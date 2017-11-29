İzmir'i İzmir yapan 7 eşsiz sembol

Türkiye’nin üç büyük, köklü, deneyimli firması ÇETMEN, BY KEPİ ve KONFOR; bilgilerini, deneyimlerini, sektörde ellerinde tuttukları gücü, müşteri memnuniyetlerini bir araya getirdiler, ortak inşaat ve yaşam projeleri hayata geçiriyorlar. ’21. yüzyıl yeni nesil yaşam projeleri gerçekleştirmek ve İzmir’e sembol eserler bırakmak’ için birlikte çıktıkları yolda, müstakil bir yaşam projesinin temellerini atıyorlar.

Landor Gaziemir uygun fiyatlarla konforlu bir yaşam vaat eder

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