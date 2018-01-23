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İyi bir babanın otomobildeki 5 alışkanlığı

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katkılarıyla...

Baba olmak, aileni korumak için daima tetikte olmak, onlardan önce düşünmek, ailenin geleceği için planlar yapmak, onlara zarar gelmesin diye önlemler almak, şefkatli ve dikkatli bir hayat sürmek demek. İyi bir babayı trafikte de çok rahat tanıyabilirsiniz. İşte babaların otomobildeki 5 alışkanlığı.

1. Emniyet kemerleri takılı mı?

İyi bir baba, aracı hareket ettirmeden önce tüm ailesinin emniyet kemerlerini taktığını kontrol eder. Ufaklıkların kemeri takmasına yardımcı olmak için ön koltuktan arka koltuğa uzanırken şekilden şekle bile girer.

2. Uyuyanlar için müziği kısarlar

Yolda kimi zaman ailenin ufaklıkları arka koltukta uykuya dalıverirler. Çocukların hatta eşinin uykuya dalmak üzere olduğunu fark edip müziğin sesini kısan yine babalar olur.

3. Bebekli arabaya nazar boncuğu takarlar

İyi babalar, bebeği büyüyünceye kadar arabanın sağına soluna “bebek var” işaretleri ve nazar boncukları asarak trafikte diğer sürücülerin tehlikeli manevralarından kaçınmaya çalışır.

4. Araç içini ısıtırlar

Ailece yola çıkacakları zaman eğer hava soğuksa, iyi babaların ailesinden önce araca gittiğine ve motoru çalıştırarak aracı ısıtmaya çalıştığına çok sık şahit olabilirsiniz.

5. Castrol MAGNATEC kullanırlar

İyi babalar ailelerini her an korurlar. Onları taşıyan en iyi yol arkadaşının motorunu da Castrol MAGNATEC’in akıllı molekülleriyle korur ve ailesiyle sorunsuz yolculuklarda mutluluğun keyfini sürerler.

 

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