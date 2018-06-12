Sağlık alanında eğitim görmek isteyenlerin cevabını alması gereken 10 soru

Sağlık alanında eğitim görmek isteyen adaylar üniversitelerde hangi kriterlere dikkat etmeli, hangi soruların cevabını aramalı?
Modern ve son teknoloji laboratuvarlara sahip mi?
Seçeceğin üniversitenin son teknoloji ile inşa edilmiş, modern ekipmanları bulunan laboratuvarları var mı?
Tıp ve Sağlık Bilimleri öğrencilerine kadavra üzerinde çalışma imkanı veriliyor mu?
İnsan anatomisini kavramak ve hastaları eski sağlığına kavuşturmak için kadavra ve gerçekçi maketler üstünde çalışma imkanı veriliyor mu?
Üniversite okurken TUS ve USMLE sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik programlar var mı?
Üniversitenin kadrosunda TUS sınavlarına hazırlık konusunda deneyimli hocalar bulunuyor mu? Tüm dünyada geçerliliği olan USMLE sınavlarına hazırlanman konusunda teşvik ve desteğe sahip olacak mısın?
Öğretim üyeleri ile birlikte araştırma yapma ve projelerde yer alma fırsatı sunuluyor mu?
İlaç ve kozmetik endüstrisi ile güçlü işbirlikleri var mı? Uygulamalı eğitimleri endüstride yapma imkanı
Çift ana dal ve yan dal ile iki diplomaya sahip olma fırsatı mevcut mu?
Yabancı öğretim üyelerinden ders alarak global bir vizyon kazanma şansı var mı?
Güçlü ve deneyimli bir akademik kadrosu var mı?
Mesleğini yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde yapabilmen için gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmanı sağlayacak bir eğitim kadrosu var mı?
Çağdaş, yenilikçi ve mükemmelliyetçi anlayışla planlanan bir eğitim modeli öğrencilere sunuluyor mu?
Mesleğin tüm güncel gelişmelerini kapsayan bir eğitim programı var mı? Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu mu?
Uluslararası öğrenci değişimi ile farklı ülkelerde eğitim ve staj imkanı var mı?
Bir gelecek düşün; sağlık alanında ne kadar yenilik varsa yüzü o kadar batıya dönük ve binlerce yıldır geçerliliğini kaybetmemiş, faydası tartışılmaz geleneksel ne kadar gerçek varsa yüzü o kadar doğuya bakan bir anlayışla yetiştiğin. Geleneksel tıp ve modern tıp bilgisiyle aynı anda yetişip belki adınla anılacak yeni tedavi yöntemleri geliştirebileceğin...
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