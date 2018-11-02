Diğer illere nazaran yatırımcısına daha fazla fırsat sunuyor

Gelişmiş kara, deniz ve hava ulaşımı ile Türkiye’nin Anadolu’dan dünyaya açılan kalbi olarak tanımlayabileceğimiz İzmir; gerek ticari gerekse de turisttik katkılarıyla ülke ekonomisinde büyük önem taşır. Her geçen gün daha fazla gelişen ve büyüyen bu şehirde konut yatırımı yapmak ise bu anlamda günden güne değeri artan bir yatırım yapmak anlamı taşır.