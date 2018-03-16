İstanbul'da rüya gibi bir yaşamın 4 anahtarı

İstanbul'da rüya gibi bir yaşamın 4 anahtarıKAYDIR
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Dünyanın en güzel şehirlerinden birinde yaşıyoruz evet; ama bir yandan da belki de en zorlarından biri... Peki, İstanbul'un güzelliklerini, kolaylıklarını yaşayıp; zorluklarını en aza indirgemek için kendimize nasıl bir yaşam alanı kurmalıyız?
Hem Avrupa Yakası’nda hem Anadolu Yakası’nda yaşamak
Bu şehrin tadı iki yakayı da kucaklamadan çıkmaz. Çünkü İstanbul’un her yeri bambaşka bir hayat vaat ediyor. Dostlarınız bir program yaptığında veya çocuklarınız bir gösteriye gitmek istediğinde “Orası çok uzak!” dememelisiniz; arabanıza atlayıp gidebilmelisiniz. Köprüye birkaç dakika içinde ulaşabilmelisiniz. Kadıköy’e de, Beşiktaş’a da en fazla yarım saat içinde varabilmenin keyfini çıkarmalısınız. Yani kendinize yaşam alanı olarak öyle bir lokasyon seçmelisiniz ki; sanki iki yakada birden yaşıyormuş gibi hissedebilmelisiniz.
Doğayı hayatın tam merkezine yerleştirmek
Şehrin içinde yaşayan bir İstanbullunun doğayla gerçekten buluşabilmesi için hafta sonu ortalama 2 saat İstanbul trafiği çekmesi gerekiyor. Ama hala kentin tam göbeğinde keşfedilmeyi bekleyen oksijen hazineleri var. Örneğin, Validebağ korusu… Yaşam alanınızı bu hazinelerin tam yakında seçerseniz, hayatınızdaki değişimi anında hissetmeye başlayacaksınız. Evinizde kuş cıvıltıları eşliğinde temiz havayı solurken, yemyeşil manzaraya karşı uyanmanın ne kadar kıymetli olduğunu hemen anlayacaksınız.
Konfor, estetik ve işlevselliği aynı evin içinde buluşturmak
Mutlu ve içinize sinen bir evin üç birleşeni bunlar: Konfor, estetik ve işlevsellik. Bir kere eviniz her şeyden önce konforlu olmalı. Evin kapılarından dolaplarına her şey konfor ve işlevsellik faktörleri düşünülerek dizayn edilmeli. Ve estetik… İyi bir mimari dokunuş ve zevkli seçimler hayatımızda yoksa, hayatımızın tuzu biberi eksik demektir.
Kendi bütçene göre kendi planını yapabilmek
Bu rüya gibi eve kavuşurken sizin adınıza başkalarının yaptığı bir ödeme planıyla değil; size özel ve sizin dizayn edebileceğiniz bir planla yeni evinizi alabilmeniz, atlamamanız gereken en önemli detaylardan biri… Sembolik bir peşinat, esnek bir ödeme planı hayallerinize giden yolda en büyük yardımcılarınız olacak!
Koşuyolu Koruevleri’nde
İçeride Huzur
Dışarıda Hayat Var!
İstanbul’un gözde ve en merkezi semtlerinden Altunizade’de, Validebağ Korusu’na komşu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün yanı başında, yeşil ve konforu bir araya getiren rüya gibi bir ev! Hayatınızda hiçbir şey eksik olmasın diye, konfor ve keyfi bir arada yaşayabilmeniz için en ince detaylara kadar planlanmış estetik bir yapı…
Evinizde kuş cıvıltıları eşliğinde temiz havayı solurken ve koru manzarasının keyfini sürerken, şehrin içinde nefes aldığınızı hissedeceksiniz. Hem de şimdi size özel ve sizin belirleyebileceğiniz esnek ödeme planı avantajıyla!