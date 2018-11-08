Kasko yaptırmadan önce mutlaka sormanız gereken 4 soru

Değişen piyasa koşullarına rağmen müşterilerilerinin her zaman yanında olan Sompo Japan Sigorta, bu dönemde geliştirdiği yeni ürünlerle tüketiciye rahat bir nefes aldırıyor. Sompo Japan Sigorta, yükselen fiyatlar sebebiyle genişletilmiş kasko yaptıramamış müşterilere yeni ürünü “Mini Kasko”yu 200 TL’den başlayan fiyatlarla sunuyor

Mini Kasko ile çift taraflı çarpışma, çalınma ve yanma risklerine karşı aracınızı güvence altına alabilirsiniz. Üstelik isteğe bağlı olarak seçebileceğiniz ek teminatlarla ürününüzün kapsamını genişletebilirsiniz.

Mini Kasko Ürün Avantajları;

• 3 farklı plan avantajı ile, ihtiyaçlarınıza en uygun teminat limitini seçebilirsiniz.

• Aracın anahtarla çalınması veya çalınmaya teşebbüsü sonucu uğrayacağı zararlar da teminat kapsamındadır.

• Hasarlı aracınızı servis türü kısıtlaması olmaksızın yurt çapındaki yaygın anlaşmalı servislerimizden birine götürmeniz durumunda hiçbir ücret ödemeden aracınızın tamirini yaptırabilirsiniz.

• Ödemelerinizi anlaşmalı kredi kartları ile peşin fiyatına 6 taksit ile yapabilirsiniz.

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