Sağlıklı yaşamın yeni şifresi siyah sarımsak hakkında bilmeniz gereken her şey

Sağlıklı yaşamın yeni şifresi siyah sarımsak hakkında bilmeniz gereken her şeyKAYDIR
Siyah sarımsak, faydalı doğal bileşenleri bir arada içeren, günlük enerjiyi ve sağlığı destekleyen bir gıda takviyesidir.
Bağışıklık sistemini destekleyen, kışın hastalıklardan koruyan, doğal enerji sağlayan siyah sarımsak hakkında her şeyi bugün öğreneceksiniz.
Siyah sarımsak nasıl oluşur?
Sarımsak bitkisi taneleri, dış kabukları soyulduktan sonra ezmek, kırmak, bıçakla doğramak gibi herhangi bir fiziksel zarar maruz kaldığında bir savunma mekanizması olarak Allisin üretir. Allisin aynı zamanda sarımsağın yoğun kokusunun da nedenidir. Siyah sarımsak ise bildiğimiz sarımsağın 60-90°C aralığında, 60 güne kadar bekletilerek fermente edilmesiyle elde edilir. Sarımsakta bulunan Allisin, bu fermantasyon esnasında sadece siyah sarımsakta bulunan S-Allilsistein maddesine dönüşür. Suda eriyen ve “yıllanmış sarımsak özütü” olarak da adlandırılan bu madde, sarımsağın tüm faydalarını artmış bir öz halinde içerir. Siyah sarımsağın oluşumu fermantasyon ile sağlanır, bu süreçte herhangi bir kimyasal madde kullanılmaz. Fermantasyon, kefir, yoğurt, maya, turşu gibi birçok faydalı besinin oluşmasında insanoğlunun yüzyıllardır kullandığı doğal bir yöntemdir.
Siyah sarımsak ile normal sarımsak arasındaki fark nedir?
Siyah sarımsağın besin öğeleri normal sarımsaktan daha güçlüdür. Bildiğimizin sarımsağın kokmasına sebep olan Allisin fermantasyon sürecinde azalarak S-Allilsisteine dönüşür ve koku kaybolur. Siyah sarımsak ile normal sarımsak arasındaki en büyük fark siyah sarımsağın daha güçlü besin öğelerine sahip ve kokusuz olmasıdır. Normal sarımsağa göre daha güçlü antioksidan özellik gösteren siyah sarımsağın düzenli kullanımı günlük enerjiyi, bağışıklık sistemini ve vücuttan toksik madde atılımını destekler
Doğal enerji kaynağı
Güçlü, doğal, enerji verici ve canlandırıcı bir besin olan siyah sarımsak, sadece ekstra enerjiye ihtiyaç duyulan yoğun günlerde değil her gün düzenli olarak gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Japon bilim adamları tarafından yapılan testler, siyah sarımsağın içeriğindeki amino asitler nedeniyle düzenli egzersizden kaynaklanan yorgunluğu azaltmaya ve hatta fiziksel gücü artırmaya yardımcı olduğunu da göstermektedir. Bu nedenle siyah sarımsak, düzenli spor yapanların ya da sporcuların doğal enerji kaynağı olarak kullanabileceği bir besindir. Vücuttaki glukozun işlenmesine yardımcı olan siyah sarımsak, sağlıklı ve dengeli beslenme düzeninizi daha kolay korumanızı sağlar. Düzenli kullanımda içeriğinde bulunan vitamin, mineral, polifenol ve sülfür bileşenleri ile ihtiyaç duyduğumuz günlük enerjiyi en doğal şekilde almamıza destek olur.
Bağışıklık sistemini destekler
Sarımsağın aktif maddesi olan Allicin’in içeriğindeki yüksek antioksidan miktarı, sarımsak fermente olup siyah sarımsağa dönüşürken iki katına çıkar. Antioksidanlar, bağışıklık sistemini destekler, hücreleri hastalığa karşı korur ve yaşlanmayı yavaşlatır. Siyah sarımsak, geçirdiği doğal fermantasyon süreci sonucunda antioksidanlar açısından çok güçlü bir besine dönüşür, bu nedenle serbest radikallerin vücutta yaratabileceği hasara karşı yüksek koruma sağlar ve bağışıklık sistemini destekler.
Kışın sağlıklı kalmanın sırrı
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin ve kışın sağlıklı kalmanın et etkili yollarından biri de beslenme alışkanlıklarıdır. Doğru ve dengeli beslenerek hastalıklara karşı savunma mekanizması geliştirilebilir. Vücutta bulunan bağışıklık hücrelerini aktive etmek için tüketilen gıdaların doğal olması ve antioksidan özellik göstermesi oldukça önemlidir. Siyah sarımsağın yüksek antioksidan özelliği sayesinde doğal bağışıklık hücrelerindeki artışa destek olurken, hastalıklara karşı daha dirençli olmamıza da yardımcı olur. Kışın sağlıklı kalmanın sırrı, vücudumuzdaki antioksidan miktarını artırmaktan geçer.
Bu bir ilandır.
Yukarıda yer alan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, dengeli beslenmeyle beraber kullanmadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır. Sadece eczanelerde satılır.
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Siyah sarımsak bildiğimiz sarımsağın doğallığını hiç kaybetmeden 60 güne varan sürede fermente edilmesiyle oluşur. Siyah sarımsak ekstresinden üretilen kokusuz MDC Black Garlic, günlük enerji ihtiyacını karşılamaya ve hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.
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