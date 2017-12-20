Rüya gibi bir 2018’in 5 olmazsa olmazı

2018’e yeni bir ev sahibi olarak girerken dünyanın istediğiniz yerine tatile gitmeyi istemez miydiniz? Şimdi EGE YAPI’nın hayata geçirdiği Batışehir ve Kordon İstanbul projelerinde ev alan herkes, dünyanın her yerinde tam 2 yıl boyunca parça parça da kullanabileceğiniz 42.000 TL’ye varan Etstur Seyahat Çeki kazanıyor.

Kordon İstanbul, Levent ve Maslak’a komşu, TEM’e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde suyun kıyısında İstanbul’un Kordon’unda size çok özel bir yaşam sunuyor! Kordon İstanbul’un her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyenler tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını bulacak. Kordon Life Club bünyesinde sanat atölyesi, özel sinema salonu, kütüphane, karaoke odası, müzik stüdyosu, çocuk oyun kulübü, hobi odaları ve misafir odası gibi ayrıcalıklar bulunacak. Detaylı bilgi için tıklayın!