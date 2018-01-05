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Sadece doğa ve şehir yaşamını birleştirebilenlerin sahip olduğu ayrıcalıklar

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katkılarıyla

İki hayatı birleştirmek… Aslında herkesin hayali bu… Hem yaşam kalitesini artırmak hem de yaşamı yakalamak için en doğru çözüm de bu! Peki, bu hayali gerçekleştirebilenlerin hayatında neler değişiyor?

Dünyadan kopmadan huzuru bulabilirler

İstedikleri anda şehrin kalbinde dostlarla bir yemekte; ondan hemen yarım saat sonra da doğanın tam ortasında huzur dolu evlerinde… Onlar için herkesin istediği bu iki hayatı deneyimleyebilmek her gün mümkündür.

Hem sakin hem enerji doludurlar

En büyük sıkıntılarımızdan biri de bu değil mi; ikisini bir türlü dengeleyememek… Hem doğa hem şehir insanlarının aslında böyle bir problemi yok. İstediklerinde doğa kadar dingin, istediklerinde şehir kadar dinamik olmayı başarabilirler.

Çocuklar hem aktivitelerin hem de doğanın tadını çıkarır

Ne hafta sonu programlarından, sosyal etkinliklerden, sinemadan, tiyatrodan uzak kalırlar; ne de doğanın onlara büyürken sunacağı avantajlardan. Başarılı ve mutlu çocuklar yetiştirebilmenin sırrı kuşkusuz bu iki hayatı birleştirebilmekten geçer.

Artık iki hayat aynı projenin içinde:

VADİKORU

İstanbul’un Maslak, Levent, Nişantaşı gibi noktalarının alternatifi olarak geliştirilen Ayazağa’da yer alan Vadikoru, tasarım ve mimarisinin yanında bulunduğu alan itibariyle de ayrıcalıklı bir yaşamı sakinlerine sunacak. İçerisinde 242 konut, 84 ofis ve 12 ticari ünitesiyle görücüye çıkan Vadikoru projesinde konutlar 700 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

Şehrin içinde şehirden uzak yaşamı vadeden, üç tarafı Belgrad Ormanı’yla çevrili bu projenin bir parçası olabilmek için hemen burayı tıklayın!