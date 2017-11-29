İzmir'i İzmir yapan 7 eşsiz sembol

İzmir'i İzmir yapan 7 eşsiz sembolKAYDIR
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Bir şehri şehir yapan o şehrin imzası haline gelen sembolleşmiş yapılarıdır. Söz konusu İzmir olunca seçenek çok. Biz, ilk akla gelenleri sizin için sıraladık.
Saat Kulesi
İzmir denilince ilk akla gelen yapı, Anadolu’nun belki de en zarif saat kulesi. Abdülhamit’in tahta çıkışının 25. yılı şerefine 1901’de yapılmış. Konak Meydanı'nın tam ortasındaki saat kulesinin önünde güvercinlere yem vermeden İzmirli olunmaz.
Tarihi Asansör
Biri diğerinden 58m. yüksekte olan Mithatpaşa Caddesi ile, Şehit Nihatbey Caddesi'nin arasında işleyen iki asansörü barındıran asansör kulesi ve Anadolu’nun ilk kamusal asansörlerinden biri…En az kendisi kadar Mithatpaşa'dan asansöre giden sokağı da efsane güzellikte...
Pasaport
İskele, şimdilerde şehir içi deniz ulaşımında kullanılıyor ama tarihi 1884'e uzanıyor. Fransız mimarların yaptığı iskelede Osmanlı ve Selçuklu mimarisinin izleri mevcut. Bugün, İzmir'in belki de gün batımını izlemek için en mükemmel yerlerinden biri!
Celcus Kütüphanesi
İlkçağ'dan kalma. 3. yüzyıldaki büyük deprem bile onun görkemini bozamamış. Dünyanın en önemli yapılarından biri olarak kabul ediliyor; Efes'teki bu kütüphanenin değeri o kadar büyük ki; 20 liralık banknotlarımızda da bu görsel seçilmiş.
Yel Değirmenleri
Foça, Çeşme, Alaçatı ve hemen burnumuzun ucundaki Sakız Adası'nın sembolleri onlar. Tarihi yüzyıllar öncesine dayanan değirmenlerin bazılarında bugün konaklamak bile mümkün.
Agora
Agora, üç katlı yapısıyla dünyadaki tek örnek. Buradaki kazılarda Helenistik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait katmanlar bulunuyor.
Konak Pier
Gustave Eiffel... Tanıdık geliyor mu? Evet Konak Pier'in mimarı da dünyanın en iyi bilinen eserlerinden Eyfel Kulesi'nin mimarıyla aynı. 1890 yılında gümrük binası olarak inşa edilen yapı, bugünlerde İzmirlilerin sık sık uğradığı bir alışveriş merkezi...
Türkiye’nin üç büyük, köklü, deneyimli firması ÇETMEN, BY KEPİ ve KONFOR; bilgilerini, deneyimlerini, sektörde ellerinde tuttukları gücü, müşteri memnuniyetlerini bir araya getirdiler, ortak inşaat ve yaşam projeleri hayata geçiriyorlar. ’21. yüzyıl yeni nesil yaşam projeleri gerçekleştirmek ve İzmir’e sembol eserler bırakmak’ için birlikte çıktıkları yolda, müstakil bir yaşam projesinin temellerini atıyorlar.
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