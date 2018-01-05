Sadece doğa ve şehir yaşamını birleştirebilenlerin sahip olduğu ayrıcalıklar

İstanbul’un Maslak, Levent, Nişantaşı gibi noktalarının alternatifi olarak geliştirilen Ayazağa’da yer alan Vadikoru, tasarım ve mimarisinin yanında bulunduğu alan itibariyle de ayrıcalıklı bir yaşamı sakinlerine sunacak. İçerisinde 242 konut, 84 ofis ve 12 ticari ünitesiyle görücüye çıkan Vadikoru projesinde konutlar 700 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Şehrin içinde şehirden uzak yaşamı vadeden, üç tarafı Belgrad Ormanı’yla çevrili bu projenin bir parçası olabilmek için hemen burayı tıklayın!