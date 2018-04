Kendi yolunu çizmiş kadınların ilham veren hikayeleri

Your browser does not support HTML5 video.

Tasarımları son yıllarda dokuma kültürü üzerine yoğunlaşan Cana, Anadolu’da dokuma geleneğinin ölmek üzere olduğu köylere gidip, evlere giriyor, dokumacılara sipariş veriyor; dokumacı kadınlardan oluşan bir ağ kuruyor. Sipariş götürdüğü köylerde, kadınlara hem ekonomik hem de manevi bir güç veriyor. Yarattığı istihdam ağı sayesinde önce kadınlar kalkınıyor; ardından evler, köyler değişime uğruyor. Değişen sadece köyler ve kadınlar değil; Cana da tanık olduğu öyküler, tanıştığı kadınlar ve gözlerinin önünde olan değişimden sonra “Artık bir tasarımcı olarak ne yaparsam yapayım, ürettiklerimin insan elinden çıkması ve insan hayatına dokunmasını istiyorum.” diyor.