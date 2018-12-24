İstanbullular yeni bir yaşam için neden İzmir’i tercih ediyor?KAYDIR
Şu sıralar Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için belki de en özenilen şehri İzmir… Rakamlar da bu gerçeği doğrular nitelikte. TÜİK verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 17 bin kişi İstanbul’dan İzmir´e taşındı. Forbes ise yaptığı araştırma sonunda Türkiye’nin en yaşanılabilir kentinin İzmir olduğunu duyurdu. İzmir’in yeni yaşam alanları, zaten her dönem çekici olan İzmir hayatını daha da cezbedici kılıyor. İstanbulluları İzmir’e çeken nedenler bunlarla da sınırlı değil… ‘Yeni İzmirliler’in hayatını sizin için mercek altına aldık.
Ev ve iş yeri arasındaki mesafe kısalıyor
İstanbul’da yaşayanlar, vakitlerinin çoğunu ev ve iş arasında traifke harcamaktan oldukça şikayetçi. İzmir’in daha düşük bir trafik yoğunluğuna sahip olması, hızlı tren, metro gibi pek çok ulaşım seçeneği sayesinde şehir içi ulaşımının kolaylaşması, önemli konut projelerinin şehrin en önemli merkezlerinde konumlanması, başka bir ifadeyle evi ve işi yakınlaştırması İstanbulluların İzmir’i tercih etme nedenlerinde başı çekiyor.
İzmir artık her anlamda bir cazibe merkezi
İzmir kısa süre içinde ekonomi ve kent yaşamı anlamında büyük gelişme gösteren bir kent. Global şirketlerin ve merkezi İstanbul’da bulunan pek çok firmanın İzmir’e yatırımlar yapması ile birlikte şehre her geçen gün yeni iş olanakları ekleniyor. Özellikle ‘beyaz yakalılar’ olarak tanımlanan kesim, iş konusunda İstanbul’a bağlı olmaktan kurtuluyor. Bu değişim ve gelişim, konut kalitesini de yükseltiyor ve bu yeni yaşam alanlarında pek çok imkan ve ayrıcalık bir arada sunuluyor.
Canlı ve dinamik bir sosyal yaşam
İzmir’in kendine has hareketli sosyal hayatını bilmeyen yoktur. Son zamanlarda hem ev hem ofis hem de sosyal alanları içinde barındıran yeni yaşam alanlarının şehre katılmasıyla bu sosyal yaşam bambaşka bir dinamizm kazandı. İstanbul’daki hayatın tersine İzmir’de, yolda, trafikte geçen boşa zaman yerini daha fazla eğlenceye, aktiviteye ve sosyalleşmeye bıraktı. Festivaller, konserler, çeşitli gösteriler artık İzmir’de yaşayanların evlerinin birkaç adım ötesinde…
Tarih ve modern yaşam iç içe
İzmir’in tarihi dokusu ve şehir kültürü, yeni projelerde modern bir yaşam tarzıyla birleşti. Geçmişten miras kalan ve şehrin koca hatırasını içinde saklayan eski yapılar, tarihi dokusu bozulmadan restore edilerek modern yaşamla harmanlandı. İzmir’in yaşam projeleri bu tarz ayrıcalıklarla İstanbul’daki projelerden farklılaşıyor ve yeni sakinlerine şehrin mozaiğine uygun bir yaşam tarzı sunuyor.
Doğal yaşam, sıcak kanlı insanlar, hoşgörülü bir hayat tarzı
İzmir’in sıcak iklimi, doğaya ve denize yakınlığı, şehrin yeni ihtiyaçlarını karşılarken doğal yaşamdan da uzaklaşmaması İzmir’in tercih edilmesinde büyük bir öneme sahip… Ayrıca İzmir’in sıcakkanlı insanlara ve hoşgörülü bir hayat tarzına sahip olması, stres ve gürültüden bunalmış İstanbullular için önemli bir tercih nedeni. İzmir’in önde gelen yeni projeleri de İstanbullular için, İzmir’in tüm havasını yansıtan, başka bir ifadeyle İzmir’i özetleyen modern yaşam alanları sunuyor. Ve tabii ki İzmir’in gastronomi kültürü de unutulmamalı. Yerel lezzetler ve Dünya mutfakları da yine evinizin birkaç adım ötesinde sizi bekliyor.
İzmir'in en yüksek gökdeleninde tarih ile iç içe yeni bir yaşam başlıyor:
Burası Mahall Bomonti İzmir
Teknolojik ofisler ve konforlu konutlardan oluşan, ayrıcalıklarla dolu eğlence ve sosyal alanların yanı sıra, İzmir’deki Bomonti kültürünü ortaya çıkaran Mahall Bomonti İzmir; tarihin içinde keyifli zaman geçirmenize olanak sağlıyor.
Farklı seçeneklerde balkonlu ve teraslı, teknolojik donanımlı modern ofisler işinize keyif katıyor.
İş çıkışında veya öğle tatillerinde vakit geçirebileceğiniz sosyal alanlar, mağazalar, restoran ve kafeteryalar bir adım uzağınızda bulunuyor.
İzmirlilerin keyifli vakit geçireceği Babylon, Babylon Brasserie, Brewery, Coffee Shop (Monochrome) Fish Rest, Günaydın, MarketPlace, The Populist gibi markalara ev sahipliği yapan Mahall Bomonti İzmir, İzmir’in en gözde yeri olacak.
Mahall Bomonti İzmir’de % 10 PEŞİNAT, 60 AY % 0 FAİZ ORANI ile beklentilerinizin de ötesinde bir yaşam sizi bekliyor. Tarihe tanıklık eden modern bir yaşamda hemen yerinizi alın, PEŞİN ALIMA ÖZEL %30 avantajından yararlanın.