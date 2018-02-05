Sade ve şık bir akşam yemeği planladıysanız Planlarınız bu yöndeyse, kombininizi de ona göre seçmelisiniz. İlla gömlek şart diye düşünmeyin; koyu renk iddialı ve kendinden desenli bir triko; yine koyu renklerde ceket ve pantolonla müthiş bir işbirliği yapabilir. Pantolonunuzun ve ceketinizin materyalleri biraz farklı olursa; kombininiz hareketlenecektir. Ancak hem pantolonun hem ceketin dar kesim olmasına özen gösterin. Eğer siz de rahat bir şıklıktan yanaysanız mutlaka bu kombini dikkate alın. Bu kombini incelemek için hemen burayı tıklayın!