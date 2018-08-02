Kurbanlık seçerken dikkat etmeniz gereken 4 kriter!KAYDIR
Uygun standartlar gözetilmeden yapılan kurbanlık seçimi, kesim ve teslimat süreci; kurban keseceklerin tatsız sürprizlerle karşılaşmasına neden olabilmektedir. Kurbanın bereketini ve bayramın coşkusunu dolu dolu yaşamak için kurbanlık seçimi yaparken bu 4 kritere mutlaka dikkat etmelisiniz.
Kesimler uzman kontrolünde ve İslami kurallara uygun yapılıyor mu?
Kurbanlıklar kesinlikle uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında kesilmelidir. Böylece, hayvanlardan insanlara geçebilen tüberküloz, şarbon, brucella gibi bakteriyel, viral ve paraziter hastalıklardan korunulur. Kontrolsüz kesimlerde bu hastalıklara karşı risk faktörleri engellenemez. Bunun yanında, kurbanlıkların Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan fetvaya ve İslami usullere uygun olarak kesilmesi de dikkat edilmesi gereken önemli bir kriterdir.
Satın aldığınız yer kurban satışında tecrübeli mi?
Bütçenize uygun bir kurbanlık bulmak ve kurbanlığı yukarıda saydığımız usul ve standartlara göre kesmek için kurbanlık aldığınız yeri çok iyi seçmeniz gerek. Kurbanlıkların yetiştirilme süreci, satış ve satış sonrası hizmetlerde sürpriz sorunlarla karşılaşmamanız için kurbanlık satın aldığınız yerin kurban satışında kendini kanıtlamış, tecrübeli, ve güvenilir bir firma olması önemlidir.
Hijyenik ve modern kesim kriterleri uygulanıyor mu?
Kurban kesiminde en önemli konulardan biri de kurbanlıkların hijyenik ve modern kesim kriterlerine uygun olarak kesilmesi konusudur. Büyükbaş kurbanlıklar 2 yaş, küçükbaş kurbanlıklar ise bir yaştan büyük olmalıdır. Kurban kesim işlemi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak; sağlıklı ve hijyenik bir şekilde kesilmeli ve yine aynı koşullarda teslimat anına kadar saklanmalıdır.
İnternet üzerinden sipariş, adrese teslim seçeneği var mı?
Zahmetsiz ve güvenilir bir şekilde, vakit harcamadan kurban kesmenin bir yolu da internet üzerinden sipariş vermektir. İnternet üzerinden verilen siparişlerde kurbanlıkların standartlara uygun olarak kesimi ve randevu usulü uygulanarak teslimatının yapılması gerekir. Bunun yanında, kurbanlıklarını bağışlamak isteyenler, yasal mevzuatlara uygun bir şekilde bağış sistemi uygulayan firmaları tercih etmelidir.
Her bütçeye uygun kurban satışı ve kesimi gerçekleştiren CarrefourSA’da kurbanlıklar, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan fetvaya ve İslami Usüllere uygun olarak CarrefourSA bünyesindeki uzman veteriner hekimlerin bilgisi ve gözetimi altında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yönetmeliklerine uygun olarak; sağlıklı ve hijyenik şekilde kesilecek. Eskişehir, Balıkesir ve Kırıkkale'deki çiftliklerde özel olarak besiye alınarak veteriner hekimlerin kontrolünde seçilen %100 yerli besi kurbanlıklar aynı zamanda CarrefourSA’nın veteriner hekimleri gözetiminde kesilecek.
CarrefourSA kurban kolileri belirli hipermarket ve süpermarketlerde teslim alınırken küçükbaş için kemikli olarak parçalama işlemi gerçekleşiyor, büyükbaş kurbanlıklarda ise kıyma işlemi ücretsiz olarak sunuluyor.
Kurbanlıklar koli sevkiyatı soğuk zincir kırılmadan soğutuculu araçlarla sipariş verilen marketlere teslim edilecek. Etlerin bozulma riski yaşanmayacağı operasyon ile kurbanlıklar, sofralara ulaşıncaya kadar her aşamada, tüketici sağlığı ve gıda güvenliği esas alınarak titizlikle yürütülüyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamayacak.
İnternet Üzerinden Sipariş, Adrese Teslim Seçeneği
Kurban satışları için marketlere verilebilecek siparişlere ek olarak www.carrefoursa.com adresinden de sipariş veriliyor. CarrefourSA’larda satın alınan kurbanlıklar için randevu usulü uygulaması ile müşteriler vakit kaybı yaşamıyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan verilen internet siparişlerinde evlere teslim seçeneği veriliyor. CarrefourSA, Kurban Bayramı kapsamında müşterilerine carrefoursa.com ve CarrefourSA marketleri üzerinden Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı ve Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı bağış olanağı da sunuyor. CarrefourSA marketlerinde tüm kurbanlıkların derileri Türk Hava Kurumuna bağışlanıyor.
CarrefourSA canlı kurban satışının yapıldığı yerler
Mersin CarrefourSA Hiper
Kurbanlık Fiyatları
1 adet Küçükbaş Karaman Kurban Paketi (Akkaraman) KDV dahil 1245 TL’dir
1 adet Küçükbaş Kıvırcık Kurban Paketi KDV dahil 1285 TL’dir.
1 adet 1/7 Büyükbaş Kurbanlık Hisse Paketi KDV dahil 1225 TL’dir.