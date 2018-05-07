Herkesin ilk moda ikonu aynı değil mi?KAYDIR
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Bu hayatta herkesin ilk moda ikonu annesidir! O evde yokken, onun gardırobunda kaybolduğumuz; çiçekli gömleklerinden elbiseler yaptığımız, makyaj malzemelerini karıştırdığımız o anlar, çocukluğumuzun belki de en akılda kalan sahneleri... Şimdi annemizin gardırobundan öğrendiklerimizin hakkını verme zamanı... Ve size şahane bir ipucumuz var: Bu dünyada çiçek sevmeyen anne yoktur! İşte çiçekli desenli 4 enfes parça ve yakışacağı şahane kombinler…
Her annenin kurtarıcı parçası:
Çiçek desenli uzun kollu gömlek
Onun gömleklerinden çocukken kendinize az mı elbise yaptınız? Şimdi o tatlı aşırmaların karşılığını verme zamanı! İster geniş paça koyu renk kumaş bir pantolonun üstüne giyip arkadaşlarıyla Pazar brunch’ına gitsin; ister gömleğini yüksek bel kot bir eteğin içine sokup spor-şık arası bir yaz gecesi etkinliğine katılsın. Seçim onun!
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Annemizin gardırobundaki çocukluk hayalimiz:
Çiçek desenli tek parça elbise
Her kız çocuğunun annesinin gardıbobunda ilk gözünü diktiği parça, o çiçekli elbiseler değil midir? E artık annenizin yeni bir parçaya ihtiyacı var! Tek parça elbiseyi annenizin olabildiğince sık kullanabilmesi için pastel tonları tercih edin. Annenizin gardırobunda mutlaka hevesle aldığı ama bir türlü giyemediği tek renk ve iddialı renklerdeki topuklu ayakkabılarını kullanabilmesi için de, bu elbiseler şahane bir avantaj olacaktır.
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Çiçek bir kadına bu kadar mı yakışır:
Çiçek desenli bol bluz
Annenizin hoşuna gidebilecek kombinlerden biri de bu. Üstte olabildiğince açık renklerde büyük çiçek desenli bol bir bluz; altta bileklere kadar inen klasik bir pantolon… Bu haliyle altına topuklularını giyip şık bir bahar gecesi davetine de katılabilir; pantolonu bol ve renkli bir etekle değiştirip dostlarıyla güzel bir akşamüzeri yürüyüşüne de çıkabilir…
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Ona hangi pantolonun yakışacağını en iyi siz bilirsiniz:
Çiçek desenli pantolonlar
Kadınlar için pantolon seçimi genellikle zordur. Ama anne-kız birbirini bu konuda çok iyi anlar. Çiçekli desenli pantolonlar, anneniz için en şahane seçim. İster dümdüz açık renk bir gömlekle kombinlesin; ister bol bir bluzla… Anneniz, o pantolonu nerede nasıl kullanacağını çok iyi bilir!
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HER KADIN İÇİN ANNESİ İKONDUR, RUJ SÜRMEYİ ONDAN ÖĞRENDİK, TOPUKLU AYAKKABILARINI KAÇIRIP GİYDİK, GARDIROBUNU MERAKLA KARIŞTIRDIK, BU ANNELERİMİZİN KALBİMİZDEKİ STİLİNİ DESTEKLEYECEK HEDİYE ÖNERİLERİ MARKS & SPENCER’DA!
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