Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi? 

Çiçek bir kadına bu kadar mı yakışır: Çiçek desenli bol bluz Annenizin hoşuna gidebilecek kombinlerden biri de bu. Üstte olabildiğince açık renklerde büyük çiçek desenli bol bir bluz; altta bileklere kadar inen klasik bir pantolon… Bu haliyle altına topuklularını giyip şık bir bahar gecesi davetine de katılabilir; pantolonu bol ve renkli bir etekle değiştirip dostlarıyla güzel bir akşamüzeri yürüyüşüne de çıkabilir… Hemen bu parçayı ve daha fazlasını incelemek için burayı tıklayın!