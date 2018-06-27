İlham veren her kadının aştığı 9 büyük engel

Bazı kadınlar vardır, güvenli bir omuz aramak yerine omuz omuza çarpışmayı seçer. Sırtını başka birine yaslamak yerine, sırtı yere gelmesin diye savaşmayı yeğler. Sadece kendileri değil çevresindekilere de birçok şey öğretirler… Eğer bu sıralar motivasyonun düşükse, içindeki güçlü kadını henüz ortaya çıkaramadıysan bu yazı sana cesaret verecek!