İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

Baba olmak, aileni korumak için daima tetikte olmak, onlardan önce düşünmek, ailenin geleceği için planlar yapmak, onlara zarar gelmesin diye önlemler almak, şefkatli ve dikkatli bir hayat sürmek demek. İyi bir babayı trafikte de çok rahat tanıyabilirsiniz. İşte babaların otomobildeki 5 alışkanlığı.