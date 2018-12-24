Sağlıklı ve canlı bir cilt için rutin haline getirmeniz gereken 5 uygulama

Gün boyu etkili ve kalıcı bir görünüm için kullanılan suya dayanalıklı ürünleri temizlemek için de yine etkili temizleme ürünleri tercih etmek gerekir. Özellikle koyu renk makyaj yapıyorsanız ya da eyeliner kullanmayı seviyorsanız, içeriğinde temizleme losyonu bulunan göz makyajı temizleme pedleri veya nemlemledirme özelliği olan göz makyajı temizleyicisi kullanmanızı öneririz. Böylelikle hem cildinizi tahriş etmeden makyajınızı temizleyebilir hem de yaş ve çevresel şartlardan dolayı kuruyan göz çevrelerinizi nemlemledirebilirsiniz. Eğer göz çevrelerinizde kırışıklık sinyalleri alıyorsanız ya da göz halkalarınız belirginleşmişse, tüm bu uygulamaların ardından göz çevrenize yaşlanma karşıtı göz kremi uygulamayı günlük göz makyajı temizleme rutininize eklemenizi öneririz.