Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!KAYDIR
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İstanbul’da başarılı bir konut yatırımı yapmak için hala geç değil! Önemli olan, doğru zamanda doğru fırsatları yakalamak ve yatırım yaparken, iyi bir yatırımın gerektirdiği olmazsa olmaz koşulları göz önünde bulundurarak karar vermektir. Eğer bu ilk adımı zamanında atabilirseniz, yatırımınızın karşılığını da fazlasıyla alabilirsiniz. İstanbul’da uygun koşullarda lüks bir eve sahip olmak ve yatırımını kazanca dönüştürmek isteyenler için 5 önemli kriteri masaya yatırdık.
Bulunduğu bölgenin değeri
İstanbul’da merkezi bölgelerin değeri asla düşmediği gibi, her türlü dış etkenden bağımsız olarak değerine değer katmaya devam eder. Bu merkezlere yatırım yapmak, gelişmekte olan bölgelere kıyasla çok daha değerlidir. Örneğin Levent bölgesi, konumuyla her geçen gün değerini arttıran, aynı zamanda kentsel dönüşümle birlikte sürekli modernleşen ve her dönemde yatırım için tercih edilen en uygun bölgelerin başında gelir. Yatırım yapacağınız bölgenin iş ve yaşam merkezlerine olan yakınlığı, kusursuz bir yatırımın olmazsa olmazıdır.
Geniş ulaşım imkanları
Ulaşım imkanları, İstanbul’da yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı için mutlaka dikkat edilmesi gereken önemli bir konudur. Şehrin her tarafı sizin için kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır. Günlük işleriniz için TEM, E-5, ana bağlantı yolları ile metro gibi toplu taşıma araçlarının yanı başınızda olması ve dilediğiniz anda şehrin kalbine karışabiliyor olmanız yatırımınıza değer katar.
Modern ayrıcalıklar
Kusursuz bir yatırım, size kusursuz ayrıcalıklar sunmalıdır. Yatırımınız size sadece bir ev değil bir yaşam tarzı sunmalı. Resepsiyon hizmetleri ve Lounge, toplantı odası, çocuk kulübü, hobi odası, restaurant, cafe, fitness center, pilates, yoga studio, havuz, Türk hamamı, her daireye özel otopark, teknik servis hizmetleri, ve 7 / 24 kameralı güvenlik gistemi gibi günlük hayatınızı kolaylaştıracak gibi modern ayrıcalıklara sahip olmalı, ve kendinize ayırdığınız vaktin tadını doya doya çıkarabilmelisiniz.
Yüksek kâr getirisi
Bir yatırımcının konut yatırımından en büyük beklentisi yatırımını kazanca dönüştürmektir. Bunun da kısa vadede en etkili yolu yatırımınızın yüksek kira potansiyeline sahip olmasıdır. Bunun yanında, yatırım yapmak istediğiniz konutu proje tamamlanmadan önce uygun fiyata alıp, proje tamamlandıktan sonra yüksek kâr getirisi ile satma imkanını değerlendirebilirsiniz.
Şeffaf ve güvenilir bir firma
Kusursuz bir yatırımın bir başka olmazsa olmazı da projenin, şeffaf ve güvenilir bir firma tarafından yapılıyor olmasıdır. Firmanız zamanında teslim, ekonomik fiyat politikası ve yüksek kalite standartları ile beklentilerinizi karşılıyor mu? Hesap verebilir, sorumluluk sahibi, her şeyden önce müşteri memnuniyetini düşünen, iç denetim kriterlerine sahip bir şirket mi? Satış öncesi, teslimat öncesi, teslimat ve teslim sonrası aşamalarında gereken yüksek kalite standartlarını sağlamak için en uygun yönetim sistemlerini uyguluyor mu? Sektördeki ve dünyadaki yenilikleri (teknoloji, iş yöntemleri vb.) yakından takip ederek, yeni hizmetler ve ürünlerini bu anlayış ile geliştiriyor mu? Eğer bu soruların tümüne birden 'evet' yanıtını alıyorsanız, o zaman o firmaya ve projesine gönül rahatlığı ile yatırım yapabilirsiniz.
KALİTELİ BİR YATIRIM İÇİN
GENYAP WEN LEVENT RESİDENCE
İstanbul’un lüks semtlerine bakıp, vaktiyle yatırım yapanlara imreniyorsanız, o insanlardan biri olmanın tam vakti... Wen Levent Residence size hayalinizdeki yatırımı yapma fırsatını sunuyor.
İstanbul’un 4. Levent Sultan Selim Mahallesi’nde 1.150 metrekare arsa alanı üzerinde projelendirilen Wen Levent Residence, 14 kat ve 126 daire olarak yükseliyor.
Fitness Center, kapalı havuz, her daireye 1 araçlık otopark, bahçeli restoran, çocuk oyun parkı, hobi odaları gibi imkanlar, şehir hayatının modern ayrıcalıklarını aynı anda kullanımınıza sunuyor. Ayrıca Sapphire, Kanyon, Metro City gibi alışveriş merkezlerine ve 4. Levent Metro durağına olan yakınlığıyla da hayatınızı kolaylaştırmayı vaadediyor.
İstanbul’un yatırım değeri en yüksek caddesine sadece 5 dakika yürüme mesafesinde yer alan Wen Levent Residence, yüksek yatırım ve kira potansiyeliyle sizi bekliyor. Üstelik lansman öncesi avantajlı fiyat ve ödeme fırsatıyla...
Projenin detayları için www.wen.com.tr adresini inceleyebilir, projeyi görmek ve fiyat bilgisi almak için satış ofisini ziyaret edebilirsiniz.