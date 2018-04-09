İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralı

İş dünyasında kazanmanın beş altın kuralıKAYDIR
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'Ekmek aslanın ağzında' sözü iş dünyasında kazanmanın ne kadar zorlu ve rekabetçi bir ortamda gerçekleştiğinin en güzel ifadesi. Sıfırdan marka yaratmak, büyük fikre yatırım yapmak ve en önemlisi bulunduğu sektörde prestijli bir konuma yükselmek... Her ne kadar büyük sabır ve özveri gerektiren uzun soluklu bir süreç olsa da bu yolda atacağınız stratejik adımlar sizi rakiplerinizin önüne geçirebilir. Peki bu hayati adımlar neler, gelin birlikte kısaca bir göz atalım.
Hedef koyun
Yapmayı düşündüğünüz iş/hizmetle ilgili net bir hedefiniz olsun. Belirlediğiniz hedefe göre yatırım planlamanızı yapın ki sonradan sürprizlerle karşılaşmayın.
Yorumlara açık olun
İş dünyasının kurdu olabilirsiniz, fakat bu durum kendinizi eleştirilere kapamanız anlamına gelmez. Unutmayın en iyi fikrin kimden geleceği belli olmaz. Karşınızdaki insanların olumlu, olumsuz, görüşlerine olabildiğince açık olun.
Teknolojiyi doğru yorumlayın
Günümüz ihtiyaçlarındaki sert değişimlerin ardında teknolojik atılımlar yatar. İşinizin gelecek serüveninde teknolojinin yerini, gidişini, faydasını, iyi okuyun. Kriz potansiyelini güçlü bir fırsat alanına dönüştürün.
Hedef kitleyle etkileşim kurun
'Müşteri daima haklıdır' sözünün günümüz uyarlaması... Çok değerli bir kural olduğu kadar doğru kullanıldığında muazzam bir ürün/hizmet başarısına sebeptir ki günümüz teknolojisiyle bunu yapmak çok kolay. Bunun için sadece araçlarınızı belirlemeniz yeterli.
Doğru zamanda doğru yatırımı yapın
Şartlar ve koşullar her an değişebilir. Bu noktada şirketinizin pozisyonunu sağlamlaştıracak yatırımlar gücünüze güç katacaktır.
ATAŞEHİR FİNANS MERKEZİ'NİN YENİ YILDIZI SİZ OLUN!
Güney Ataşehir'in en yüksek iş kulesi Vogue Trade Center, işinize gösterdiğiniz değerin en prestijli yansıması olacak. Proje İstanbul Finans Merkezi'nin yanı başında, şehrin ana arterlerine, ticaret bölgelerine E5 ve TEM bağlantı yollarının kesişiminde, Kozyatağı Metro Durağına yürüme mesafesinde, tek kelimeyle eşsiz bir lokasyonda konumlandı.
Birleştirilebilir modüler sistemle m2 özgürlüğü sunan Vogue Trade Center, adalar manzaralı ofis katları, fitness salonu, ihtiyaçlarınıza hızlı cevap veren concierge hizmetleri, her kata tahsis edilmiş 10 araçlık otoparkı, kişi sayısına göre ayarlanabilen toplantı salonları ve ön lansmana özel fiyat teklifleriyle sizi bekliyor.
İş hayatında hep kazandınız, ayağınıza gelen fırsatları kaçırmadınız. Yeni bir fırsat için geç kalmadan tekliflerimizi değerlendirin.