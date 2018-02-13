Okul seçiminin püf noktaları

Seçeceğiniz okul sizi 21.yüzyıl insanının sahip olması gereken beceri ve yetkinliklere donatmalı

E-STEM Eğitimi ve Kodlama Robotik

Bilim insanlarının hazırladığı bir çalışmaya göre önümüzdeki 25 yılda mesleklerin %47'si robotlara teslim edilecek. Öğrencilerin 21.yüzyıl ve yetkinliklere sahip olabilmesi için temel akademik yeterliliklerini E-Stem ve kodlama -Robotik becerileri ile zenginleştirmeleri bir zorunluluktur. E-STEM Eğitimi sorunlara bütüncül bir bakış açısıyla bakabilme, disiplinleri(Temel Akademik Dersler) bir araya getirerek kaliteli öğrenme, öğrencilerin bilgiyi geliştirme ve bilgiden bilgi üretme becerilerini geliştirme ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinme olarak özetlenebilir. Anaokulundan aşlayan kodlama robotik eğitimi ile lise bitinceye kadar öğrencilerin bilgisayar programlarında robot tasarımı, web tasarımı ve 3D tasarım yapacak düzeye ulaşmaları çağımız eğitiminden beklenen donanımlardır.