Sağlıklı ve canlı bir cilt için rutin haline getirmeniz gereken 5 uygulama

Sağlıklı ve canlı bir cilt için rutin haline getirmeniz gereken 5 uygulamaKAYDIR
Yoğun iş temposu, mevsim değişikliği, şehrin olumsuz etkileri ve yanlış beslenme derken cildin yorgun ve solgun görünümde olması kaçınılmaz oluyor. Oysaki her gün alışkanlık haline getireceğiniz birkaç küçük detay ve uygulama ile kusursuz bir görünüme kavuşmanız pekala mümkün.
İşte, kusursuz bir görünüm için her gün mutlaka dikkat etmeniz gerekenler…
Makyajınızı temizlemeden asla uyumayın!
Gün boyunca yüzünüzde olan makyajı temizlemeyi ihmal ediyor ya da yeteri kadar iyi temizlemiyorsanız cildinize büyük kötülük yapıyorsunuz demektir. Çünkü uyku saatlerinde cildin de dinlenmesi çok önemlidir. Tam da bu yüzden; her gün düzenli olarak makyaj temizleme suyu ile yüz temizleme sütü kullanarak cildinizi makyajdan temizlemeniz, aynı zamanda yüzünüzde oluşan fazla yağ ve kir kalıntılarından cildinizi arındırmanız gerekir.
Cildinizi besleyin
Cildin etken maddesi olan kolajen; yaş ve çevresel faktörlere bağlı olarak zamanla azalır. Kolajen kaybı ile beraber kırışıklıklar baş göstermeye başlar. İyi bir görünüm için sadece beslenmenize dikkat etmeniz yetmez, aynı zamanda dışarıdan da cildinizi beslemeniz ve kolajen kaybına önlem almanız gerekir. Her gün düzenli olarak kullanacağınız besleyici ve yaşlanma karşıtı yüz kremi ile cildinizin gün boyu kaybettiği nemi koruyabilir ve yenilenmesini sağlayabilirsiniz.
Göz makyajını temizlemek özel bir dikkat ister
Gün boyu etkili ve kalıcı bir görünüm için kullanılan suya dayanalıklı ürünleri temizlemek için de yine etkili temizleme ürünleri tercih etmek gerekir. Özellikle koyu renk makyaj yapıyorsanız ya da eyeliner kullanmayı seviyorsanız, içeriğinde temizleme losyonu bulunan göz makyajı temizleme pedleri veya nemlemledirme özelliği olan göz makyajı temizleyicisi kullanmanızı öneririz. Böylelikle hem cildinizi tahriş etmeden makyajınızı temizleyebilir hem de yaş ve çevresel şartlardan dolayı kuruyan göz çevrelerinizi nemlemledirebilirsiniz. Eğer göz çevrelerinizde kırışıklık sinyalleri alıyorsanız ya da göz halkalarınız belirginleşmişse, tüm bu uygulamaların ardından göz çevrenize yaşlanma karşıtı göz kremi uygulamayı günlük göz makyajı temizleme rutininize eklemenizi öneririz.
Cilt problemleri ihmale gelmez
Pürüzsüz bir cilt güzelliği ve doğal duran bir makyaj için öncelikle iyi temizlenmiş bir cilde sahip olmak çok önemli. Örneğin yağlanmaya meyilli ve sivilceli bir cildiniz varsa, normal bir cilt temizleme ürünü yerine sivilceli ciltler için yüz temizleme jeli kullanmanızı öneririz. Öte yandan yağlı ve sivilceli ciltlerin nemlendirici kullanmaması gerektiğine dair yaygın bir yanlış düşünce oluşmuş durumda. Her cildin neme ihtiyacını vardır. Sadece bu tipte bir cildiniz varsa nemlendirici krem seçerken yağsız formülde olmasına özen göstermeniz yeterlidir.
Derinlemesine temizlik için haftada 1 kere maske şart!
Daha etkili bir cilt temizliği için, her gün yapmanız gereken tüm bu temizleme rutinine bir de haftada 1 kere uygulamak üzere siyah maske uygulamasını eklemenizi öneririz. Gözeneklere daha etkili bir şekilde nüfuz etmesiyle özellikle siyah nokta ve sivilce oluşumunu önleyen maske, ferahlatıcı ve nemlendirici etkisinin yanı sıra kendinizi tazelenmiş hissetmenizi sağlar.
Cildinin yıpranmasını geciktirmek ve her zaman sağlıklı kalmasını sağlamak için düzenli cilt bakımını ihmal etme!
Flormar Cilt Bakım Ürünleri ile kusursuz bir cilde kavuşabilir ve cildini hem güneşin zararlı ışınlarından hem de dış etmenlerden koruyabilirsin. Cilt bakım ürünleri cildinin nem dengesini sağlayacak ve her zaman sağlıklı görünümünü koruyacak!