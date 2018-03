Mutluluk saçan evlerin 4 sırrı

E5 ve E6’nın kesiştiği bir noktada yer alan Ataşehir; Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye gibi ilçelere komşuluğu ve ana arterlere kolay bağlantısıyla her yere hızla ulaşabilmenizi mümkün kılıyor. İş, alışveriş ve eğlence merkezi olarak konumlanması da Ataşehir’i daha çekici kılıyor. Ataşehir’in en merkezi noktasındaki son değerli arazi üzerinde yükselen Ataşehir Modern, bölgesinde yatırım gücü en yüksek “yeni” proje olarak öne çıkıyor. Geleceğin projesinde şimdiden yer almanın avantajlarını yaşamak da en az bu proje kadar gerçek.

Ataşehir Modern’de; 4 farklı manzara ile çevrili hayatınızda, özlediklerinizi kucaklayın ve gerçekten hak ettiğiniz mutlulukları yaşamaya başlayın. Klasik ve modern çizgiler üzerine tasarlanmış iki daire tipinden yaşam tarzınıza ve zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra bahçe teraslı, büyük metrekareli ve yüksek tavanlı özel daireleri ile lüksü en yükseklerde yaşamayı sevenleri çağırıyor. Ataşehir Modern’de sınırsız konforu her an yaşamanız için her detay düşünüldü. Fitness salonları, yüzme havuzları, lüks restoranlar, oyun alanları hayatınızı kolaylaştıracak. Ayrıca projede yer alan sinema salonları, yoga stüdyosu, karaoke ve parti odası ise sadece bir asansör uzağınızda...



Ön talep öncesine özel 562 bin TL’den başlayan fırsatları kaçırmayın...

