İstanbul, bu yıl da binlerce yeni öğrenciyi misafir etmeye hazırlanıyor. İstanbul’da dolu dolu bir öğrencilik hayatı yaşamak pek çok gencin hayali… Dışardan bakıldığında gayet ışıltılı görünen bu hayal, hayata geçtiğinde gerçek bir maceraya dönüşebilir… Peki öğrenci olarak İstanbul’a geldiğinizde sizi neler bekliyor? Nerede oturmalı, ne yiyip-içmeli, boş zamanları en iyi nasıl değerlendirmeli? İşte yolu İstanbul’a düşen öğrenciler için 10 adımda yaşam rehberi…
Toplu ulaşım nasıl kullanılmalı?
İstanbul, koşuşturmacası bol bir şehir. Öğrenci de olsanız siz de kısa bir zaman içinde bu koşuşturmacanın içine dahil olacaksınız. Herkesin ortak derdi ulaşım! Bu sorundan en az etkilenmenin yolu, toplu taşımayı etkin bir şekilde kullanabilmek. Otobüs, minibüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve deniz ulaşımı… Başta karışık gibi görünse de kısa bir sürede nerede hangi toplu ulaşımı kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz zor değil. Ev, okul gibi yaşam alanlarınız arasında gidip gelirken farklı ulaşım alternatifleri deneyin ve kendinize en uygun olanı bulun. Ayrıca öğrencilere uygulanan indirimli kart avantajlarından mutlaka faydalanın!
Semt bizim ev kira...
İstanbul’a okumaya gelen çoğu öğrencinin ilk durağı yurtlar olacaktır. Orada kurulan arkadaşlıklar, beraberinde aynı eve çıkma isteği uyandırabilir. İstanbul’da ev kiraları yüksek olduğu için bütçenize uygun kiralık bir ev bulmak oldukça zor olacaktır. Ancak bu sorunu, çok merkezi semtlerden ev tutmak yerine merkeze ulaşımın kolay ve kiraların daha uygun olduğu semtlerden ev tutarak çözebilirsiniz. Özellikle evin, okula ya da okula giden toplu taşıma duraklarına yakın olmasına mutlaka dikkat edin.
Aktif bir öğrencilik yaşamı...
Üniversite yaşamınızı renklendirmek için ders dışı sosyal etkinlikleri iyi değerlendirmeli, aktif bir şekilde katılım göstermelisiniz. Okul kulüpleri, ilk adımı atmak için harika bir seçenek! Bu kulüplerde yeni arkadaşlar kazanabilir, sosyal çevrenizi genişletebilir, girdiğiniz bu farklı ortama daha kolay adapte olabilirsiniz. Ayrıca bu kulüpler aracılığıyla yeni hobiler edinmiş olursunuz. Daha aktif ve sosyal geçen bir üniversite hayatı kendinize olan güveninizi arttırır ve oldukça zorlayan derslerinizden kafanızı kaldırıp derin bir nefes almanızı sağlar.
Eve kapanıp ders çalışmak sizi de sıkmadı mı?
Üniversite yaşamı boyunca vizesi, finali derken saatlerce hatta günlerce ders çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Genelde son günlere bırakılan konuları eve kapanıp, gece gündüz çalışma telaşına düşeceksiniz. Böyle dönemlerde, uzun süre evde kalmak psikolojinizi olumsuz yönde etkileyebilir. Ancak İstanbul’da rahatça ders çalışabileceğiniz kitap kafeler mevcut. Kitap kafelerde yeni kitaplar keşfedebilir, bir şeyler atıştırabilir aynı zamanda sosyalleşebilirsiniz. Sınav zamanlarında ders çalışabileceğiniz, sessiz sakin olan bu kafeler sizin için biçilmiş kaftan. Minoa, MOC, Fil books, Fahriye ve Akademi 1971 gibi kitap kafeleri mutlaka keşfedin.
Sanat ve tarih tutkunlarına müjde!
İstanbul tarih kokan bir şehir; binlerce medeniyete, kültüre ve dine ev sahipliği yapmış olan bu şehirde keşfetmeye doyamayacağınız kadar müze ve tarihi eser mevcut. Medeniyetler diyarı İstanbul’da kesinlikle görmeniz ve gezmeniz gereken tarihi hamamlar, medreseler, saraylar, köşkler sizi bekliyor. Sultanahmet’ten, Dolmabahçe Sarayı’na kadar uzanan bu yolculukta büyülenmemek elde değil... Ayrıca, biraz sanat havası koklamak, hayal gücünün yarattığı renkler ve şekiller arasında kaybolmak isteyenler için de İstanbul çok sayıda sanat müzeleri ve sergi salonlarıyla eşi bulunmaz bir şehir…
Makarna bittiyse buyurun alternatiflere...
