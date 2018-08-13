Yaz bitmek üzere; artık köprüden önce son çıkıştayız. İşte geçtiğimiz haftalarda yayın hayatına başlayan Lezizz’den dev hizmet! Eğer Bayram’da tatil planınız varsa ve hızlıca forma girmek istiyorsanız sizin için 6 şahane, hafif, pratik ve lezzetli tarif derledik!
1- Tavuklu yaz salatası
Salatalar her zaman, sağlıklı bir öğün için ilk akla gelen seçenektir. Yıkayıp doğradıktan sonra hemen tüketebilirsiniz. Hem protein açısından zengin, hem de hafif… Bir de beyaz etle süslerseniz tadından yenmez. 30-40 dakika içerisinde hazırlayabilirsiniz. İşte tavuklu yaz salatasının tarifi için sizi buraya alalım.
2- Cevizli maydanoz salatası
Hazırlaması kolay ve hızlı... En pratik salatalar, kuruyemiş katılan salatalar! Ne ocağa gerek var, ne fırına… Protein ve vitaminleri bir arada alabilirsiniz. Oldukça hafif ve öğle arasına çok uygun cevizli maydanoz salatamızın tarifi için burayı tıklayınız.
3- Avokadolu sandviç
Sıcaklarda en güzel giden ve doyurucu olan atıştırmalığın sandviç olduğunu biliyoruz. Fakat sandviçler bazen sınır tanımıyor ve formumuz için pek de faydalı olmuyor. Peki, içinde ne olmalı? Mesela avokado gibi uyum sağlayabilecek yüksek mineralli ve proteinli meyvelerle hem pratik hem hafif bir sandviçi kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Avokadolu sandviçimizin tarifi burada!
4- Patlıcanlı biberli sandviç
Sandviçler, atıştırmalıkların baş tacıdır demiştik. Sebzelerle hazırlanan sandviçler, öğle atıştırmalıklarında veya sabah kahvaltısına alternatif olarak tercih edilebilir. Kızartma her zaman o kadar da sağlıksız değil; mesele uygun miktarda yağ kullanabilmek… Patlıcan ve biberinizi az yağla kızartıp muhteşem bir tat elde edebilirsiniz. Tarif için burayı tıklayın.
5- Somon buğulama
Omega-3 zenginliği ile spor ve diyet yapanların vazgeçilmezi olan somon; aynı zamanda formu korumaya devam etmek için de tüketilebilir. 30-60 dakika arasında hızlıca hazırlayıp, yanına süsleyebileceğiniz sebzelerle öğle ve akşam yemeklerimizde size eşlik edecek somon buğulamamızın tarifini buradan hemen öğrenin.
6- Sebze köfteli hamburger
Hamburger denince aklımıza hemen kocaman köftelerin üzerinde erimiş cheddar peyniri, patates kızartmaları ve şekerli içecekler gelmesin! Size hem sağlıklı besin değerlerine sahip hem protein açısından zengin bir hamburger tarifimiz var. Sebzeleri küçük bir işlemden geçirerek hazırlayabileceğiniz tarifimizi buradan inceleyebilirsiniz.
Bu lezzetlerin tariflerini ve yeme içme kültürüne dair merak ettiğiniz ne varsa; her şeyin cevabını artık Lezizz'de bulabilirsiniz!