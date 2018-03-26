Microsoft’un çeyrek asırda Türkiye’ye
kattığı 6 eşsiz değerKAYDIR
katkılarıyla
Bilgisayarı, dijital hayatı ve interneti hayatımıza yerleştirmesi ve dünyanın en önemli devrimini gerçekleştirmesi ilk akla gelen mucizeler elbette… Peki, Microsoft; Türkiye’deki 25 yıllık geçmişi boyunca bu ülkeye bilmediğimiz başka neler kattı?
Eğitim seferberliği başlattı
Microsoft, teknolojileriyle her daim Türkiye’de teknoloji okuryazarlığını ve eğitimde fırsat eşitliğini artırmayı amaçladı. Bu doğrultuda, başta Harikalar Yaratan Öğretmenler ve Microsoft Yenilikçi Eğitmen programı olmak üzere çeşitli projelerle 25 yılda yaklaşık 280 bin öğretmene ücretsiz teknoloji eğitimleri verildi; 400 bin kişiye bilişim uzmanlığı kazandırıldı. Habitat Derneği, T.C. Kalkınma Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile birlikte hayata geçirilen Bilenler Bilmeyenlere Bilgisayar Öğretiyor programı ile 2005 yılından beri 78 ilde 160 bin kişi temel bilgisayar eğitimleri aldı ve teknoloji okuryazarlığı kazandı.
‘Açık Akademi’ 250 bin kişinin hayatına dokundu
Kurulduğu 2012 yılından beri Açık Akademi, her yaştan 250 bin kişinn ücretsiz online yazılım eğitimi alması sağlandı. Çocukların bilgisayar karşısında tüketici olmaktan çıkıp üretici konumuna gelmesi amacıyla QNB Finansbank ve Habitat Derneği ile birlikte Minik Parmaklar Geleceği Programlıyor projesi hayata geçirildi. Bu projeyle çocukların bilgisayar becerilerinin gelişmesi ve onların programlama diliyle tanışması sağlanarak kod okuryazarlığı bilincinin yaygınlaştırılmasına zemin oluşturuldu. Tüm bu projelerle 30 ilde toplam 20 bin çocuğa kodlama eğitimi verildi.
‘Teknolojinin Kadın Liderleri’
21. yüzyılın bilişim teknolojilerinde çığır açıcı gelişmelerin yaşandığı bir yüzyıl olduğu kadar cinsiyet eşitliği ve kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesinin de yüzyılı olduğuna inanan Microsoft, 2015 yılında Teknolojinin Kadın Liderleri yarışmasını hayata geçirdi. Kadınlara yönelik ilk teknoloji ödül programı olan Teknolojinin Kadın Liderleri ile ortaokul-lise öğrencilerinden profesyonel yöneticilere kadar her yaş ve meslek grubundan kadın girişimciler desteklendi.
100 bin kişilik istihdam sağlandı
Microsoft, Türkiye’de yerli yazılımlar başta olmak üzere, girişimciliği ve inovasyonu desteklemeyi önceliklendirerek, bilişim sektörünün ekonomide yarattığı katma değeri ve istihdamı artırmayı hedefledi. Bu kapsamda BizSpark programıyla 2 bin girişimciye ücretsiz yazılım ve teknoloji desteği verildi. Ayrıca, Türkiye’de faaliyet gösteren ve 25 yıl boyunca Microsoft ürünlerini satan, Microsoft ürünleriyle çalışan ürünler geliştiren ve bunların kurulum ve bakım hizmetlerini veren 10 binin üzerindeki iş ortağı, yaklaşık 100 bin kişilik istihdam oluşmasına katkı sağladı.
Dijital dönüşümün en önemli bacağı oldu
Türkiye’de Fortune 500 şirketlerinin %56’sı Microsoft bulut teknolojilerini kullanıyor. Bu şirketler Microsoft bulut teknolojileri ile çalışanlarının üretkenliğini artırıp, iş süreçlerinde verimliliği yükseltiyor ve operasyonlarını daha esnek hale getirerek, daha az maliyetle, daha yüksek başarılara koşuyor. İş dünyasının akıllı altyapı sistemlerinden, yapay zeka uygulamalarına kadar en yeni teknolojiler kullanarak başarılar elde etmesi, şirketlerin global arenadaki rekabetçiliklerini de artırdı ve bu artış, Türkiye ekonomisine güç kattı.
Vatandaşların hayatı kolaylaştı
Microsoft Türkiye, 25 yıldır kamu kurumlarını daha başarılı kılacak ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak en yeni teknolojileri hayata geçirdi. Bugün dünyada 130 ülke vatandaşlarına online hizmet sağlıyor. Veriye yatırım yapan ve onu doğru okuyan kurumlar, vatandaşlarına daha iyi hizmet verip verimlilikte öne çıkıyorlar. Türkiye de kamu alanında hayata geçirdiği dijital dönüşüm projeleri ve uygulamalarla örnek gösteriliyor. Microsoft Türkiye, kamu dünyasını yapay zekadan, nesnelerin internetine, bot servislerinden, ileri makina öğrenimi ve etkileşimli ara yüzlere kadar, geleceğin teknolojileri ile buluşturarak Türkiye’de daha iyi bir yaşamın öncüsü olmak için çalışmalarına devam etti.
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