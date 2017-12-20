Rüya gibi bir 2018’in 5 olmazsa olmazı

Her senenin Aralık ayı, insanların en çok plan yaptığı zaman olarak tarihe geçiyor. Bir yığın kararlar alınıyor, gelecek sene için hayaller kuruluyor. Yeni yılın ilk günlerinde başarısız deneyim yaşayanlar, bir sonraki Aralık ayına kadar tüm planlarını ve hayallerini rafa kaldırıyor. Oysa işin formülü, hayalleri bütün bir seneye yayarak rüya gibi bir yıl geçirmek…
Hayallerinizdeki eve kavuşmak
Hayallerinizdeki eve kavuşmak için bu yıl bir adım atın. Bu tüm hayatınızı ve bundan sonra yaşayacağınız yıllarınızı olumlu etkileyecek bir yatırım. Kendinizi en güvende hissettiğiniz ve en çok vakit geçirdiğiniz eviniz, rüyalarınızdaki gibi olsun.
Dünyayı gezmek
Farklı kültürler tanıyın, uzak tarihlerin izini sürün, yeni yaşamlar keşfedin, yeni deneyimler edinin, bambaşka lezzetler tadın… Dünyayı anlamanız için görmeniz gerek. 7 kıta, 206 ülke… Öğrenecek o kadar çok şey var ki! Bu sene birinden mutlaka başlayın.
Yeni bir hobi edinmek
Hobiler, kendinizi geliştirmenin en güzel yolu. Sadece kişisel gelişim de değil, herhangi bir hobi edinmeniz size dinlenmek için zaman tanır ve stres seviyenizi azaltır. 2018, gizli yeteneklerinizi ortaya çıkardığınız bir yıl olsun. Sanat atölyelerine katılabilir ya da bir enstrüman alabilirsiniz.
Sevdiklerine daha çok zaman ayırmak
Bu sene sevdiklerinize daha çok zaman ayırın. Zaman, bir insanın karşısındakine verebileceği en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber geçireceğiniz kaliteli zamanlar hem size hem de onlara mutluluk verir.
Şehrin merkezi bölgelerinde yaşamak
Şehrin ritmini kaçırmayacağınız bir hayata başlayın. Şehrin tam merkezi bölgelerinde olursanız istediğiniz zaman kalabalığa karışabilir, istediğiniz zaman kendinizle kalabilirsiniz. Trafik stresini hayatınızda minimuma indirin, sosyal ayrıcalıkları yakınınıza getirin.
2018’e yeni bir ev sahibi olarak girerken dünyanın istediğiniz yerine tatile gitmeyi istemez miydiniz? Şimdi EGE YAPI’nın hayata geçirdiği Batışehir ve Kordon İstanbul projelerinde ev alan herkes, dünyanın her yerinde tam 2 yıl boyunca parça parça da kullanabileceğiniz 42.000 TL’ye varan Etstur Seyahat Çeki kazanıyor.
Kordon İstanbul, Levent ve Maslak’a komşu, TEM’e 2 dakika, Havaray ve metroya yürüme mesafesinde suyun kıyısında İstanbul’un Kordon’unda size çok özel bir yaşam sunuyor! Kordon İstanbul’un her detayı özenle düşünülmüş sosyal alanlarda, dileyenler yeni bir hobiyi deneyimlerken, dileyenler tutkularını sevdikleri ile birlikte yaşama şansını bulacak. Kordon Life Club bünyesinde sanat atölyesi, özel sinema salonu, kütüphane, karaoke odası, müzik stüdyosu, çocuk oyun kulübü, hobi odaları ve misafir odası gibi ayrıcalıklar bulunacak. Detaylı bilgi için tıklayın!