İzmir’de konut sahibi olmayı cazip
hale getiren fırsatlar
Türkiye’nin her yeri güzeldir ama İzmir bir başka güzeldir! Doğal güzelliklerinin yanı sıra sunduğu sosyal ve ekonomik imkânlarla da sakinlerine farklı olduklarını hissettiren bu şehir, yatırım değeriyle de ilgi odağı… Nasıl olmasın ki?
Diğer illere nazaran yatırımcısına daha fazla fırsat sunuyor
Gelişmiş kara, deniz ve hava ulaşımı ile Türkiye’nin Anadolu’dan dünyaya açılan kalbi olarak tanımlayabileceğimiz İzmir; gerek ticari gerekse de turisttik katkılarıyla ülke ekonomisinde büyük önem taşır. Her geçen gün daha fazla gelişen ve büyüyen bu şehirde konut yatırımı yapmak ise bu anlamda günden güne değeri artan bir yatırım yapmak anlamı taşır.
Hızla gelişen lokasyonlar umut vaat ediyor
İzmir sınırları içinde adeta yeni bir kent algısıyla hızla gelişen bazı lokasyonlar, sunduğu ayrıcalıklı imkânlarla da dikkat çekiyor. Konforlu ve keyifli bir yaşam için gerekli bütün değerlerin bir arada yer alacağı şekilde planlanan bu lokasyonlar, özellikle çevre yolu ve İZBAN’a yakın olmasıyla da ideal bir yatırım sahası olacağının sinyallerini veriyor.
Cazip konut kampanyaları büyük ilgi görüyor
Yüksek gelir potansiyelinden dolayı bu lokasyonlarda konut sahibi olmak gözünüzü korkutmasın. Son zamanlarda büyük ilgi gören konut kampanyaları; taksitten başka hiçbir ekstra ödeme olmadan, 48 ayda sadece 5000 TL taksitle bu lokasyonlarda konut yatırımı yapmayı çok cazip hale getiriyor.
Uygun fiyatlarla konforlu bir hayat yatırımcıyı cezbediyor
Modern şehir hayatının gerektirdiği bütün ihtiyaçları, özlenen doğa yaşamıyla birleştiren bu lokasyonlar; bugün sakinlerine keyifli ve konforlu bir yaşam sunarken gelecek için de ideal bir yatırım vaat ediyor.
Türkiye’nin en iddialı ödeme planı ile İzmir’de konut sahibi olun!
Daha yeşil, daha yüksek standartlarda sosyal yaşam olanaklarının ön planda olduğu İzmir’in en büyük projesi KuzeyŞehir Koru’ya Türkiye’de ilk kez Yücesoy tarafından uygulanan çok avantajlı ödeme modeliyle sahip olacaksınız.
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