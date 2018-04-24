Otomobilinizi yaza nasıl hazırlamalısınız?
Uzun ve sert geçen bir kışın ardından sadece siz değil otomobiliniz de bu sert koşullardan yorgun ve yıpranmış olarak çıktı. İlkbahar ve Yaz aylarında otomobille uzun yol yapmak hem sizin hem aracınız için oldukça yorucu olabilir. Özellikle tatile otomobili ile çıkmayı sevenler, saatler sürecek yolculuk öncesinde, bavul hazırlamak kadar, aracı da uzun yola hazırlamanın önemini bilir. Aracınızın bakımı kadar bu bakımı nereye yaptıracağınız konusu da çok önemli. Aracınızdan yıllar boyunca aynı performansı almak istiyorsanız tercihinizi yetkili servislerden yana kullanmanız gerekir. İşte yetkili servislerin hem aracınıza hem de bütçenize kazandırdığı 5 avantaj.
Kötü sürprizlerle karşılaşmazsınız
Beklenmedik bir anda can sıkan arızalarla uğraşmamak için periyodik bakımları aksatmamak gerekli. Keyifli bir yaz tatili seyahatinde yolda kalmayı kim ister ki? Yetkili servisinizin yaptığı periyodik bakımla, aynı zamanda servis onarım masraflarının da önüne geçebilirsiniz.
Yüksek standartta hizmet verirler
Aracınızın modeli ve üretim yılı ne olursa olsun yetkili servisler size aynı standartta hizmet verir. Müşteriye daha kaliteli ve nezih bir ortam sunarlar. Daha nazik ve saygılı iletişimle müşterinin memnuniyetini sağlarlar. Müşteriye bilgi verip sormadan, gereksiz parça değişimleri ve bakım yapmazlar. Fiyatı gereksiz şişirmezler.
Arızada nokta atışı yaparlar
Yetkili servislerde tam donanımlı ve doğru arıza test cihazları bulunur. Bu da arızanın tek seferde ve doğru olarak teşhis edilmesini ve sorunun giderilmesini sağlar. Aynı zamanda maliyetin düşürülmesinde de çok önemli rolü vardır.
Orijinal parçalar kullanır
Aracınıza yapılan tüm bakım ve değişen parçalar size detaylı olarak açıklanır. Ayrıca aracınızın takibi yapılır. Sürecin her aşamasından haberiniz olur. Yetkili servisler her zaman orijinal yedek parça kullanır.
Ne ödeyeceğinizi önceden bilirsiniz
Yetkili servislerin size özel uyguladığı indirim ve iskontolardan, bakım kampanyalarının avantajlarından faydalanırsınız. Bakımlarda ve aşınma parçalarında indirim, yol yardımı, çekici hizmeti ve yeni otomobil alımlarında sadakat indirimleri gibi birçok farklı ayrıcalıklardan da faydalanırsınız.
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