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Sağlık alanında eğitim görmek isteyenlerin cevabını alması gereken 10 soru

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Sağlık alanında eğitim görmek isteyen adaylar üniversitelerde hangi kriterlere dikkat etmeli, hangi soruların cevabını aramalı?

Modern ve son teknoloji laboratuvarlara sahip mi?

Seçeceğin üniversitenin son teknoloji ile inşa edilmiş, modern ekipmanları bulunan laboratuvarları var mı?

Tıp ve Sağlık Bilimleri öğrencilerine kadavra üzerinde çalışma imkanı veriliyor mu?

İnsan anatomisini kavramak ve hastaları eski sağlığına kavuşturmak için kadavra ve gerçekçi maketler üstünde çalışma imkanı veriliyor mu?

Üniversite okurken TUS ve USMLE sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik programlar var mı?

Üniversitenin kadrosunda TUS sınavlarına hazırlık konusunda deneyimli hocalar bulunuyor mu? Tüm dünyada geçerliliği olan USMLE sınavlarına hazırlanman konusunda teşvik ve desteğe sahip olacak mısın?

Öğretim üyeleri ile birlikte araştırma yapma ve projelerde yer alma fırsatı sunuluyor mu?


Eğitmenler öğrencilerine, projelerinde yer alma fırsatı veriyor mu? Araştırma ve ileri düzey laboratuvar ekipmanlarını kullanma becerisi sağlıyorlar mı?

İlaç ve kozmetik endüstrisi ile güçlü işbirlikleri var mı? Uygulamalı eğitimleri endüstride yapma imkanı
sunuluyor mu?
Eğitim süresince ilaç ve kozmetik sektörünün deneyiminden yararlanma imkanı sağlanıyor mu? Eğitimde yer alan stajları endüstride yapma fırsatı var mı? 

Çift ana dal ve yan dal ile iki diplomaya sahip olma fırsatı mevcut mu?


Üniversitende kayıtlı olduğun alanın yanında başka bir bölüme daha kayıt yaptırabiliyor musun? O bölümdeki fark derslerini de vererek iki diplomayla mezun olabiliyor musun?

Yabancı öğretim üyelerinden ders alarak global bir vizyon kazanma şansı var mı?


Seçeceğin üniversite, yüz yüze ya da uzaktan eğitim programları ile öğrencileri dünyadaki en iyi öğretim üyeleriyle bir araya getirebiliyor mu? Lisansüstü eğitim ve dahası iş hayatı için öğrencilere referans olabilecek akademisyenler ile tanışma imkanı sunuyor mu?

Güçlü ve deneyimli bir akademik kadrosu var mı?

Mesleğini yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde yapabilmen için gerekli bilgi ve beceri düzeyine sahip olmanı sağlayacak bir eğitim kadrosu var mı?

Çağdaş, yenilikçi ve mükemmelliyetçi anlayışla planlanan bir eğitim modeli öğrencilere sunuluyor mu?

Mesleğin tüm güncel gelişmelerini kapsayan bir eğitim programı var mı? Çekirdek Eğitim Programı ile uyumlu mu?
Mezun olduğunda mesleğin tüm alanlarında etkin rol alabilecek niteliklere, bilgi ve beceri düzeyine sahip olabilecek misin?

 

Uluslararası öğrenci değişimi ile farklı ülkelerde eğitim ve staj imkanı var mı?


Erasmus başta olmak üzere ikili anlaşmalar ile yurt dışında eğitim alman ve staj yapman için gerekli tüm imkanlar sağlanıyor mu?

Bir gelecek düşün; sağlık alanında ne kadar yenilik varsa yüzü o kadar batıya dönük ve binlerce yıldır geçerliliğini kaybetmemiş, faydası tartışılmaz geleneksel ne kadar gerçek varsa yüzü o kadar doğuya bakan bir anlayışla yetiştiğin. Geleneksel tıp ve modern tıp bilgisiyle aynı anda yetişip belki adınla anılacak yeni tedavi yöntemleri geliştirebileceğin...

Lokman Hekim Üniversitesi öğrencilere kapılarını açıyor. Fakülteler ve detaylar için tıklayın!

 

 