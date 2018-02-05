Sevgililer Günü için erkeklere özel
hayat kurtaracak 4 şahane kombin!KAYDIR
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Bir kadına verilebilecek en güzel Sevgililer Günü hediyesi nedir? Aklınıza türlü çeşit armağan gelebilir ama her kadının almak isteyeceği en güzel hediyelerden biri sevgilisinin 'iyi görünmesi'dir. Siz yine hediyenizi cebinize koyun ama bu yazıdaki ipuçlarını da o özel günde uygulamayı ihmal etmeyin. İşte Sevgililer Günü'nde nereye ne giyilir; erkekler için hayat kurtaracak 4 şahane kombin!
Yemekten sonra gece eğlencesi varsa...
Eğer iyi bir yerde, şık bir akşam yemeği üstüne gece eğlencesi planladıysanız bu kombin tam size göre… Unutmayın; bu bir Sevgililer Günü gecesi… Bir baloya veya düğüne gitmiyorsunuz! Koyu ceket, koyu pantolon ve açık renk gömlek üçlüsünden vazgeçmeyin. Beyaz gömlek her zaman özel gecelerin kurtarıcısıdır. Desenli kravalatlar bu yıl tekrar moda; mendil ve kravat seçiminizde bunu da göz ardı etmeyi unutmayın. Lacivert ve hakinin uyumundan faydalanın. Ceket ve ayakkabının renk tonlarının birbirine yakın olmasına özen gösterin.
Sade ve şık bir akşam yemeği planladıysanız
Planlarınız bu yöndeyse, kombininizi de ona göre seçmelisiniz. İlla gömlek şart diye düşünmeyin; koyu renk iddialı ve kendinden desenli bir triko; yine koyu renklerde ceket ve pantolonla müthiş bir işbirliği yapabilir. Pantolonunuzun ve ceketinizin materyalleri biraz farklı olursa; kombininiz hareketlenecektir. Ancak hem pantolonun hem ceketin dar kesim olmasına özen gösterin. Eğer siz de rahat bir şıklıktan yanaysanız mutlaka bu kombini dikkate alın.
Evde romantik bir buluşmaya giderken…
Ceket giymeseniz de olur; ama göz alıcı bir mont muhakkak tercih edilmeli. Koyu rengin gizemine kendinizi kaptırın. Bu yıl lacivert ve kahve tonlarının kombini pek moda. Kıyafetinizde lacivertin tonlarını seçtiyseniz, ayakkabınızda da kahve renklerini tercih edebilirsiniz. Seçeceğiniz kot pantolonun çok açık tonlarda olmamasına ve bu özel gecenin ağırlığını yansıtmasına dikkat edin.
Sinemaya tiyatroya konsere giderken…
Önden düğmelerle iliklenebilen ceket formundaki trikolar dışarıda bir etkinlik için biçilmiş kaftan gibi. Yine trikonuzun içine açık tonlarda bir gömlek seçin; mümkünse keten olsun. Şık bir palto ve yine gecenin ağırlığını yansıtacak koyu renklerde bir kot pantolonla kombininizi tamamlayın!
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