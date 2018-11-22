Bütçenizi zorlamadan isteklerinizi gerçekleştirmenin püf noktalarıKAYDIR
Çocuğun okul masrafları, ev için gerekli tadilatlar, kışa hazırlık derken bu aylarda hem bütçeyi korumak hem de tüm ihtiyaçlara yetişmek bir hayli zor olabiliyor. Oysaki kendinizi ve bütçenizi yormadan sizin ve ailenizin tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirmeniz pekala mümkün! Nasıl mı? İşte detaylar…
Öncelik sıralaması yapın!
Sizin ve aile bireylerinizin ihtiyaçlarından oluşan bir liste hazırlayın. Hazırladığınız listedeki tüm ihtiyaçları; en acil olandan ertelenmesi mümkün olana doğru sıralayın. Tüm ihtiyaçlarınzı bir arada görmeniz; bütçenizi planlı olarak kullanmanızı sağlayacağı gibi almanız gerekenleri unutmamanızı sağlar.
İndirim ve kampanyalardan yararlanın!
Giyimden seyahate, teknolojik ürünlerden otomotive kadar pek çok sektörde sezon ortası fırsatlarını takip edin ve ihtiyaç listenizi gerçekleştirirken fırsat günlerini mutlaka dikkate alın. Böylelikle ihtiyacınız olan birçok ürün ve hizmete, indirimli olarak sahip olabilirsiniz.
Sürpriz masraflar için hazırlıklı olun
Sürpriz doğalgaz faturaları, bozulan araç-gereçler, çocuklar için takviye eğitimler, beklenmedik sağlık sorunları… Hayatta tatlı süprizlerin yanı sıra beklenmeyen tahlihsiz durumlar da var. Böyle durumlara hazırlıksız yakalanmamak için, bütçenizde her zaman esnek bir pay ayırmaya özen gösterin.
İhtiyaç kredisi almaktan çekinmeyin
Bazı ihtiyaçları ertelemek mümkündür ama peki ya acil olanlar? Böyle durumlarda bankanızın size özel ihtiyaç kredisi tekliflerini değerlendirmekten çekinmeyin. Çünkü oldukça az masraf ve kolay ödeme çizelgeleri sunan ihtiyaç kredileriyle hem bütçenizi aşmamamış olursunuz hem de ihtiyacınız olan ürün ve hizmete zamanında sahip olabilirsiniz.
Kişiye özel esnek ödeme seçenekleriyle İş Bankası İhtiyaç Kredisi tam size göre!