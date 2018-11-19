İstanbul’dan sonra ilk kez İzmir’de!KAYDIR
İçeriği yazmaya başlamadan önce size İzmir’de yapılacaklar listesi hazırlamayı düşünmüştük; ama baktık ki bu zamana kadar epey yapılmış. Ancak bir özelliğinden hiç söz edilmemiş. Biz de ilk olalım istedik ve bu özellik üzerine bir içerik hazırlayalım dedik. Zaten eminiz ki birkaç güne kalmadan artık herkes bunu konuşacak. Size muhteşem bir deneyim yaşatacak hatta müdavimi olacağınıza garanti verebileceğimiz, alışılmışın dışında yepyeni bir yer... Hazırsanız başlıyoruz! Burası öyle bir yer ki şehrin merkezindeki bir yaşam alanının içinde. Yaşam alanı derken de evet ofisler, konutlar, sosyal tesisler ve çok daha fazlasını kastediyoruz. Eminiz ki burada istediğiniz her şeyi bulacaksınız.
Sosyal ve kültürel hayatın nabzı burada atacak. Festivalleri, konserleri ve gösterileriyle İzmirlilerin vazgeçilmez noktası olacak.
Üstelik lezzete ve güzel yemek yemeye önem verenleri de unutmamışlar. Dünyaca ünlü mutfaklar da bu projede. Burası aslında hem ruhunuza hem de gastronominize hitap edecek bir yer.
Tarih ve modern hayatın harmanlandığı bu proje, tarihsel doku bozulmadan restore edilerek İzmirlilere ve İzmir’i sevenlere sunuldu.
Ayrıcalıklı konumuyla ortalama bir projeden çok daha fazlasını sahip olan, tarihe tanıklık ederken aynı zamanda modern bir yaşam da sunan proje, size şehrin merkezinde sıra dışı bir deneyim yaşatacak.
Burası Mahall Bomonti İzmir
Ayrıcalıklarla dolu eğlence ve sosyal alanların yanı sıra, Bomonti kültürünü İzmir’e taşıyan Mahall Bomonti İzmir; tarihin içinde keyifli zaman geçirmenize olanak sağlıyor. Eski Bomonti fabrikasının restore edilmesiyle hayata geçen Bomontiada, İstanbul’dan sonra şimdi İzmir’de.
İzmirlilerin keyifli vakit geçireceği Babylon, Babylon Brasserie, Brewery, Coffee Shop (MONOCHROME) Fish Rest, Günaydın, MarketPlace, Populist gibi markalara ev sahipliği yapan Mahall Bomonti İzmir, İzmir’in en gözde yeri olacak.
Mahall Bomonti İzmir’de % 10 PEŞİNAT, 60 AY % 0 FAİZ ORANI ile beklentilerinizin de ötesinde bir yaşam sizi bekliyor. Tarihe tanıklık eden modern bir yaşamda hemen yerinizi alın, PEŞİN ALIMA ÖZEL % 30 avantajından yararlanın.