Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!

Her bütçeye uygun kurban satışı ve kesimi gerçekleştiren CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan fetvaya ve İslami Usüllere uygun olarak CarrefourSA bünyesindeki uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak; sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilecek. Eskişehir, Balıkesir ve Kırıkkale'deki çiftliklerde özel olarak besiye alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde seçilen %100 yerli besi kurbanlıklar aynı zamanda CarrefourSA’nın veteriner hekimleri gözetiminde kesilecek. CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerde teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor. Kurbanlıklar koli sevkiyatı soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlarla sipariş verilen marketlere teslim edilecek. Etlerin bozulma riski yaşanmayacağı operasyon ile kurbanlıklar, sofralara ulaşıncaya kadar her aşamada, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği esas alınarak titizlikle yürütülüyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamayacak. İnternet Üzerinden Sipariş, Adrese Teslim Seçeneği Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de sipariş veriliyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan verilen internet siparişlerinde evlere teslim seçeneği veriliyor. CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine carrefoursa.com ve CarrefourSA marketleri üzerinden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bağış olanağı da sunuyor. CarrefourSA marketlerinde tüm kurbanlıkların derileri Türk Hava Kurumuna bağışlanıyor.