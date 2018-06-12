Sağlık alanında eğitim görmek isteyenlerin cevabını alması gereken 10 soru

Yabancı öğretim üyelerinden ders alarak global bir vizyon kazanma şansı var mı?



Seçeceğin üniversite, yüz yüze ya da uzaktan eğitim programları ile öğrencileri dünyadaki en iyi öğretim üyeleriyle bir araya getirebiliyor mu? Lisansüstü eğitim ve dahası iş hayatı için öğrencilere referans olabilecek akademisyenler ile tanışma imkanı sunuyor mu?