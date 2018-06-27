İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engelKAYDIR
Bazı kadınlar vardır, güvenli bir omuz aramak yerine omuz omuza çarpışmayı seçer. Sırtını başka birine yaslamak yerine, sırtı yere gelmesin diye savaşmayı yeğler. Sadece kendileri değil çevresindekilere de birçok şey öğretirler… Eğer bu sıralar motivasyonun düşükse, içindeki güçlü kadını henüz ortaya çıkaramadıysan bu yazı sana cesaret verecek!
Özgürlük perdesi
Kadınların bu yolda aşması gereken engellerin çok daha fazla olduğunu biliyoruz. Bildiğimiz diğer şey ise; bu yoldaki bütün engelleri aşacak gücün hepimizin içinde olduğu… Yaşamak için başkasına ihtiyacın yok, yolda yürümek için korumaya ihtiyacın yok. Kendi problemlerini çöz, başkasına bağımlı olma, özgülüğü yakala!
Yapamazsın!
Potansiyelini fark ettiysen seni durduracak kimse yok! Şarkı söylemek istiyorsan bağıra bağıra söyle, koşmak istiyorsan hiç durma, uçmak istiyorsan yere bakma… Güçlü yönlerini keşfet ve onların üzerine git. Zamanla ne istediğini bilen birine dönüşeceksin ve kendini cesurca ifade edeceksin!
Kaç kere düşeceksin?
Her defasında daha güçlü ayağa kalkıyorsan ne önemi var ki? Yeniden başlamaktan korkma, başarısız olmaktan çekinme. Hayat senden bir şeyler alıyorsa sen yerine yenisini koy, asla pes etme.
Yoluna çıkanlar…
Kendi yolunu çizebildiğin zaman, o yolda çıkan bütün engelleri aşacak cesareti de kendinde bulursun. İnandıklarından, doğrularından ve hedeflerinden vazgeçme. Bu senin yolun, bu senin yolculuğun…
İç sesin ne diyor?
Hayatın senin için sunduğu fırsatlara alıcı gözle bakmaya ve kendi iç sesini dinlemeye başla. İşte o zaman daha cesur karar verebileceksin ve zorlu yollardan daha güçlü geçeceksin.
Kalıplar ve ön yargılar
Bunların hayatına engel olmasına izin verme! Kalıpları yıkacak tek insan sensin, ön yargıları yerle bir edecek tek kişi sensin! El alem ne derse desin; sen güzelsin, sen güçlüsün, sen zekisin ve her şeyi yapabilirsin!
Hayaller ve gerçekler
Hayal kurmaktan korkma! Hayallerini istediğin kadar büyütmekte özgürsün, unutma! Eğer hayal etmekten vazgeçmezsen ve inanırsan onlar bir gün senin gerçeklerin olacak.
Kendin gibi
Başkalarına bakma, kendin gibi ol. Bildiğin yoldan çıkma, bırak onlar senin yolundan ilerlesinler. Doğanda olan gücü kullanmaya başladığın zaman önüne çıkan tüm engelleri aşacaksın.
Etrafına bak
Kendi dönüşümünü yaptıktan sonra durma. Çevrendekileri de bu dönüşüme dahil et. Diğerleri için ilham kaynağı ol ve insanları harekete geçir. Öncü ol, başkasının da kendini keşfetmesine yardım et.
Bütün bu engelleri aşmış 9 kadının, 9 başarı hikayesi; kendi yolundan giden kadınlara ilham veriyor! “Bu Kızın Öyküsü” kendi dünyasıyla bağlarını sağlamlaştırmak isteyen herkese de rehberlik etmeyi hedefliyor.
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