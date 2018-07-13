İzmir'de üniversite okuyanların
sahip olduğu 5 ayrıcalıkKAYDIR
Herkes İzmir’in bu ülkenin en yaşanılacak şehri olduğu konusunda az buçuk hemfikirdir. Peki, bir de böyle bir şehirde üniversite hayatınızı geçirdiğinizi düşünsenize… Daha da şahane olmaz mıydı?
Mayıs dedin mi yaz başlar
Türkiye'nin pek çok kentinde mayıs ayı geldi mi; yavaş yavaş küçük tatil planları yapılmaya başlanır. E tabi öğrenci bütçesiyle öyle çok da uzağa gidebilmek mümkün değil. İki günlük tatil için o kadar zahmete de değmez. Ama eğer İzmir’deysen Cuma günü geldi mi ister Çeşme’ye git, ister Foça’ya, ister Kuşadası’na… Her yer bir saat uzaklıkta. Burada tatil planlamak hem bütçe dostu hem de daha az zahmetli.
İzmir’de yaşam daha az maliyetlidir
Ulaşım daha az maliyetli, kafeler restoranlar daha az maliyetli, kira ve faturalar bile daha az maliyetli bu şehirde… Ama karşılığında aldığınız diğer büyük şehirlere göre çok daha kaliteli bir yaşam anlayışı. Yaşam kalitesi adına bir ‘fiyat/kalite’ dengesi sıralaması yapılacaksa İzmir belki de en öne çıkan şehirdir.
Hayat trafikte değil, sinemada tiyatroda veya Kordon’un çimlerinde geçer
Eğer İzmir’de öğrenciysen kendine, kültür sanat hayatına, arkadaşlarına vakit ayırmak; derslerden ödevlerden vizelerden kalan zamanı iyi planlayabilmek daha mümkündür. İzmir’in bir ucundan diğer ucuna en fazla bir saat içinde ulaşmak çoğu zaman olasıdır.
İnsanıyla, havasıyla, sokaklarıyla İzmir; Türkiye’nin içindeki Avrupa’dır
Hoşgörüsü, konuları kavrayış biçimiyle insanları, canlılığıyla ve bitmek bilmeyen enerjisiyle sokakları, imbatla gelen deniz kokusuyla eşsiz havası İzmir, öğrenciliğinizi geçirebileceğiniz en güzel şehirlerden biridir.
Zengin bir sosyal yaşam, her adımda yeni bir keşif...
Öğrencinin bir ‘merkezi’ olmalı şehirde. Ve gerçek kampüs, hayatın tam içinde kalan o merkezdir genelde. İzmir, bu alanda birden fazla seçeneğe sahip nadir şehirlerden biridir. Gazi Kadınlar Sokağı’ndan Muzaffer İzgü’süne; ikinci Kordon’undan,
Gül Sokağı’na kadar Alsancak, hala şehrin kalbinin attığı, herkesin herkesi selamladığı bir yer olarak çıkar karşımıza!
Modern görünümü, doğal güzellikleri, çok sayıda gezilip görülecek yere sahip olması nedeniyle Bornova da öğrencilerin bir başka buluşma noktasıdır.
Şimdi İzmir’in tam merkezinde bir öğrencilik hayatı geçirdiğinizi düşünün. Evet, tam da Yaşar Üniversitesi’nden bahsediyoruz. Muhteşem kampüsü, güvenli yurt olanakları, güçlü akademik kadrosu ve en son teknolojiyle donanmış yaşam alanlarıyla İzmir'in güzelliklerini yansıtan Yaşar Üniversitesi'nin ayrıcalıklı dünyasına sizleri de bekliyoruz.