Nefes aldıracak bir yaşam için ev seçmeden önce sormanız gereken 5 soru!KAYDIR
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İstanbul, 20 milyona yaklaşan nüfusuyla devasa bir metropol. Neredeyse dünyanın bir çok ülkesinin nüfusuna denk bir şehir. Böylesine büyük bir kalabalık içerisinde rahat bir nefes almak her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Tam da bu sebeple konut hayatından beklentiler artıyor. Artık karmaşadan uzak, ailecek nefes alabileceğiniz evler daha ön planda! Bu yüzden, ev alırken ince eleyip sık dokumak, karar vermeden önce üzerinde defalarca düşünmek gerekiyor. Peki böyle bir evden beklentileriniz ne olmalı? Nasıl bir yaşam tarzı size rahat bir nefes almanın yolunu açar? İşte ev almadan önce mutlaka sormanız gereken 5 kritik soru…
İş hayatına yakın mı?
İstanbul’da, yaşadığınız konutla iş yeriniz arasındaki mesafe arttıkça trafikte harcadığınız zaman da o ölçüde artıyor. Oysa ki, trafikte geçen bu boşa zamanı aileniz ve kendi hobileriniz için ayırmanız da mümkün. Ve böyle bir hayat size sadece rahat bir nefes aldırmakla kalmayacak, aynı zamanda sizi iş-ev-trafik döngüsünden kurtararak hayatın diğer renklerini de yaşamanızın önünü açacak. Bu nedenle, yaşamak için seçeceğiniz evin şehrin merkezinde, özellikle iş dünyasının kalbinde olması önceliklerinizden biri olmalı.
Ulaşım imkanları yeterli mi?
İstanbul’da bir yerden bir yere gitmek hem çok zaman alan hem de insanı oldukça yoran bir eylem… Şehrin merkezinden uzaklaştıkça bu sorun üzerinizde iki kat yük bırakabiliyor. Zamanın bu kadar değerli olduğu bir dönemde, gitmek istediğiniz yere birkaç farklı araç değiştirerek gitmek kimsenin tercih edeceği bir durum değil. Her zaman tüm ulaşım seçeneklerine yakın olmak, toplu taşımanın, metronun, bağlantı yollarının bir arada olduğu bir lokasyonda yaşamak, rahat bir nefes almak için olmazsa olmazlardan biri.
Sosyal hayatın içinde mi?
Günün yorgunluğunu üzerinizden atmak ve yeni bir güne hazırlanmak için günün belli bir bölümünde sosyalleşme ihtiyacı duyabilirsiniz. Öncelikle yaşadığınız evin size bu sosyalleşme imkanlarını sağlayabildiğinden emin olmalısınız. Bunun yanında eviniz, şehrin sosyal hayatının da sınırında olmalı… Tek bir adımda hayata karışabilmeli ve yine tek bir adımda yine evinizin huzurlu ortamına dönebilmelisiniz.
Aile yaşamına uygun mu?
Yaşamak için bir ev seçerken, bu evin aile yaşamına uygun olması, ailenin her üyesi için farklı ayrıcalıklar sunması da önemli bir kriter. Tıpkı sizler gibi, hatta sizden daha çok, çocuklarınızın da nefes almaya ihtiyacı var. Tercih edeceğiniz ev, sizin dinlenebileceğiniz, çocuklarınızın eğlenip oyun oynayabileceği alanlara sahip mi? Tüm aileyi bir araya getirecek, beraber keyifli zaman geçirmenizi sağlayacak ortak alanlar var mı? Evinizi seçerken, bu kriterleri karşıladığına emin olmalısınız.
Bulunduğu bölge kaliteli mi?
İstanbul’da yaşayacağınız evin size kaliteli bir yaşam sunması, ihtiyaçlarınıza cevap verecek ayrıcalıklı ve güvenli bir bölgede olması çok önemli. Bunun için de, belki bir ömür içinde oturacağınız evi seçerken yaşam standartı yüksek ve güvenli bir bölgede olmasına mutlaka dikkat etmelisiniz. Evinizin iyi bir bölgede olması, aynı zamanda yatırım anlamında da sürekli değer kazanmasını sağlayacaktır. Böylece bir yanda iyi bir evde yaşamanın keyfini sürerken diğer yanda da kazançlı bir yatırım yapmış olacaksınız.
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2+1, 3+1 ve dubleks daire seçenekleri sunan Genyap Oxygen, 15 kat zemin üstü ve 4 kat zemin altı olmak üzere toplam 19 kattan oluşuyor. 18.500 metrekare kapalı alanın yanı sıra; peyzaj alanı, spor salonu ve 24 saat güvenlik hizmetiyle ailelere hitap ediyor.
Genyap Oxygen; Kağıthane’de Hamidiye ve Merkez Mahallesi kesişiminde, TEM Otoyolu bağlantı noktasına sadece 300 metre mesafede. Karşısında yer alan İSKİ tesisleri sayesinde kapanmaz ön cepheye sahip. Ayrıca 3 katlı tüp geçit projesinin Avrupa çıkış noktasına sadece 1 dakika mesafede.
İstanbullular iyi bilirler. Bir yerden başka bir yere ulaşım, bazen saatler alır. Genyap Oxygen’de ise ulaşım, dakikalarla hesaplanıyor. Taksim, Beşiktaş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 dakika, Mecidiyeköy, Levent, Maslak ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 15 dakika... Ayrıca Seyrantepe ve Kağıthane Devlet Hastaneleri, Genyap Oxygen’e 5 dakika mesafede.
Mayıs 2019’da teslim edilecek olan Genyap Oxygen evleri, hem oturuma hem de yatırıma uygun bir proje. Lansman öncesi cazip fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla kaçırılmaması gereken bir fırsat!