Öğrencilik zor, hızlı yaşantına ve metabolizmana yetişmek daha da zor. Final ve vize haftaları, yoğun ders programları derken zaman akıp gidiyor ve açlık bir anda bastırıyor. Sürekli makarna ve menemen bir yere kadar… Eğer annenin elleriyle hazırlayıp gönderdiği koli de suyunu çekmişse geriye tek bir seçenek kalıyor; yemek işini dışarıdan halletmek… Neyse ki İstanbul’da, öğrenci bütçesine uygun fazlaca kafe ve restoran var. Öğrencilerin tercihi genelde fast food oluyor. Ancak canınız daha sağlıklı, ailenizin evindeki gibi yemekleri çektiğinde esnaf lokantalarını da değerlendirebilirsiniz. Kısacası, İstanbul’un neresinde yaşarsanız yaşayın yemek konusunda sıkıntı çekmezsiniz.
Eğlencesiz asla!
İstanbul’a gelip sıkılmanız mümkün değil; eğlence hayatı daima canlı ve hareketli. Kadıköy, Beşiktaş, Bebek, Ortaköy, Caddebostan, Taksim ve daha birçok semt İstanbul’da eğlencenin önemli adresleri. Günün her saati arkadaşlarınızla beraber hoş vakit geçirebileceğiniz pek çok mekan ve aktivite bulabilirsiniz. Bunun yanı sıra festival ve konser trafiği de oldukça yoğun. Her türlü müzik zevkine hitap eden öğrenci gruplarından tutun da dünya starlarına kadar herkesin yolu bir gün İstanbul’dan mutlaka geçer…
Ortalamayı dibe vurmadan bahar ayı kaçamakları
Üniversite döneminin ikinci yarısının başlamasıyla beraber havalar ısınıyor. Yeşillenen bahçeleri, güneşli havayı görünce doğal olarak herkesi bir gezip görme isteği sarıyor. Derslerden vakit buldukça özellikle hafta sonları vakit geçirebileceğiniz farklı mekan arayışlarınız varsa Adalar ve Karadeniz kıyılarını mutlaka keşfedin. Arkadaş grubunuzla birlikte Adalar’da bisiklet kiralayıp keyifli bir gün geçirebilir, deniz manzarasına karşı nefis yemekler yiyebilirsiniz. Ayrıca Ada dondurmasını da mutlaka tatmalısınız. Şehrin gürültüsünden ve sınav stresinden biraz olsun uzaklaşmak için tercihinizi yakın mesafelerdeki Şile, Ağva, Kilyos gibi yerlerde kullanabilirsiniz. Doğa ile iç içe geçecek bir hafta sonu, kendinizi toparlamanız adına size iyi gelecektir.
İş hayatında bir adım önde ol!
Herkes iyi bir kariyer ve iş ortamı için çabalıyor. Ancak iyi bir kariyer için sadece okul bitirmek yeterli olmuyor. Bu yıllar içerisinde deneyim kazanmanız da çok önemli. İstanbul, kendinizi geliştirebilmeniz için size pek çok staj imkan sunacak. Katılacağınız pek çok konferans, geniş staj olanakları ve teknik geziler… İstanbul’da okuduğunuz zaman diliminde bölümünüz dahilinde birçok staj ve iş görüşmelerine gidebilir, kariyer hedeflerinizi ve iş kapılarını erkenden aralayabilirsiniz.
Negatif enerjiyi uzaklaştırın...
Kıymetini pek de bilmediğimiz doğa harikalarına sahip olan bu şehir; parklarıyla, kasırlarıyla ve ormanlarıyla sizi büyüleyecek. Özellikle sınav döneminde artan temponun etkisiyle üzerinizde hissedebileceğiniz negatif enerjiyi, doğada gezerek, doğanın sesini dinleyerek atabilirsiniz. Bunaldığınızı hissettiğiniz anlarda İstanbul’da halen doğal güzelliğini koruyabilen rotalarda vakit geçirmek derslerinize de olumlu yansıyacaktır. Maçka Parkı, Belgrad Ormanı, Atatürk Arboretumu gibi doğal alanları mutlaka keşfedin!