Kadının güçlenmesi için ne yapması lazım?

Girişimci kadınlar için programın avantajları nedir? Mevcut işini e-ticarete taşımak ve büyütmek isteyen girişimci kadınlar da ücretsiz mağaza açma, düşük oranlı komisyon, kargo desteği gibi imkanlar ile maliyetlerini düşürürken; kampanya, pazarlama ve iletişim destekleri ile işlerini büyütme fırsatı yakalıyor. Böylece, web sitesi kurma, mobil uygulama geliştirme vb platformlar için gereken teknolojik ve pazarlama yatırımları yapmadan, girişimci kadınlar e-ticarette karlı ve etkin hale geliyorlar. Ayrıca, Hepsiburada internetten alışveriş yapan herkes için değer ve fayda yaratan ilkleri tüm teknoloji gücünü seferber ederek sunmaya devam ediyor, girişimci kadınların fark yaratmaya devam etmesini sağlıyor.