İstanbul'un yeni yıldızı belli oldu!KAYDIR
İstanbul… Denizi, eşsiz boğaz manzarası, kendine has tarihi dokusu ve sunduğu yaşam standartlarıyla yıldızı yüksek bir şehir. Şehrin hakkını tam verebilmek içinse tüm bu yıldızlara dokunmak şart! “İyi ama nasıl?” dediğinizi duyar gibiyiz… İstanbul’da yıldızlı bir hayatın sırlarını sizin için listeledik.
Yormayan bir lokasyonda, şehrin tüm fırsatlarını yanı başında bulmak
Sırf eve dönmenin eziyete dönüşeceği düşüncesiyle gidilemeyen ya da gidilse bile zahmetli dönüş yolu nedeniyle keyif alınamayan etkinlik ve sosyal faaliyetler… Trafik problemi olmayan; deniz otobüsü, metro ve Marmaray gibi şehrin gözde ulaşım
alternatiflerinin güzergâhında bir lokasyondaysanız tüm bunlar dert değil!
“Her şey dahil” konforunu her gün yaşamak
Keyifli ve konforlu günler için tatili iple çekmeniz gerekmez. Pekâlâ, İstanbul’da da her şey dâhil bir konfor mümkün. Nasıl mı?
Kültür-sanattan spora, eğlenceden gündelik yaşama kadar ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerin yer aldığı bir lokasyondaysanız “her şey dahil” yaşamın bir üyesisiniz demektir.
Eşsiz boğaz manzarasını her an görebilecek yakınlıkta olmak
Prens Adaları, tarihi yarımada ve boğazın eşsiz manzarası… İstanbul’da yaşamanın verdiği o özel insan olma hissini yaşatan bu güzel manzaraya her gün baktığınızı düşünün. Kendinizi iyi hissetmenin ötesinde, yeni ilhamlar edinmenizde katkısı tartışılmaz bir gerçek.
Şehrin ruhunu ve ritmini her an yaşamak
İstanbul’un zamansız ruhu ve tarihi dokusuna hayran kalmamak elde değil. Şehrin tarihinden ilham alınarak tasarlanan ve günümüzün modern bütün imkânlarını sakinlerine sunan bir mimaride yaşamak ise hayranlıktan öte gerçek bir huzur!
Geleceğe güvenle bakmak
İyi bir yaşam için sadece bugünü düşünmek yetmez. Geleceğinin de güvencede olduğunu bilmek gerekir. Bugünün konforunu ve keyfini yarınlara taşımanın en kârlı yanıtı ise tabii ki konut yatırımı!
Büyükyalı’dan Kaçırılmayacak Fırsat: Projenin “Yıldız”ları Satışta...
İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı ve ödüllü projesi Büyükyalı’nın, farklı metrekare ve konseptlerdeki “Yıldız Daireleri” lansmana özel ödeme koşulları ve eşsiz konumuyla, kaçırılmayacak bir yaşam fırsatı sunuyor.
Estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yepyeni bir mimari yaklaşımıyla; iyi yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra, bir deniz semti olarak hayata geçmeye hazırlanan, İstanbul’un en prestijli semt hayatı, Büyükyalı’da sizleri bekliyor.
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