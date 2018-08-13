3- Avokadolu sandviç

Sıcaklarda en güzel giden ve doyurucu olan atıştırmalığın sandviç olduğunu biliyoruz. Fakat sandviçler bazen sınır tanımıyor ve formumuz için pek de faydalı olmuyor. Peki, içinde ne olmalı? Mesela avokado gibi uyum sağlayabilecek yüksek mineralli ve proteinli meyvelerle hem pratik hem hafif bir sandviçi kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Avokadolu sandviçimizin tarifi burada!