Nefes aldıracak bir yaşam için ev seçmeden önce sormanız gereken 5 soru!

İşte Genyap Oxygen Projesi, yukarıda sıraladığımız tüm bu sorulara cevap vererek şekillendi.

2+1, 3+1 ve dubleks daire seçenekleri sunan Genyap Oxygen, 15 kat zemin üstü ve 4 kat zemin altı olmak üzere toplam 19 kattan oluşuyor. 18.500 metrekare kapalı alanın yanı sıra; peyzaj alanı, spor salonu ve 24 saat güvenlik hizmetiyle ailelere hitap ediyor.

Genyap Oxygen; Kağıthane’de Hamidiye ve Merkez Mahallesi kesişiminde, TEM Otoyolu bağlantı noktasına sadece 300 metre mesafede. Karşısında yer alan İSKİ tesisleri sayesinde kapanmaz ön cepheye sahip. Ayrıca 3 katlı tüp geçit projesinin Avrupa çıkış noktasına sadece 1 dakika mesafede.

İstanbullular iyi bilirler. Bir yerden başka bir yere ulaşım, bazen saatler alır. Genyap Oxygen’de ise ulaşım, dakikalarla hesaplanıyor. Taksim, Beşiktaş ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 15 dakika, Mecidiyeköy, Levent, Maslak ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 5 dakika, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ise 15 dakika... Ayrıca Seyrantepe ve Kağıthane Devlet Hastaneleri, Genyap Oxygen’e 5 dakika mesafede.

Mayıs 2019’da teslim edilecek olan Genyap Oxygen evleri, hem oturuma hem de yatırıma uygun bir proje. Lansman öncesi cazip fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla kaçırılmaması gereken bir fırsat!

Detaylı bilgi için burayı tıklayın!