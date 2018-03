Sağlıklı bir yaşama evinizden başlamak için mutlaka sahip olmanız gereken 5 ayrıcalık!

Sağlıklı ve sosyal bir yaşam…

Sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazlarından biri de sağlıklı bir sosyal yaşamdır. Yaşadığınız ev size ne kadar fazla sosyal imkan sunuyorsa o kadar fazla kaliteli zaman geçirirsiniz. Bu da kendinizi her zaman hayat enerjisi ile dolu hissetmenizi sağlar. Her yaştan kullanıcıya özel hobi alanlarından, atölyelere, sosyal ve spor tesislerinden alışveriş mekanlarına, kişiye özel yemekler hazırlanan restoranına kadar her şey size özel olmalıdır.

Sağlıklı ve mutlu olabilmeniz için uzman eğitimciler, fizyoterapistler eşliğinde yüzme, fitness, yoga, terapi ve fizik tedavi gibi hizmetleri sunmalıdır.

Ayrıca, kapalı havuz, fitness salonu, sauna, buhar odası, masaj ve terapi odaları, bahçe ve çatı teraslarında kafe ve restoran alanları, kat bahçe ve terasları, kütüphane, özel sinema alanı, hobi ve sanat atölyeleri ve engelsiz mutfak atölyesi gibi hem sağlıklı bir yaşam tarzına uygun hem de sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayacak ayrıcalıklara sahip olmalısınız. Bunun yanında, özel gezi organizasyonları ve etkinlik planlamalarıyla beraber, ihtiyaç duyduğunuzda rezervasyon destek hizmetleri de alabilmelisiniz.