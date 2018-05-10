Sen herkesten çok annesin!KAYDIR
İçinizde 9 ay bir bebek büyütmeniz ve onu dünyaya getirmeniz gerekmiyor anne olmak için. Sen de annesin… Düşünsene, mesela
Minik yeğeninin geleceğini duyduğunda, hemen evin düzenini değiştiriyor musun? O zıplayıp, koştururken; düşecek diye kalbin atıyor mu hızlıca?
Korkmuş bir çocuk gördüğünde çelik bir yelek gibi sarıyor musun kollarınla?
Canın sıkkın olduğunda huzuru buluyor musun köpeğinin yanında? Ya da o hasta olduğunda, sabaha kadar bekliyor musun başında?
Küçük kardeşinin başarısını kutlarken gözlerin doluyor mu gururla?
Gülümseyen bir çocukla göz göze geldiğinde, şefkat kaplıyor mu içini bir anda?
En yakın arkadaşının kalbi kırıldığında, bir tutkal gibi yapıştırmaya çalışıyor musun sabırla?
Dünya bir dakikalığına mükemmel bir yer oluyor mu bir hayvanın başını okşadığında?
Gözlerin mutluluktan doluyor mu bir çocuk senin için çiçek topladığında?
Gördün mü işte… Sen de annesin, içlerinden birinin bile cevabı “evet” olduysa…
Ruhun, vicdanın, kalbin anneyse; sen de annesin!
katkılarıyla...
“Doğurmak mı büyütmek mi?” diyenlere “hep sevmek” diyorsan, sen hepimizden çok annesin. Anneler Günü’nüz kutlu olsun.