Şehrin karmaşasından uzak ama şehrin içinde kalabilmek

Alsancak, Kordon, Konak, Karşıyaka, Göztepe; hepsi de İzmir’in ayrı ayrı incileri… Ama en güvenli yaşam alanı, en yoğun yeşil oranı, çocuk büyütmek için en ideal semt ve denizle en iç içe muhit İzmir’in son 10 yıldır gözde yerleşimi olan Mavişehir kuşkusuz... Şehrin en hızlı yükselen, değeri her geçen gün artan; capcanlı caddeleriyle İzmir'e yepyeni bir soluk kazandıran Mavişehir'de, gerçek bir Egeli gibi; trafikten, gürültüden uzakta ama bir yandan da şehrin bütün canlılığının tam ortasında yer alabilmek vazgeçilmez bir ayrıcalık!