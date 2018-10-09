Perşembe Sineması'nda Ekim ayında kaçırmamanız gereken 3 muhteşem filmKAYDIR
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SALT tarafından Garanti Mortgage desteğiyle sürdürülen Perşembe Sineması’nın bu yılki programı, şehir hayatının zemin hazırladığı, dayattığı, aşina bir geçmiş ya da daha iyi bir gelecek için özlem uyandıran, zaman zaman da dirence yol açan “yenilenme” olgusunu işliyor.
Bugünün kentsel yapıları ağırlıklı olarak 20. yüzyılda iki büyük savaş, ardından kurulan çift kutuplu dünya ve bu sistemin nihai feshiyle şekillendi. Profesyonelleşme eğiliminin katkısıyla artan, dönemsel ihtiyaç ve tahayyüllere dayalı düzenlemeler yenilenme refleksinin belirgin ifadeleriydi. Yakın çevresiyle alışverişte olan merkezlerden uzak mesafedekiyle etkileşime geçen yaşama alanlarına dönüşen şehirler, planlamanın önünü alamadığı nüfus akımlarıyla büyümeye devam etti. Kültürel eğilimler, yerel yönetim stratejileri ve ekonomik imkânların biçimlediği; coğrafyaya göre değişen dönemlerde gündeme gelen yenilenme atılımları 1980’lerden itibaren küreselleşmeden etkilendi. Dünyanın dört bir yanında şehirler yeni yüzyıla benzeşerek girdi. Yeniden yapılanma süreci kent mekânında gitgide görünür olmaya başlıyor; kapasitesi artırılan havaalanları, işlek meydanlarda açılan müzeler, şehir merkezlerine dizi dizi yerleşen otellerle uluslararası deneyim tüketimi yaygınlaştırılıyordu. Şehirlilerin gönüllü veya zorunlu yer değiştirmeleriyle pekişen bu pratikler, toplumsal bağlamda zamanla ortaya çıkan açmazlar ile bunlara dair talepleri beraberinde getirdi. Tüm bunların yanı sıra şehir, bireylerin yerleşik düzen sorgulamaları ve değişim arayışlarına da sahne teşkil etti.
Perşembe Sineması’nın 2018 seçkisi, söz konusu koşulları oluşturan yenilenme arzusunun geçmişteki tezahürlerine bakarken bugünden geleceğe dair öneri ve olasılıklar üzerine düşünme amacını taşıyor. Çeşitli ülkelerden kurmaca ve belgesel filmler, etki alanının genişlemesiyle sınırları bulanıklaşan şehirlerin anlatılarını birey hikâyeleriyle bir araya getiriyor.
Kapak görseli; Lucky (2017) filminden bir kare ©FilmArtı
Görsel: De l'autre côté [Sınırın Öte Yanı] (2002) filminden bir kare ©Doc & Film Internationals
De l'autre côté [Sınırın Öte Yanı] (2002)
11 Ekim, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Chantal Akerman
99 dakika
İngilizce, İspanyolca, Fransızca; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Başyapıtı olarak nitelenen Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles filmini 25 yaşındayken çeken feminist sanatçı ve yönetmen Chantal Akerman, bu yapımında ABD-Meksika sınırından göçe dair çok yönlü anlatılara yer veriyor. Daha iyi bir hayat için akın akın Kuzey Amerika’ya geçmeye çalışanlar, göç yolunda yitip gidenlerin yakınları, yasa dışı göçmenlerden yakınanlar, polisler ve insan hakları savunucularıyla yapılan söyleşilere tozlu sokaklar ile otoban, dağ ve çöllerden görüntüler eşlik ediyor.
Vietnam Savaşı’nda geliştirilen ve Körfez Savaşı için etkisi artırılan çeşitli tekniklerle San Diego göç yolu kullanılamaz hâle getirilince, geçiş için geriye sadece Arizona dağları ve çölleri kalır. Film, çoğunlukla kayıp ve ölümle sonuçlanan bu zorlu ve tehlikeli rotanın özellikle seçildiğine işaret ediyor. 2015’te hayatını kaybeden yönetmen, sonu gelmeyen göç krizini resmetmek üzere, “sınırın öte yanı”ndan yaşanmışlıklar, tanıklıklar, beklentiler ve hakikatleri iç içe örüyor.
Görsel: Tokyo Sonata [Tokyo Sonatı] (2008) filminden bir kare ©Fortissimo Films
Tokyo Sonata [Tokyo Sonatı] (2008)
18 Ekim, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Kiyoshi Kurosawa
120 dakika
Japonca; Türkçe ve İngilizce altyazılıı
Ansızın işini kaybettiği gerçeğini ailesinden saklayan baba, anne ve babası ile
evden gitgide uzaklaşan genç oğul ve harçlığıyla gizliden piyano dersleri alan erkek kardeşi, içten içe aileyi bir arada tutması gerektiğini düşünen ve yine de kendinde bu gücü göremeyen anne… 2008 yapımı Tokyo Sonata [Tokyo Sonatı], Japonya’nın başkentinde mutlu bir hayat sürüyor gibi görünen bir ailenin iç dünyasına dair derinlikli bir hikâyedir. Uzun yıllar boyunca korunaklı olduğunu düşündükleri aile yapısının kabuğundaki bir çatlamayla hem birbirlerinden hem de kendilerinden sakladıkları birer birer gün yüzüne çıkar.
Yönetmen Kiyoshi Kurosawa, aile bağları ve toplumsal uyuma dair bu filmiyle 2008 Cannes Film Festivali’nde Belirli Bir Bakış Bölümü Jüri Özel Ödülü’ne layık görülmüştür.
Görsel: Freak Out! [Tam Bir Delilik!] (2014) filminden bir kare ©Deckert Distribution
Freak Out! [Tam Bir Delilik!] (2014)
25 Ekim, 19.00
SALT Beyoğlu, Açık Sinema
Yönetmen: Carl Javér
86 dakika
Almanca ve İngilizce; Türkçe ve İngilizce altyazılı
Modern toplum kuralları ve tüketim çılgınlığından kaçıp doğaya sığınan; barışa, özgür aşka, feminizme ve bitkisel beslenmeye inanan gençler 1960’ları çağrıştırıyor, değil mi? Freak Out! [Tam Bir Delilik!] (2014) ise, bambaşka bir döneme uzanarak 1900’de İsviçre’nin güneyinde kurulan bir komünün pek bilinmeyen hikâyesini anlatıyor.
Orta sınıfa mensup bir grubun girişimi olan Monte Verità [Hakikat Tepesi], zamanla Dadacılar, ekspresyonistler, anarşistler gibi Avrupa’nın radikal görüşlü kültür kesimlerinin ilgisini toplar. Komünde, ulus, din ve ritüelleri sorgulayan seminerlerden beden performanslarına kadar birçok akademik ve kültürel etkinlik gerçekleştirilir. Hızla kentleşen, sanayileşen kuzeye karşıt olarak güneyin verimli topraklarına ütopya tohumları eken Monte Verità, dışarıdan bir akıl hastanesi gibi görünmekle birlikte, öncü bir alternatif varoluş alanı olarak tarihte yerini alır.
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