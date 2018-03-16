İstanbul'da rüya gibi bir yaşamın 4 anahtarı

Hem Avrupa Yakası’nda hem Anadolu Yakası’nda yaşamak

Bu şehrin tadı iki yakayı da kucaklamadan çıkmaz. Çünkü İstanbul’un her yeri bambaşka bir hayat vaat ediyor. Dostlarınız bir program yaptığında veya çocuklarınız bir gösteriye gitmek istediğinde “Orası çok uzak!” dememelisiniz; arabanıza atlayıp gidebilmelisiniz. Köprüye birkaç dakika içinde ulaşabilmelisiniz. Kadıköy’e de, Beşiktaş’a da en fazla yarım saat içinde varabilmenin keyfini çıkarmalısınız. Yani kendinize yaşam alanı olarak öyle bir lokasyon seçmelisiniz ki; sanki iki yakada birden yaşıyormuş gibi hissedebilmelisiniz.