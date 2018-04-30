Şehrin merkezinde mutlu bir gün geçirmenin yolları
Kalabalığın, trafiğin, gürültünün, stresin yoğun olduğu bu şehirde mutlu bir gün geçirmek mümkün mü? Elbette mümkün! Nasıl olacağını adım adım anlattık. Keyifli okumalar!
Mükemmel bir güne uyanmak
Kuşların şarkı söylediği güneşli bir güne uyandığınızı düşünün… Camınızı ardına kadar açıp bu günü dinliyorsunuz. Güne gözlerinizi açtığınız andan itibaren dinginliğin keyfini çıkarıyorsunuz ve mutluluk burada başlıyor…
Sağlıklı bir kahvaltıyla güne devam…
Yemyeşil bahçenizde ailenizle birlikte sağlıklı bir kahvaltıyla başlıyorsunuz güne. Ardından tertemiz havanın eşlik ettiği bir doğa yürüyüşüyle ya da bisiklet turuyla zinde hissetmenin keyfini yaşıyorsunuz.
Havuz başında kahve keyfi
Yeni demlenmiş kahvenin davetkar kokusu çağırıyor sizi havuzun kenarına. Komşularınızla bu keyifli anı paylaşıyorsunuz ya da kitabınızı okuyorsunuz. Tercih size kalmış 😀
Alışveriş olmazsa olmaz
Canınız biraz alışveriş mi yapmak istiyor? Konfor alanınızdan uzaklaşmadan, şehrin trafiğine karışmadan evinizin hemen altında alışveriş yapabileceğiniz bir cadde… Her ihtiyacınıza birkaç adım uzaklıktasınız.
Biraz müzik…
Şimdi de müzik keyfi. O hep dinlemek istediğiniz sanatçı ile buluşma anınız, unutamayacağınız anlardan biri olacak. Üstelik, Marina’da verilecek konsere 5 dakika mesafedesiniz. Bu rahatlık paha biçilemez.
Huzur dolu bir uyku
Dolu dolu geçen bir günün ardından huzur içinde uyumak gibisi yok. Sessizlik, dinginlik, konfor… Şimdi gözlerinizi kapayın ve rüyalarınıza doğru yelken açın.
Büyük mutluluklar için HEP Grand Homes!
Hepsi için nerede yaşayacağınızı doğru seçmelisiniz. Hem şehrin merkezinde hem de bir o kadar uzağında… Mutluluk, huzur, ayrıcalık dolu bir yaşam HEP Grand Homes’da! Satışların başladığı HEP Grand Homes’ta ayrıcalıklı 59 anahtar ile siz de ev sahibi olun. Yalnızca bir gün değil her gün şehrin merkezinde mutlu yaşayın!