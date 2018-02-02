Sevgililer Günü için dev hizmet! Her ilişkiye uygun 16 hediye önerisi

Sevgililer Günü için dev hizmet! Her ilişkiye uygun 16 hediye önerisiKAYDIR
Evet, yine o malum tarih yaklaştı. Belki uzun zamandır evlisiniz, “Artık Sevgililer Günü mü kaldı bize?” diyorsunuz. Belki uzatmalı sevgilisiniz, her 14 Şubat geldiğinde ne alacağınızı kara kara düşünüyorsunuz. Belki yeni bir sevgili yaptınız, heyecandan ne alacağınızı bilemiyorsunuz. Belki de bu günü evinizde tüylü, minik dostlarınızla geçirecek ve “En güzel sevgi bu!” diyorsunuz. O da mı değil? E, o zaman neden kendi kendinize hediye almıyorsunuz? Tamam, merak etmeyin; bu listede hepinizi düşündük.
Aynı yastığa baş koymuş evli çiftlere
İlişkiyi heyecanlandırmak için baştan çıkarıcı bir koku alın. Kokular hafızada yer bırakır ve her yeni koku bambaşka hatıralar yaratır. Hazır kış ayındayken baskın ve egzotik kokuları tercih edebilirsiniz.
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İlişkinizin monotonlaşmaya başladığınızı düşünüyorsanız biraz aksiyon katmaya ne dersiniz? Tek yapmanız gereken şey, bir aksiyon kamerası alıp çeşitli çılgınlıklara atılmak. Ee, ne demişler? Heyecan, ilişkiyi diri tutar.
Her Pazartesi beraber spor yapmaya niyetleniyor ama ilişkideki bir taraf planları bozuyorsa, şahane bir fikrimiz var. Motivasyonu yükseltecek bir akıllı bileklik! Fiziksel aktiviteleri detaylı bir şekilde takip etmeye olanak tanıyan bu bilekliklerle spordan kaçmak yok, sağlıklı hayata hemen başlamak var.
Bu önerimiz ise beylere. Her zaman geç kalmasına sebebiyet verdiği için söylendiğiniz eşinizin makyaj setini yenileyerek şaşkınlık yaratmaya ne dersiniz? Kadınlar kozmetik ürünlere bayılır, biliyorsunuz.
Sevgililik müessesine yeni adım atmış çiftlere
Bu aralar bolca birlikte zaman geçirip, birbirinizi tanımanız lazım. İşte, bunun için en uygun hobi puzzle yapmak. 1000 parçalık bir puzzle hediye ederek bol bol vakit geçirebilirsiniz. Bitirdiğinizde ise, puzzle yaparken geçirdiğiniz bütün tatlı anıları hatırlatan bir çerçeveniz olacak.
Romantiklik önemli. Karşınızdakine ince bir ruhu ve ince zevklere sahip biri olduğunuzu göstermek için en iyi gün, bugün! Hediye edeceğiniz retro bir plakçalarla eski plakları dinleyip, romantik bir akşam geçirebilirsiniz.
Bir buket çiçek klişe olabilir ama bir terraryum asla! Fanus içinde minyatür bir dünya yaratın ve sevdiğinize uzun zaman saklayabileceği bir anı bırakın.
İlişkinizin başladığına dair sosyal medyada boy boy fotoğraflarınızı sergilediniz büyük ihtimalle. Ama unutmayın, geleneksel fotoğraf albümünün anlamı her zaman çok başkadır. O nedenle, baskılı fotoğrafların o sevdiğimiz nostaljik keyfini teknoloji ile buluşturan fotoğraf makinesi çok iyi bir tercih olacaktır.
Başlığı uzatmaya gerek yok; direkt uzatmalı sevgililere
Bir farklılık görmek istiyorsunuz, biliyoruz. Sevgilinizin tarzına biraz el atmaya ne dersiniz. Mesela farklı bir saç ya da sakalsız bir ten. Bunu bir düşünün deriz.
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Beyler! Bugün yapabileceğiniz en büyük çılgınlık ve hediye de erişebileceğiniz en iyi nokta bu! Evet, tektaş pırlanta yüzük. Ama iyi yönünden bakarsanız 14 Şubat ve bu tarihi aynı gün kutlayacaksınız.
Ve bu çılgınlık ise kadınlara! Romantik bir filmi loş ışıklar altında izlemek zorunda değilsiniz. Bugün en sevdiği oyunu birlikte oynayıp farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bunlar hep geleceğe yatırım.
Birlikte geçirdiğiniz bu uzun yılları kaydetmeye ne dersiniz? Belki düğün gününüzde bu görüntülerden kolaj yaparak şahane bir filme imza atarsınız.
En büyük sevgilisi patili dostu ya da kendisi olanlara
Minik dostlarınızı şımartmak için de güzel bir gün. Eğer bir kediniz varsa, onunla hiç ayrılmamanız için şahane bir çanta önerimiz var. Artık astronot kedinizle uzaya bile gidebilirsiniz.
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Sadık dostunuz bir köpekse, yollar sizi bekler. Hem köpeğinizi hem de sizi mutlu edecek en iyi şey, beraber yaptığınız yürüyüşlerdir. Bu mevsimde ona da bir yağmurluk gerekli yani.
Ametist, enerji, mutluluk, huzur ve canlılık verir. Enerji yüklü bir taş olduğu için çoğu insan üzerinde canlandırıcı bir etki yapar. Takın boynunuza da, canlanın haydi!
Kendinize verebileceğiniz en büyük hediye, sağlıklı bir yaşam. Yeni bir eşofman takımı almaya ne dersiniz? İlk durak, koşabileceğiniz en yakın park.
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