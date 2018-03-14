Mutluluk saçan evlerin 4 sırrı
Manzara, renkler, dekorasyon ve yaşam alanları evdeki mutluluğun artmasında büyük rol oynar. Fakat bir evi mutlu ve huzurlu yapan, elbette içindeki insanlardır. Sizi mutlu edecek şeyleri bulun, gerçek mutluluklarla dolup taşan bir hayat kurun.
Bir hobi edinin
Yapılan araştırmalar gösteriyor ki, kendine zaman ayıran insanlar çok daha mutlu oluyor. Bu nedenle önce kendinizi mutlu edin, daha sonra bu neşenizi çevrenize dağıtın. Siz ne kadar pozitif ve mutlu olursanız, çevrenize de o kadar mutluluk saçarsınız. Evde bir odayı hobiniz için ayırabilir ya da ortak kullanım alanlarında gerçekleşen aktivitelere katılabilirsiniz. Sessizlik içinde sevdiğiniz kitapları okuyup, kahvenizi yudumlayacağınız huzurlu bir oda bile yeter.
Sevdiklerinizi davet edin
Günlük hayatın koşturmacasından sıyrılın, kaosu dışarıda bırakın, dikkat dağıtıcı unsurlardan evinizde uzaklaşın ve sevdiğiniz insanlara vakit ayırın. Birlikte yemek yapın, sohbet edin, kahve için… Sevdiklerinize vakit ayırmak, hayattan zevk almanızı sağlar.
Suya dokunun
Yüzmenin seretonin ve endorfin salgılamamıza sebep olarak beyin hücrelerimizi yenilemede yardımcı olduğunu biliyor muydunuz? Sadece bununla da kalmıyor, yogayla eşdeğer bir meditasyon da sağlıyor. Belki sahip olacağınız evde yapabileceğiniz farklı spor aktivitelerinin yanı sıra, havuzu da düşünmelisiniz.
Sizi mutlu eden bir manzarayı izleyin
Geniş pencereler, aydınlık bir yer, sabah odanıza dolan gün ışığı, akşam seyrine doyulmayacak gün batımı… Okurken bile insanın içine huzur doluyor. İstanbul’u yaşayacağınız bir manzara seçin ve evinizin keyfini daha fazla çıkarın.
E5 ve E6’nın kesiştiği bir noktada yer alan Ataşehir; Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye gibi ilçelere komşuluğu ve ana arterlere kolay bağlantısıyla her yere hızla ulaşabilmenizi mümkün kılıyor. İş, alışveriş ve eğlence merkezi olarak konumlanması da Ataşehir’i daha çekici kılıyor. Ataşehir’in en merkezi noktasındaki son değerli arazi üzerinde yükselen Ataşehir Modern, bölgesinde yatırım gücü en yüksek “yeni” proje olarak öne çıkıyor. Geleceğin projesinde şimdiden yer almanın avantajlarını yaşamak da en az bu proje kadar gerçek.
Ataşehir Modern’de; 4 farklı manzara ile çevrili hayatınızda, özlediklerinizi kucaklayın ve gerçekten hak ettiğiniz mutlulukları yaşamaya başlayın. Klasik ve modern çizgiler üzerine tasarlanmış iki daire tipinden yaşam tarzınıza ve zevkinize uygun olanı seçebilirsiniz. Bunun yanı sıra bahçe teraslı, büyük metrekareli ve yüksek tavanlı özel daireleri ile lüksü en yükseklerde yaşamayı sevenleri çağırıyor. Ataşehir Modern’de sınırsız konforu her an yaşamanız için her detay düşünüldü. Fitness salonları, yüzme havuzları, lüks restoranlar, oyun alanları hayatınızı kolaylaştıracak. Ayrıca projede yer alan sinema salonları, yoga stüdyosu, karaoke ve parti odası ise sadece bir asansör uzağınızda...
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