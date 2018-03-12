Kadının güçlenmesi için ne yapması lazım?
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Toplumun farklı kesimlerindeki kadınları bir araya getirerek, kendi hikayelerini yaratma ve güzel bir geleceği şekillendirmede aktif rol alma çağrısı yapmayı hedefleyen Kadının Gücü Konferansı’nda Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Koordinatörü Duygu Aktaş konuşması ile dikkat çekti.
"Kadınların teknolojiye karşı bariyerleri var"
Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin moderatörlüğünde Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Koordinatörü Duygu Aktaş, “Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü” platformundan bahsettiği bir konuşma gerçekleştirdi. Aktaş, “Kadınlara sunduğumuz e-ticaretteki girişimimize aktif dinamik katılım hedefliyoruz. Kadınlar ürettikleri ürünleri bizim platformumuzla satışa çıkarıyorlar. 9. ayımızda 1873 kadına ulaştık. Bu sene 5 bin kadına ulaşmayı hedefliyoruz. Kadınların hayatlarında küçücük pozitif bir adım bile olsa hayatları değişiyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki kadınlara bu program sayesinde ulaşabiliyoruz" şeklinde konuştu. Kadınların teknoloji konusunda temkinli yaklaştıklarını söyleyen Aktaş, “E-ticaret biraz gözlerini korkutuyor. Teknolojiye karşı bariyerleri var. Ama kısa sürede ısınıyorlar ve çok başarılı oluyorlar” dedi.
Duygu Aktaş, kadının ekonomiye katılmadığı bir toplumun büyümesinin mümkün olmayacağına inandıklarını da söyledi. Bu nedenle, hayata geçirdikleri Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, Türkiye genelinde girişimciliği teşvik ettiklerini aktaran Aktaş, şunları ifade etti:
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü Nedir?
Girişimci kadınlar için programın avantajları nedir?
Mevcut işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar da ücretsiz mağaza açma, düşük oranlı komisyon, kargo desteği gibi imkanlar ile maliyetlerini düşürürken; kampanya, pazarlama ve iletişim destekleri ile işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Böylece, web sitesi kurma, mobil uygulama geliştirme vb platformlar için gereken teknolojik ve pazarlama yatırımları yapmadan, girişimci kadınlar e-ticarette karlı ve etkin hale geliyorlar. Ayrıca, Hepsiburada internetten alışveriş yapan herkes için değer ve fayda yaratan ilkleri tüm teknoloji gücünü seferber ederek sunmaya devam ediyor, girişimci kadınların fark yaratmaya devam etmesini sağlıyor.
Sistem nasıl işliyor?
Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile kadınlara verilen desteklerde sınıflandırma yapılarak sermayesi düşük olan kadınlara daha fazla avantaj sağlanıyor. Adil ve rekabetçi şartlar sunularak hayal kurmaktan vazgeçmeyen, emin adımlarla hedeflerinin peşinde koşan girişimci kadınlar, hayallerini gerçekleştirip toplumdaki yerini güçlendiriyor.
Hepsiburada’nın teknoloji gücü girişimci kadınlara ne sağlıyor?
Hepsiburada, kadın girişimcilere %75’e varan komisyon indirimleri, aylar süren ücretsiz kargo desteği, ürün fotoğrafı çekimi, 5 bin liraya kadar banner veya reklam desteği, ücretli reklam harcamalarında ücretsiz ekstralar, ödeme servislerinde avantajlar gibi destekler veriyor.
Girişim fikri olan kadınlar
Henüz işletmesini faaliyete geçirmemiş ama fikrini geliştirmiş veya geliştirmek için desteğe ihtiyaç olan kadınları da Hepsiburada yalnız bırakmıyor. Kadın Girişimciler Derneği Kagider’in Pusula programına destek veren Hepsiburada girişim fikri olan kadınları Pusula programı sayesinde hem eğitiyor hem de girişimlerini hayata geçirme konusunda destekliyor.