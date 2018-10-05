Neden eğitim için gönüllü destek olmalıyız?KAYDIR
Eğer kendi özgür iradenizle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile hayata dokunma arzusu taşıyorsanız siz de bir gönüllü adayısınız. Gönüllülük deyince aklımıza gelen ilk alan genellikle eğitim oluyor. Çünkü genç bir nüfusa sahip ülkemizde eğitim alanına yapılan maddi ve manevi her türlü yatırım mutlaka karşılığını buluyor. Peki eğitim için neden gönüllü olmalıyız? İşte detaylar...
Çünkü eğitim, toplumun en büyük ihtiyacıdır
Eğitim, temel bir zorunluluk olmanın da ötesinde toplum için büyük bir ihtiyaçtır. Çünkü toplumu büyüten, geliştiren bireydir ve birey ancak eğitim yoluyla topluma kazandırılır. Toplumun bu önemli ihtiyacının karşılanması noktasında herkesin sorumluluk üstlenerek devletin ilgili kurumlarına destek olması çok önemlidir.
Eğitime destek vermek, gelecekte söz sahibi olmaktır
Eğitime gönüllü olarak destek vermek, geleceğe de yatırım yapmaktır. Başka bir ifadeyle, gelecekte söz sahibi olmanın en etkili yolu eğitim gönüllüsü olmaktan geçiyor. Çocukların geleceğine yapılan yatırımlar ne kadar sürdürülebilir olursa, ülkenin geleceğine sunulan katkı da o derece büyük olur.
Çünkü bir çocuğun mutluluğunu paylaşmak, tarif edilemez
Bir çocuğa verilebilecek en güzel, en anlamlı hediye ona iyi bir gelecek sunmaktır. Çocukların eğitimine verilen destek ile onların hem temel; hem de yaşam becerilerini geliştirecek, yeteneklerini ortaya çıkarmasını sağlayacak, ihtiyaçlara odaklanmış eğitimler almalarına olanak sağlanır. Her mutlu çocuk, gelecekte mutlu bir toplumun temel parçasıdır…
Eğitimde gönüllülük, topluma hizmet etmenin en etkili yoludur
Eğer kendinizi topluma karşı borçlu hissediyor ve daha fazla sorumluluk almak istiyorsanız bunun en pratik ve etkili yolu eğitim gönüllüsü olmaktır. Çünkü eğitimde gönüllülük hem bir sosyal sorumluluk eylemi hem de topluma hizmet etmenin en faydalı şeklidir. Eğitim için atılan her adım, iç içe geçmiş halkalar gibi toplumun çok farklı alanlarını da etkiler…
Gönüllülük, eğitimdeki sorunlara karşı kolektif çözümler üretir
Milyonlarca genç nüfusa sahip bir toplumda yaşayan insanlar olarak, eğitimde hızla çözülmesi gereken yapısal ve maddesel sorunların olduğunun farkındayız. Bu sorunların daha hızlı çözülmesinde ve eğitimde istenilen ideal noktaya gelinmesinde gönüllü destek ve yatırımların payı çok kritik bir öneme sahiptir. Eğitime sunulan her katkı, sorunların azaltılması ve zaman içinde ortadan kaldırılması noktasında kolektif çözümler üretir.
Atasun Optik de, eğitimin önemini merkezine alarak harekete geçti ve 200. mağazasının açılışıyla beraber TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) ile çok anlamlı bir iş birliğine imza attı.
Kişilerin içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak amacıyla Atasun Optik, 200. Mağazasının açılışıyla Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı destekçisi oluyor ve 2000 çocuğun eğitimine katkıda bulunuyor. Bu sayede çocukların hem ihtiyaçlarına yönelik eğitimler almalarına; hem de yeteneklerini keşfetmelerine katkıda bulunuyor.
İlerleyen günlerde bu desteğin sürdürülebilir hale gelmesi için farklı projelerle de TEGV işbirlikteliğini devam ettirecek olan Atasun Optik, gelecek nesillerle beraber büyüyor...