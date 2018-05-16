Ped seçimi yapmadan önce dikkat etmeniz gereken 5 konu
Kadınlar hayatları boyunca ortalama 11 binden fazla ped ya da tampon kullanıyor. Peki, kadınlar için vazgeçilmez olan hijyenik pedlerin içeriği hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Ped seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Tüm soruların cevabı bu yazıda!
%100 organik pamuk sertifikalı hijyenik ped mümkün mü?
Cildinize birebir değdirdiğiniz hijyenik pedin içeriğinde %100 organik pamuk olması kadınlar için son derece önemli. Doğal ve organik pamuk inci rengidir. Tarlalardan işlem görmeden elde edilen pamuk renginin bembeyaz olması pek mümkün değildir. Siz de kullandığınız pedi keserek ya da eliniz ile parçalayarak içindeki pamuğun rengine bakabilirsiniz. Ped alırken paketinin üzerinde %100 organik pamuk sertifikalı yazısı olup olmadığını kontrol edebilir ve paketin üzerindeki “içindekiler” kısmına bakıp pedin içeriğinde başka neler var onları da gözden geçirebilirsiniz.
Pedin özelliklerini iyice inceleyin!
Yediğimiz gıdadan giydiğimiz kıyafete kadar kullandığımız ürünler konusunda hassasız. İçeriklerinde ne var ne yok dikkatle inceliyoruz. Ya cildimize birebir değdirdiğimiz hijyenik pedler? Hijyenik pedlerin nasıl seçilmesi gerektiğini biliyor musunuz? Öncelikle, hijyenik pedinizin içeriğini iyice inceleyebilirsiniz. Bu konuda en önemli referans kendi jinekoloğunuzdur. Ya da Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği (TJOD) gibi önemli jinekoloji derneklerinin neleri önerdiğini de dikkate almanızı tavsiye ederiz.
Alerjik reaksiyona sebep olabilir mi?
AFI Report'a göre birçok kadın regl döneminde kaşıntı, alerji, tahriş, akıntı problemleri ile karşı karşıya kaldığını söylüyor. Sosyal hayatı olumsuz etkileyen bu durum hayli can sıkıcı. Hatta çoğu kişi bu can sıkıcı durumu pamukçuk rahatsızlığı ile karıştırıyor. Ama bu durum çoğunlukla ped kaynaklı Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon olarak adlandırılıyor. Kadınlara Özgü Alerjik İritasyon'un en belirgin semptomları arasında şunlar var; kaşıntı (%79), ağrı (%55), akıntı (%89). Bu durumun önüne geçmek için kullandığınız ya da kullanmak istediğiniz pedinizin içeriğini araştırabilirsiniz. Alerjik reaksiyon oluşturabilecek plastik, parfüm ve klor gibi maddelere seçimlerinizde dikkat edebilirsiniz. Bu konuda jinekoloğunuz size, neye alerjiniz olduğunu söyleyebilir ve öneride bulunabilir.
Sertifikalarını araştırın!
Bir kadının hayatı boyunca en çok kullandığı ürünlerin başında hijyenik ürünler gelir.Kadınlar ömrü boyunca ortalama 11.000 ped kullanıyor. Bu oldukça önemli bir sayı. Tercih ettiğiniz pedler ile ilgili dikkate değer bir başka nokta da sahip oldukları ödüller ve sertifikalarıdır. Bağımsız kuruluşlar bu konuda oldukça ciddi araştırmalar yapıyorlar. Kullandığınız pedin organik, ekolojik, vegan sertifikaları ve hatta etik ödüllerinin olup olmadığını araştırabilirsiniz.
Anneler dikkat!
Annelerin, regl olan çocuklarının ped seçimiyle bizzat ilgilenmesi ve onları bilgilendirmesi de önemli bir ayrıntı. Anneler, kadın sağlığı ve hijyeni konusunda çocuklarının aklındaki tüm soruları gidermeliler. Ayrıca, annelerin sürdürülebilir kaynaklı; geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir ped önermeleri hem kendi hem de gelecek nesillerin sağlığı için son derece önem taşıyor.
ORGANİK VE DOĞAL İÇERİKLİ NATRACARE'İ SENİN İÇİN ÜRETTİK
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği'nin önerdiği ped!
Türkiye çapında 3000’i aşkın jinekoloğun üye olduğu TJOD (Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği) başkanı Prof. Dr. Ateş Karateke, Natracare ürünlerinin dernek tarafından önerilmesini şu sözlerle açıkladı: “Natracare ürünleri, alerjik reaksiyon oluşturabilecek plastik, parfüm ve klor gibi maddeleri içermediği için kadın sağlığında önemli bir yere sahip. Natracare'in geri dönüşümlü ve ekolojik bir ürün olması hem bizim hem de gelecek nesiller için çok önemli.”
Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği’nin de önerdiği Natracare, %100 organik pamuk sertifikalıdır. Pamuğun rahatça nefes alabilmesi ve pedin ekolojik yapısı sayesinde cildinizin dostudur. Natracare, alanında “en etik ürün” ödülü de kazanmıştır.
Natracare, plastikten, parfümden, klordan arındırılmıştır. Pamuklar daha pahalı bir yöntem olan oksijenle beyazlatılır.
Pedinden kutusuna kadar tamamen ekolojiktir. Sürdürülebilir kaynaklıdır; ayrıca, geri dönüştürülebilir ve doğada çözünebilir. Natracare ürettiği her ped için tüm yıl boyunca doğada bıraktığı karbon ayak izi kadar ağaç dikmeyi misyon edinmiştir.
Natracare, hayvan dostlarını da unutmaz. Hiçbir ürünü asla hayvanlar üzerinde test edilmez. Hayvansal hiçbir madde ya da hayvansal ürünle işlenmiş hiçbir ham madde içermez. Veganlar ve vejetaryenler için uygundur. Natracare, Vegetarian Society onaylıdır.