Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

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"Bu Kızın Öyküsü” dokuz farklı genç kadının cesur kararlarını ve değişen hayatlarını konu alıyor. İlk dört bölümü yayınlanan, her hafta farklı bir hikayenin anlatıldığı belgesel serisi toplamda dokuz bölüm. Kendi potansiyelini gerçekleştirmiş, kendi yolunu çizmiş kadınların yolculuğunu kaçırmamak için tıklayın!

İlham veren öykülerimizin devamını bekleyin ve kendi öykünüzü yazmak için harekete geçin!