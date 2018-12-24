Hindi pişirmenin en pratik yolunu açıklıyoruz!

“Hindiyi nasıl hazırlayacağımı bile bilmiyorum” diyenlere; bilmemek ayıp değil

Tabii ki öğrenmemek ayıp :) Hazır hindi paketinden çıkan yılbaşı tarifleri kitapçığı ihtiyacınız olan her şeyi içeriyor. Hindiyi paketten çıkarınca ne yapmanız gerek, deri ile et arasına neyi nasıl koymak gerek, fırına nasıl yerleştirmek gerek gibi aklınıza gelebilecek tüm soruları oldukça basit ve anlaşılır bir şekilde açıklıyor. Hayatında hindiye eliniz değmemiş bile olsa bu kitapçık sayesinde kolayca yılbaşı için hindi pişirebilirsiniz!