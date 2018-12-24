İstanbullular yeni bir yaşam için neden İzmir’i tercih ediyor?

Şu sıralar Türkiye’nin yaşamak ve çalışmak için belki de en özenilen şehri İzmir… Rakamlar da bu gerçeği doğrular nitelikte. TÜİK verilerine göre 2017 yılında yaklaşık 17 bin kişi İstanbul’dan İzmir´e taşındı. Forbes ise yaptığı araştırma sonunda Türkiye’nin en yaşanılabilir kentinin İzmir olduğunu duyurdu. İzmir’in yeni yaşam alanları, zaten her dönem çekici olan İzmir hayatını daha da cezbedici kılıyor. İstanbulluları İzmir’e çeken nedenler bunlarla da sınırlı değil… ‘Yeni İzmirliler’in hayatını sizin için mercek altına aldık.