalarının yanı sıra açık amfileriyle, spor merkezleriyle, öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği çeşitli mekânlarıyla, Marmara Eğitim Köyünde, doğanın içinde öğrencilerini karşılıyor.
Dünya Üniversitesi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Maltepe Üniversitesi 1 Ağustos-14 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihi yapacak öğrencileri ve ailelerini Marmara Eğitim Köyüne davet ediyor.