Sağlıklı yaşamın yeni şifresi siyah sarımsak hakkında bilmeniz gereken her şey

Doğal enerji kaynağı

Güçlü, doğal, enerji verici ve canlandırıcı bir besin olan siyah sarımsak, sadece ekstra enerjiye ihtiyaç duyulan yoğun günlerde değil her gün düzenli olarak gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Japon bilim adamları tarafından yapılan testler, siyah sarımsağın içeriğindeki amino asitler nedeniyle düzenli egzersizden kaynaklanan yorgunluğu azaltmaya ve hatta fiziksel gücü artırmaya yardımcı olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle siyah sarımsak, düzenli spor yapanların ya da sporcuların doğal enerji kaynağı olarak kullanabileceği bir besindir. Vücuttaki glukozun işlenmesine yardımcı olan siyah sarımsak, sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninizi daha kolay korumanızı sağlar. Düzenli kullanımda içeriğinde bulunan vitamin, mineral, polifenol ve sülfür bileşenleri ile ihtiyaç duyduğumuz günlük enerjiyi en doğal şekilde almamıza destek olur.