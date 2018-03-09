Sağlıklı bir yaşama evinizden başlamak için mutlaka sahip olmanız gereken 5 ayrıcalık!KAYDIR
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Hayat iyi kötü sürprizlerle dolu… Bazen basit bir boyun fıtığı bile günlük yaşantınızı tümüyle etkileyip evinizin içinde zor anlar yaşamanıza neden olabilir. Hafif bir sırt ağrısında ulaşılamayan mutfak dolapları, bacaklarınızda olabilecek en küçük incinmede içine girilemeyen küvet, bir anda büyük bir sorun haline gelebilir. Hele ki evinizde bir hasta ya da yaşlı yakınınız varsa durum daha da zorlaşır. Hasta yatağının geçemediği kapılarla, tekerlekli sandalyenin yaklaşamadığı lavabolarla karşılaştıkça durum içinden çıkılamayacak kadar güç bir hale gelir.
İşte tam bu noktada aklımıza şu önemli soru geliyor: Evinizin tasarımı sizin ve ailenizin sağlığını düşünebilir mi? Gelin, sağlığınızı düşünen bir ev nasıl olmalı, birlikte yakından keşfedelim…
Engelsiz ve evrensel tasarım…
Sağlığınızı düşünen evler, değişen hayat şartlarına ve ihtiyaçlarınıza uyum sağlayabilecek şekilde esnek, dönüştürülebilmeye uygun mekan ve sistemlere sahip olmalı. Hem evler hem ortak alanlar kaza riskini minimuma indiren mekan ve sistem çözümleriyle kolay, güvenli ve engelsiz ulaşılabilecek şekilde tasarlanmalı. Örneğin, rampalı kapalı havuz, engelsiz mutfak atölyesi bu çözümlerden sadece birkaçı…
7/24 sağlık destek hizmetleri…
Sağlık, iyi ve kaliteli bir hayatın olmazsa olmazı. Hayatımızın önemli bir kısmını evimizde geçirdiğimizi düşünürsek yeni nesil yaşam mimarisinde oturduğumuz ev veya rezidans, bir sağlıklı yaşam kompleksi gibi 7/24 sağlık destek hizmeti sunabilmeli. Düzenli doktor muayeneleri, evde bakım hizmetleri, diyetisyen ve fizyoterapi hizmetleri, tetkik ve laboratuvar destek hizmetleri, hemşire ve hasta bakıcı hizmetleri, ambulans hizmeti, yatılı refakatçi desteği ile hastaneye gidişte refakatçi desteği gibi hizmetler mutlaka bu sağlık destek hizmetlerinin kapsamı içerisinde yer almalı.
Sağlıklı ve sosyal bir yaşam…
Sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazlarından biri de sağlıklı bir sosyal yaşamdır. Yaşadığınız ev size ne kadar fazla sosyal imkan sunuyorsa o kadar fazla kaliteli zaman geçirirsiniz. Bu da kendinizi her zaman hayat enerjisi ile dolu hissetmenizi sağlar. Her yaştan kullanıcıya özel hobi alanlarından, atölyelere, sosyal ve spor tesislerinden alışveriş mekanlarına, kişiye özel yemekler hazırlanan restoranına kadar her şey size özel olmalıdır.
Sağlıklı ve mutlu olabilmeniz için uzman eğitimciler, fizyoterapistler eşliğinde yüzme, fitness, yoga, terapi ve fizik tedavi gibi hizmetleri sunmalıdır.
Ayrıca, kapalı havuz, fitness salonu, sauna, buhar odası, masaj ve terapi odaları, bahçe ve çatı teraslarında kafe ve restoran alanları, kat bahçe ve terasları, kütüphane, özel sinema alanı, hobi ve sanat atölyeleri ve engelsiz mutfak atölyesi gibi hem sağlıklı bir yaşam tarzına uygun hem de sosyal ihtiyaçlarınızı karşılayacak ayrıcalıklara sahip olmalısınız. Bunun yanında, özel gezi organizasyonları ve etkinlik planlamalarıyla beraber, ihtiyaç duyduğunuzda rezervasyon destek hizmetleri de alabilmelisiniz.
Akıllı ev otomasyonu…
Akıllı çözümler hayatımızın her alanında hızla yerini alıyor. En çok da evlerimizde ihtiyacını hissediyoruz bu çözümlerin. Akıllı ev otomasyonları sağlık, güvenlik ve konfor ihtiyaçlarınız için geliştirilmiş bir sistem… Acil durumlarda ilgili birimlerin bundan hemen haberdar olabilmesi ve daha hızlı yanınıza ulaşabilmesi için çok önemli. Ayrıca, ev otomasyonlarının aynı zamanda bina otomasyon sistemi ile de entegre olarak çalışabiliyor olması da önemli bir avantaj. Bu sayede evinizde konforu kolaylıkla sağlarken sağlık ve güvenlik konusunda da endişe duymanıza gerek kalmıyor.
Rezidans ve Concierge hizmetleri…
Hayatınızı kolaylaştırmak için Rezidans ve Concierge hizmetlerinin niteliği de önemli bir konu. O yüzden sizin adınıza her şeyin düşünülmüş olması gerekiyor. Profesyonel karşılama, vale park, housekeeping, catering, uyandırma servisi, shuttle, kargo ve kurye servisi, alışveriş yardımcısı, refakat servisi, kuaför, kuru temizleme, laundry, oda servisi, fatura takibi ve ödemesi, bakım onarım hizmetleri, evcil hayvan bakımı, oto kuaför gibi hizmetler, sadece hayatınızı kolaylaştırmakla kalmıyor, size hayatı dolu dolu yaşamak için önemli bir zaman kazandırıyor.
TÜRKİYE’NİN İLK SAĞLIK REZİDANSI:
ANTWELL LIFE CARE RESIDENCE
Ant Yapı tarafından geliştirilen ve Acıbadem Mobil Sağlık tarafından sağlık çözümleri sunulan ANTWELL Life Care Residence’tan ev alırken, kendinize ve sevdiklerinize de en büyük armağanı; hak ettiğiniz sağlıklı, engelsiz yaşamı hediye edebilirsiniz.
Mobilyalı Teslim ve 5 Yıl Kira Garantili
Temmuz 2019’da, mobilyalı olarak teslim edilecek projedeki 1+0, 1+1 ve 2+1 seçeneklerindeki daireler; 60 Ay (5 Yıl) kira garantili olacak.
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