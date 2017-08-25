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Müşterilerini buluta taşıyan girişimciler satışlarını yüzde 20 artırıyor

Hürriyet Haber
25 Ağustos 2017 - 12:15Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 12:16

Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) tüm girişimcilerin öncelikle yatırım yapmayı düşündüğü uygulamalardan başında geliyor. Yapılan araştırmalar bulut üzerinden mobil olarak da erişilen bir CRM sisteminin satışları yüzde 20 oranında artırabildiğini gösteriyor. Ancak mobil tabanlı bir CRM sistemi seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var.

Müşteri eksenli iş kültürünün şirketinizde yerleşmesi için önemli bir rol oynayan CRM sistemlerinin çalışanlar tarafından hızlı öğrenilebilmesi ve kullanımının kolay olması gerekiyor. Sistem her çalışan tarafından kolayca kavranabilmeli ve şirkette müşteri ile ilgili tüm işlerde hayatı kolaylaştırmalı. Bu noktada mobilden erişilebilen CRM sistemleri şirketlere çok büyük avantaj sağlıyor.

Seçeceğiniz CRM sistemi arzu edilen tüm raporlara kolayca erişilebilmesine imkan tanımalıdır. Geçen haftanın satışları, potansiyel satışlar, çalışan başına gerçekleştirilen satışların yanı sıra, gelecekte karşılaşılabilecek farklı raporlama ihtiyaçlarınıza açık olması gerekir. Sistem üzerinden herhangi bir kod yazmadan basitçe kullanabileceğiniz fonksiyonlarla zengin raporlar alabilmelisiniz.

Kaliteli bir raporlama ve verimli çalışma için iyi CRM sistemleri farklı ortamlardan veri aktarma esnekliğine sahip olmalıdır. CRM, mevcut raporlama altyapısına ek olarak işleriniz büyüdükçe ve karmaşıklaştıkça standartlara uygun teknoloji ile gelişmiş raporlama ve diğer entegrasyon ihtiyaçlarınıza hızlıca yanıt verebilmelidir. CRM sistemleri ayrıca iş akışı yönetimi, veri aktarımları, dinamik analiz ve gelişmiş raporlama gibi birçok adımda girişimcilere kolaylıklar sağlamalıdır.

  Müşterilerini buluta taşıyan girişimciler satışlarını yüzde 20 artırıyor tarafından hazırlanmıştır.

 

Etiketler: CRM , müşteri ilişkileri , Rapor , sistem , müşteri ilişkileri yonetimi , kobi haberleri , kobihaberleri
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