Vatandaşların hayatı kolaylaştı

Microsoft Türkiye, 25 yıldır kamu kurumlarını daha başarılı kılacak ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak en yeni teknolojileri hayata geçirdi. Bugün dünyada 130 ülke vatandaşlarına online hizmet sağlıyor. Veriye yatırım yapan ve onu doğru okuyan kurumlar, vatandaşlarına daha iyi hizmet verip verimlilikte öne çıkıyorlar. Türkiye de kamu alanında hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ve uygulamalarla örnek gösteriliyor. Microsoft Türkiye, kamu dünyasını yapay zekadan, nesnelerin internetine, bot servislerinden, ileri makina öğrenimi ve etkileşimli ara yüzlere kadar, geleceğin teknolojileri ile buluşturarak Türkiye’de daha iyi bir yaşamın öncüsü olmak için çalışmalarına devam etti.