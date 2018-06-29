İyi bir uykuya dair bilmeniz gereken her şey

Neden kaliteli uyku uyumak şart?

Sağlıklı bir yaşam için kilit nokta düzenli ve derin uyku uyumak. Güne daha enerjik başlamak için iyi bir uyku şart. Ancak daha da önemlisi uzun dönemde kaliteli uyku ömrü uzatıyor. Psikolojik olarak da daha pozitif ve dengeli biri olmanızı sağlıyor. Sosyal ve iş yaşamınızda üretkenliğinizi ve yaratıcılığınızı artırıyor. Diyabet ve kalp rahatsızlıkları riskini azaltıyor. Günlük işlerinizde daha aktif olmak için iyi bir uyku çekmeniz gerek.