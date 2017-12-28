İlham veren örneklerle 2018 dekorasyon ve mobilya trendleri

İlham veren örneklerle 2018 dekorasyon ve mobilya trendleriKAYDIR
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Artık evinizde değişiklik yapma zamanının geldiğini düşünüyor, yeni trendleri ve tasarımları da merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. 2018 yılı, mobilyalarda fonksiyonel ve modüler tasarımların daha fazla ön plana çıkacağı bir yıl olacak. Değişen ihtiyaçlara cevap verecek mobilyalar ve dekorasyon ürünleri bu sene sizi bekliyor.
Typo dekorasyon tarzı
Geçtiğimiz sene hayatımıza giren Typo dekorasyon tarzı, bu sene de trend listesindeki yerini koruyor. Bu dekorasyon fikrinde temel alınan nokta, ortamda yaşayan kişilere ilham verecek ya da onları motive edecek ürünler kullanmak. Sizi anlatan sözlerin yazdığı bir tablo ya da yastıklarla evinizi konuşturabilirsiniz. Notlu paspaslar, mesajlı aksesuarlar, konuşan duvarlar stickerlar, ev halkını motive eden tablolar bu sene daha çok olacak.
Hygge ve Lagom akımları
İskandinavların Hygge ve Lagom akımları, 2018’de de yükselişe devam ediyor. Bu sene yalınlığa, fonksiyonelliğe ve basitliğe yönelim artacak. Her iki akımda, sadeleşmenin mutluluk getireceğine inanarak “az, çoktur” ilkesini savunuyor. Bunun için mobilyalarda maksimum fonksiyonellik ön plana çıkıyor. Bu akımda keten dokular, bambu, ahşap, hasır yüzeyler ve toprak tonları egemenliği ele almış durumda.
Mobilyalarda doğallık
Bu sene sadece Country tarzda döşenmiş evlerde değil, birçok yerde cilasız ve doğal mobilyalar göreceğiz. Evlere sıcaklık getiren ahşaplar, hem fonksiyonel hem doğal ağaç materyaller 2018’de yükselişte.
Kadifenin ihtişamı
Son yıllarda moda dünyasında sıkça boy gösteren kadife, bu sene tüm ihtişamı ile evlerinize giriyor. Kadife koltuklara ve kadife kumaşlı dekoratif yastıklara yer açın çünkü kadifenin yumuşacık ve parlak dokusu evinize rahat bir hava getirecek. Bu senenin trendi; kapitone ve ezilmiş kadife ile kaplı mobilya ve aksesuarlar.
En yeni mobilya trendleri 14.CNR İmob İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergileniyor!
Modern mobilyadan klasik mobilyaya, modüler mobilyadan ofis mobilyasına, oturma gruplarından bebek, çocuk, genç mobilyasına, yataktan aksesuara kadar, mobilya sektörünün 2018’e damga vuracak trendleri 23-28 Ocak 2018 tarihleri arasında, dünyanın en büyük iki fuarından biri olan CNR IMOB’da. CNR İMOB, ihracatın merkezi CNR EXPO Yeşilköy’de!
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