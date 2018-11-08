Kasko yaptırmadan önce mutlaka sormanız gereken 4 soru

Kasko yaptırmadan önce mutlaka sormanız gereken 4 soruKAYDIR
Yüksek primler sebebiyle kasko yaptırmak istemiyor olabilirsiniz. Peki güvencenizi uygun primler ile sağlayabileceğinizi biliyor musunuz? Kaskoda tasarruf etmek mümkün mü? İşte kasko yaptırmadan önce sormanız gereken 4 kritik soru…
Kasko ürünü hangi teminatları kapsar?
Kasko ürünü çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı güvence sağlamaktadır. Üstelik isteğe bağlı olarak ferdi kaza ve ihtiyari mali mesuliyet teminatlarının yanı sıra, asistans himetleri de ürün kapsamında sunulabilmektedir.
Kasko kapsamındaki asistans hizmetleri neler?
Asistans hizmetleri kapsamında; aracın çekilmesi, aracın kurtarılması teminat kapsamındadır. Poliçe vadesi içinde kiralık araç hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Ayrıca dilerseniz ek asistans hizmetlerini de poliçenize ekleyebilirsiniz.
İhtiyaçlarımı karşılayacak şekilde kasko primlerini düşürebilir miyim?
Eğer ödediğiniz kasko primleri, bütçenizin üzerine çıkıyorsa ihtiyaçlarınızı yeniden değerlendirerek kendinize en uygun kasko ürününü seçmeniz çok önemli. Bu noktada, güvencenizi daha uygun fiyatlara sağlayabileceğiniz alternatifleri keşfedin!
Daha uygun fiyata kasko poliçesi almak için ne yapmam gerekir?
İhtiyaçlarınızı karşılayacak doğru ürünü bulduktan sonra kaskonuzda yoksa kısa bir sürede siz de uygun fiyatla kasko yaptırabilirsiniz.
Sompo Japan Sigorta’dan 200 TL’ye Mini Kasko!
Değişen piyasa koşullarına rağmen müşterilerilerinin her zaman yanında olan Sompo Japan Sigorta, bu dönemde geliştirdiği yeni ürünlerle tüketiciye rahat bir nefes aldırıyor. Sompo Japan Sigorta, yükselen fiyatlar sebebiyle genişletilmiş kasko yaptıramamış müşterilere yeni ürünü “Mini Kasko”yu 200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor
Mini Kasko ile çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Üstelik isteğe bağlı olarak seçebileceğiniz ek teminatlarla ürününüzün kapsamını genişletebilirsiniz.
Mini Kasko Ürün Avantajları;
• 3 farklı plan avantajı ile, ihtiyaçlarınıza en uygun teminat limitini seçebilirsiniz.
• Aracın anahtarla çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.
• Hasarlı aracınızı servis türü kısıtlaması olmaksızın yurt çapındaki yaygın anlaşmalı servislerimizden birine götürmeniz durumunda hiçbir ücret ödemeden aracınızın tamirini yaptırabilirsiniz.
• Ödemelerinizi anlaşmalı kredi kartları ile peşin fiyatına 6 taksit ile yapabilirsiniz.