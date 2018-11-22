Çocuğun okul masrafları, ev için gerekli tadilatlar, kışa hazırlık derken bu aylarda hem bütçeyi korumak hem de tüm ihtiyaçlara yetişmek bir hayli zor olabiliyor. Oysaki kendinizi ve bütçenizi yormadan sizin ve ailenizin tüm ihtiyaçlarını gerçekleştirmeniz pekala mümkün! Nasıl mı? İşte detaylar…