İzmir'de mutlu ve değerli bir yaşamın 4 şifresiKAYDIR
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İzmir, kuşkusuz Türkiye’de yaşamak için en imrenilen şehirlerin başında geliyor. Sıcak kanlı insanları, deniz kokan sokakları, o eşsiz tertemiz ve güneşli havasıyla Ege’nin ruhunu baştan aşağı yansıtıyor. Peki, bu mükemmel şehirde mükemmel bir hayat sürmek için ihtiyacınız olan detaylar neler?
Şehrin karmaşasından uzak ama şehrin içinde kalabilmek
Alsancak, Kordon, Konak, Karşıyaka, Göztepe; hepsi de İzmir’in ayrı ayrı incileri… Ama en güvenli yaşam alanı, en yoğun yeşil oranı, çocuk büyütmek için en ideal semt ve denizle en iç içe muhit İzmir’in son 10 yıldır gözde yerleşimi olan Mavişehir kuşkusuz... Şehrin en hızlı yükselen, değeri her geçen gün artan; capcanlı caddeleriyle İzmir'e yepyeni bir soluk kazandıran Mavişehir'de, gerçek bir Egeli gibi; trafikten, gürültüden uzakta ama bir yandan da şehrin bütün canlılığının tam ortasında yer alabilmek vazgeçilmez bir ayrıcalık!
Evinizin balkonunda Körfez’e karşı akşam kahvesini yudumlayabilmek
İzmirli, balkon sefası sürmeden İzmir’i yaşayamaz. Körfez’in gün batımında can alıcı renklerine dalıp kahvenizi yudumlamadan, misafirlerinizi balkonunuzda gönlünüzce ağırlamadan ve denize karşı yaz sofraları kurmadan bu mükemmel şehrin tadı çıkar mı?
Çocuğunuzu büyütmek için en ideal noktayı bulabilmek
Bahçede, parkta, yeşilin içinde büyüyebilmesi, en güvenli ortamında çocukluğunu yaşayabilmesi, trafikte saatler geçirmeden boş zamanının tadını çıkarabilmesi, gerçek bir yaz çocuğu gibi İzmir'in ona sağladığı bütün avantajlardan faydalanabilmesi için İzmir'de seçeceğiniz evin nerede olduğu, güvenlik hizmetleri ve sosyal imkanları çok ama çok önemli!
Her zaman değerlenecek en doğru yatırımı seçebilmek
Mutlu bir yaşam ancak değeri giderek artan bir yaşamsa mümkün olabilir. O açıdan İzmir'de yaşam alanı kurmak için seçeceğiniz evin muhiti, ayrıcalıkları, sosyal ve kültürel imkanları, artan potansiyeli ve şehrin yeni cazibe noktası olabilmesi oldukça mühim ayrıntılar...
Yeşil alanları, güvenli ortamı, İzmir'in yepyeni cazibe merkezi olmaya hazırlanan caddesi, Körfez manzaralı ve geniş balkonlu; en iyi malzemeler kullanılarak yapılan evleri, Türkiye'nin ilk 'Değerli Yaşam Merkezi', havuzları, spor salonları ve Mavişehir'in en güzel yerine konumlanan eşsiz lokasyonuyla LiViN'iZMiR'i şimdi keşfedin!