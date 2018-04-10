Mutluluğun adresine giden yol bu üç duraktan geçiyor…KAYDIR
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Hepimizin nihai hedefi mutlu olmak… Bunun ne bir formülü var ne de bir kitabı… O yüzden onu sürekli hayatın içinde arıyoruz. İşte bu arayış sürecinde öyle bir konu var ki, insanın kendini mutlu hissetmesinde çok etkili bir rol oynuyor. Tüm araştırmalar, insanın mutlu bir yaşam sürmesinde yaşadığı ortamın sunduğu şartların birinci önceliğe sahip olduğunu söylüyor. Peki nedir mutlaka olması gereken bu şartlar? Mutluluğa giden yolda nasıl bir yaşam alanına ihtiyacımız var? İşte size olduğunuzdan çok daha fazla mutlu edecek yaşam alanlarıyla ilgili birkaç fikir…
Doğal yaşamdan asla vazgeçmeyin…
İnsan doğanın bir parçası ve günlük hayatta yaşadığımız pek çok sorunun kaynağı, insanın doğadan uzaklaşmasıyla ilişkili… En son ne zaman çimlerde yalın ayak yürüdüğünüzü hatırlıyor musunuz? Oysa ki doğayla temas halinde olmak, ona dokunmak, kendinizi daha canlı, daha enerjik ve yaşam dolu hissetmeniz için tek başına yeterli. Öte yandan, bahçe, park, orman, kumsal gibi doğal alanlarda vakit geçirmenin kaygı ve stresi azalttığı, kan dolaşımını dengelediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve uyku dengesini sağladığı, uzmanlar tarafından sürekli dile getirilen bir konu. Yapılan gözlemlerde, doğada daha fazla zaman geçirenlerin, insan ilişkilerinde veya işlerinde daha olumlu başlangıçlar yapmaya eğilimli oldukları vurgulanıyor. İşte bu yüzden, mutlu bir yaşama ev sahipliği yapacak, içinde yaşadığınız ortamın olmazsa olmazlarının başında doğa ile iç içe olmak geliyor.
Güne eşsiz bir manzarayla merhaba deyin…
Hiç düşündünüz mü, bir cafe ya da restorana gittiğimizde neden manzarası en güzel yeri tercih ederiz? Neden göz kamaştırıcı bir manzara karşısında ruhumuz dinginleşir, vücudumuzu huzur kaplar? Neden evlerimizin duvarlarında, bilgisayarlarımızın masaüstü resimlerinde hep orada olmak isteyeceğimiz rüya gibi mekanlara dair manzaralar yer alır? Çünkü insan güzel olanı seyretmeyi sever. Güzel bir manzarayı seyretmek bir çeşit terapi gibidir. Sizi mutsuz eden her şeyi unutur ve anın tadını çıkararak mutluluğu yaşarsınız. İşte bu yüzden ‘manzara’, mutlu bir hayat için evinizde olması gereken bir diğer gereklilik, kendinizi iyi hissedeceğiniz bir başka duraktır.
Evinizde zevklerinize ve hobilerinize yer açın...
Günlük yaşam koşuşturmacası içinde en sık şikayet edilen konulardan birisi de, insanın kendine kalan boş vakitlerini verimli geçirememesidir. Oysa ki kendinize zaman ayırmanız, boş zamanlarınızı kendi zevklerinize uygun hobilerle geçirebilmeniz sizi hayatın rutininin dışına çıkartacak, size rahatlatacak en önemli ayrıcalıktır. Çünkü önemli olan biraz da hayatı ne kadar yaşadığınız değil, nasıl yaşadığınızdır… Bu nedenle evinizde kitap okuyabileceğiniz, film seyredebileceğiniz, enstrüman çalabileceğiniz ve diğer hobilerinizle meşgul olabileceğiniz size özel yaşam alanların olması, mutlu bir hayatın olmazsa olmaz duraklarından biridir.
PENDİK SAHİL’DE 60 AY, SIFIR FAİZ AVANTAJIYLA MUTLU BİR HAYAT SİZİ BEKLİYOR!
Marmara’nın kıyısında, Pendik Marina, Sabiha Gökçen Havalimanı ve Türkiye'nin Bilişim Merkezi Teknopark’ın yanı başında yer alan değerli konumuyla ulaşım kolaylığını hayatın bir parçası haline Siltaş Marina, mutlu bir hayat için ihtiyaç duyabileceğiniz herşeye sahip. Pendik sahilin en güzel yerinde adalara karşı düşlerinizi gerçeğe, yatırımınızı kara dönüştürecek Siltaş Marina, önü kapanamaz deniz manzarasıyla göz kamaştırıyor.
2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleriyle dilediğiniz genişlikte yaşamanızı sağlayacak Siltaş Marina, sunduğu ayrıcalıklı bir hizmey saysine evinize sığdıramadığınız birçok hobi ve aktiviteyi hayatınızın bir parçası haline getiriyor. Bu hizmet sayesinde cep sineması, piyano odası, Playstation salonu, kütüphane&café gibi hobi alanları dilediğiniz an sizi ağırlamak için bekliyor.
Üstelik Siltaş Marina’nın özel peyzaj düzenlemesi sayesinde doğayı her zerresine kadar hissedecek, yüksek ağaçlı sıradışı peyzaj düzenlemesi sayesinde ekstra ferahlık hissedeceksiniz.