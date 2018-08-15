Toplu ulaşım nasıl kullanılmalı? İstanbul, koşuşturmacası bol bir şehir. Öğrenci de olsanız siz de kısa bir zaman içinde bu koşuşturmacanın içine dahil olacaksınız. Herkesin ortak derdi ulaşım! Bu sorundan en az etkilenmenin yolu, toplu taşımayı etkin bir şekilde kullanabilmek. Otobüs, minibüs, metro, metrobüs, tramvay, Marmaray ve deniz ulaşımı… Başta karışık gibi görünse de kısa bir sürede nerede hangi toplu ulaşımı kullanmanız gerektiğini öğrenmeniz zor değil. Ev, okul gibi yaşam alanlarınız arasında gidip gelirken farklı ulaşım alternatifleri deneyin ve kendinize en uygun olanı bulun. Ayrıca öğrencilere uygulanan indirimli kart avantajlarından mutlaka faydalanın!