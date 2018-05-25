Kusursuz bir konut yatırımı için 5 önemli kriter!

İstanbul’un lüks semtlerine bakıp, vaktiyle yatırım yapanlara imreniyorsanız, o insanlardan biri olmanın tam vakti... Wen Levent Residence size hayalinizdeki yatırımı yapma fırsatını sunuyor.

İstanbul’un 4. Levent Sultan Selim Mahallesi’nde 1.150 metrekare arsa alanı üzerinde projelendirilen Wen Levent Residence, 14 kat ve 126 daire olarak yükseliyor.

Fitness Center, kapalı havuz, her daireye 1 araçlık otopark, bahçeli restoran, çocuk oyun parkı, hobi odaları gibi imkanlar, şehir hayatının modern ayrıcalıklarını aynı anda kullanımınıza sunuyor. Ayrıca Sapphire, Kanyon, Metro City gibi alışveriş merkezlerine ve 4. Levent Metro durağına olan yakınlığıyla da hayatınızı kolaylaştırmayı vaadediyor.

İstanbul’un yatırım değeri en yüksek caddesine sadece 5 dakika yürüme mesafesinde yer alan Wen Levent Residence, yüksek yatırım ve kira potansiyeliyle sizi bekliyor. Üstelik lansman öncesi avantajlı fiyat ve ödeme fırsatıyla...

Projenin detayları için www.wen.com.tr adresini inceleyebilir, projeyi görmek ve fiyat bilgisi almak için satış ofisini ziyaret edebilirsiniz.