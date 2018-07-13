Mayıs dedin mi yaz başlar

Türkiye'nin pek çok kentinde mayıs ayı geldi mi; yavaş yavaş küçük tatil planları yapılmaya başlanır. E tabi öğrenci bütçesiyle öyle çok da uzağa gidebilmek mümkün değil. İki günlük tatil için o kadar zahmete de değmez. Ama eğer İzmir’deysen Cuma günü geldi mi ister Çeşme’ye git, ister Foça’ya, ister Kuşadası’na… Her yer bir saat uzaklıkta. Burada tatil planlamak hem bütçe dostu hem de daha az zahmetli.