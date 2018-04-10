Mutluluğun adresine giden yol bu üç duraktan geçiyor…

Hepimizin nihai hedefi mutlu olmak… Bunun ne bir formülü var ne de bir kitabı… O yüzden onu sürekli hayatın içinde arıyoruz. İşte bu arayış sürecinde öyle bir konu var ki, insanın kendini mutlu hissetmesinde çok etkili bir rol oynuyor. Tüm araştırmalar, insanın mutlu bir yaşam sürmesinde yaşadığı ortamın sunduğu şartların birinci önceliğe sahip olduğunu söylüyor. Peki nedir mutlaka olması gereken bu şartlar? Mutluluğa giden yolda nasıl bir yaşam alanına ihtiyacımız var? İşte size olduğunuzdan çok daha fazla mutlu edecek yaşam alanlarıyla ilgili birkaç fikir…