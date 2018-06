Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!

Bulunduğu bölgenin değeri

İstanbul’da merkezi bölgelerin değeri asla düşmediği gibi, her türlü dış etkenden bağımsız olarak değerine değer katmaya devam eder. Bu merkezlere yatırım yapmak, gelişmekte olan bölgelere kıyasla çok daha değerlidir. Örneğin Levent bölgesi, konumuyla her geçen gün değerini arttıran, aynı zamanda kentsel dönüşümle birlikte sürekli modernleşen ve her dönemde yatırım için tercih edilen en uygun bölgelerin başında gelir. Yatırım yapacağınız bölgenin iş ve yaşam merkezlerine olan yakınlığı, kusursuz bir yatırımın olmazsa olmazıdır.