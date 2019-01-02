Şimdiden güzel bir tatil planlayanların aklından çıkmaması gereken konular

Şimdiden güzel bir tatil planlayanların aklından çıkmaması gereken konularKAYDIR
Yaz tatili için kışın rezervasyon yapmanın hem zaman hem de maddi tasarruf sağladığını ve daha verimli tatil deneyimi sunduğunu birçoğumuz yaşayarak görmüşüzdür. Yaza henüz çok olduğunu düşünsek de göz açıp kapayıncaya kadar geçen bu sürede planımızı ince ince yaparak 2019 yazında da güzel bir tatile yelken açmak oldukça basit. İşte tatilinizi geçireceğiniz yeri planlarken size yardımcı olacağını düşündüğümüz birkaç ipucu:
Konaklayacağınız tatil yeri için birden çok seçeneğinizin olup olmadığını kontrol edin
Öncelikle hangi tür bir tatil yerinde konaklamak istediğinizi düşünerek tatil planına başlayabilirsiniz. Kalmak istediğiniz yer müstakil bir villa mı yoksa otel odası mı? Buna bir süre sonra karar vermek istiyorsanız da birbirinden farklı seçenekleri barındıran tatil yerlerini mercek altına alabilirsiniz.
Gerçekten de tatilin tadı damağınızda kalsın istiyorsanız hangi mutfakların olduğunu öğrenin
Deneyimli şeflerin dünyanın hangi mutfaklarına özgü tatları tatiliniz boyunca size sunabileceğine dair mümkün olduğunca bilgi almaya çalışabilirsiniz. Böylece tatilde tatsız sürprizlerle karşılaşmak yerine, gözünüzün ve midenizin hangi tür ziyafetlerle karşılaşacağını önceden bilirsiniz.
Stresten uzaklaşmanın en güzel yollarından biri olan spa ve havuz keyfine dair bilgi edinin
İster masaj, ister bakım programları olsun; isterse de birbirinden farklı tasarımlara sahip açık ve kapalı havuz seçeneklerini sanal turla veya kurumsal videolarla görebileceğiniz yerlere bakabilirsiniz. Günlük hayatın sıkıntılarıyla stres dolan bedeninizi ve ruhunuzu dinlendirebileceğiniz bu tip tatil yerleri, daha rezervasyon aşamasında bile sizi mutlu edecektir. Ayrıca son dönemlerin trend havuzlarının ısıtılmış deniz suyuyla doldurulduğunu da aklınızın bir köşesinde tutabilirsiniz.
Eğer varsa, çocuklarınızın eğlenmesi önceliğiniz olacak ama sizin de aynı oranda eğlenip keyifli vakit geçirebileceğiniz bir tatil planlayın
Gerçekten de iyi planlanmış bir tatil yerinde hem çocukların hem de yetişkinlerin bir arada keyifle vakit geçirebileceği alanlar yapılmış olmalıdır. Bu tip mekanların başında gelen aquaparklarda eğlence ve heyecanı bir arada yaşayabilirsiniz. Bu tip mekanların olup olmadığını kontrol edin. Hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik tatil imkanlarının iyi olduğu tatil yeri sayısı siz de bilirsiniz ki fazla değildir. Hem yetişkinler için hem de farklı yaş grubundan çocuklar için farklı eğlence mekanları ve aktiviteleri olup olmadığını dikkatle inceleyin. Çocuk kulübü ve oyun merkezi gibi özellikle dizayn edilmiş alanların olmasının avantajını unutmayın.
Sporunuza tatilde de kaldığınız yerden devam edebileceğiniz otel imkanlarına bakın
Spor sizin için bir yaşam biçimiyse tatilde de bundan uzaklaşmak istemezsiniz. Hatta günlük hayatınızdaki spor faaliyetlerinize yenilerini eklemek dahi isteyebilirsiniz. Aklınızdan böyle bir şey geçiyorsa, tatil yerinin hangi sportif etkinlikleri yapmaya uygun olduğuna ve spor alanının büyüklüğü gibi ölçülerine bakmalısınız.
Bu konularda içinizin rahat edeceği bir seçenek arıyorsanız erken rezervasyon avantajıyla karşınızda!
Gloria Hotels & Resorts, tam da sizin için yukarıdaki konulardan çok daha fazlasını göz önünde bulundurarak mükemmel tatil mekanları dizayn etti. Beklentilerinizi karşılayacak özelliklere sahip 3 otel, ‘’Gloria Golf Resort’’, ‘’Gloria Serenity Resort’’ ve ‘’Gloria Verde Resort’’ten her isteğinizin karşılanacağı restoranlarına kadar Gloria Hotels & Resorts her şeyi sizin için düşündü.
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Gloria Golf Resort
Kumun sıcaklığından ve dalgaların ışıltısından vazgeçemeyeceğiniz özel bir plaj,
doğanın tüm renklerine sahip eşsiz bir flora, ailenizin ve çocuklarınızın tüm beklentilerini karşılayan şık,
zarif ve eğlenceli bir dünya.
Gloria Serenity Resort
Huzurun, ayrıcalığın ve lüksün, evrenin doğal renkleri ile birleştiği Gloria Serenity Resort’de,
kişisel konforunuz, damak tadınız, eğlence ve çocuklarınızın mutluluğuna dair tüm beklentileriniz,
sizler için keyif ve mutlulukla bir araya getirildi.
Gloria Verde Resort
Doğanın, yeşilin ve sessizliğin içine kurulu, sade, dingin ve sakin bir tatil arayanların tercihi. Gloria Verde Resort, geride bıraktığınız şehrin gürültü ve kalabalığını kapısından girdiğiniz an unutturacak bir doğayı, kişiye özel ve ayrıcalıklı hizmet anlayışını, tüm ailenize hitap edecek bir hizmet yelpazesini önünüze seriyor.