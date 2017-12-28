İlham veren örneklerle 2018 dekorasyon ve mobilya trendleri

Typo dekorasyon tarzı

Geçtiğimiz sene hayatımıza giren Typo dekorasyon tarzı, bu sene de trend listesindeki yerini koruyor. Bu dekorasyon fikrinde temel alınan nokta, ortamda yaşayan kişilere ilham verecek ya da onları motive edecek ürünler kullanmak. Sizi anlatan sözlerin yazdığı bir tablo ya da yastıklarla evinizi konuşturabilirsiniz. Notlu paspaslar, mesajlı aksesuarlar, konuşan duvarlar stickerlar, ev halkını motive eden tablolar bu sene daha çok olacak.