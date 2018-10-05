Neden eğitim için gönüllü destek olmalıyız?

Atasun Optik de, eğitimin önemini merkezine alarak harekete geçti ve 200. mağazasının açılışıyla beraber TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attı.

Kişilerin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla Atasun Optik, 200. Mağazasının açılışıyla Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı destekçisi oluyor ve 2000 çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor. Bu sayede çocukların hem ihtiyaçlarına yönelik eğitimler almalarına; hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor.

İlerleyen günlerde bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesi için farklı projelerle de TEGV işbirlikteliğini devam ettirecek olan Atasun Optik, gelecek nesillerle beraber büyüyor...

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