İstanbul'un yeni yıldızı belli oldu!

İsteyene manzara, isteyene teras, isteyene de bahçe keyfi sunan bölgenin en kapsamlı ve ödüllü projesi Büyükyalı’nın, farklı metrekare ve konseptlerdeki “Yıldız Daireleri” lansmana özel ödeme koşulları ve eşsiz konumuyla, kaçırılmayacak bir yaşam fırsatı sunuyor.

Estetik, konfor ve kaliteyi bir araya getiren yepyeni bir mimari yaklaşımıyla; iyi yaşam, ofis ve alışveriş alanlarının yanı sıra, bir deniz semti olarak hayata geçmeye hazırlanan, İstanbul’un en prestijli semt hayatı, Büyükyalı’da sizleri bekliyor.

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