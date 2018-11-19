İstanbul’dan sonra ilk kez İzmir’de!

İçeriği yazmaya başlamadan önce size İzmir’de yapılacaklar listesi hazırlamayı düşünmüştük; ama baktık ki bu zamana kadar epey yapılmış. Ancak bir özelliğinden hiç söz edilmemiş. Biz de ilk olalım istedik ve bu özellik üzerine bir içerik hazırlayalım dedik. Zaten eminiz ki birkaç güne kalmadan artık herkes bunu konuşacak. Size muhteşem bir deneyim yaşatacak hatta müdavimi olacağınıza garanti verebileceğimiz, alışılmışın dışında yepyeni bir yer... Hazırsanız başlıyoruz! Burası öyle bir yer ki şehrin merkezindeki bir yaşam alanının içinde. Yaşam alanı derken de evet ofisler, konutlar, sosyal tesisler ve çok daha fazlasını kastediyoruz. Eminiz ki burada istediğiniz her şeyi bulacaksınız.