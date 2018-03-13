45 dakika kitap okumak

Telefonunuzdan veya tablet bilgisayarınızdan kaydırarak okumaktan bahsetmiyoruz. Uzmanlar beyni şarj edecek gerçek ‘okuma deneyimi’ için bize şu öneriyi sunuyor: 1989’daymışız gibi oku. Yani kağıttan… 45 dakika boyunca teknolojiye ara vermek de bu deneyimin bir parçası... Bu süre boyunca okuduğumuz metinde karşılaştığımız kelimelerin toplamı, bizim aslında bir hafta boyunca maruz kaldığımız bütün kelimelerden daha fazla. Yani aslında okuyarak en çok hafızamızı ve kendimizi ifade edebilme yeteneğimizi şarj ediyoruz. Daha iyi yazıyoruz, daha kısa sürede derdimizi anlatıyoruz. Ayrıca dil bilimciler de aynı süreye dikkat çekiyor: Bildiğiniz bir dili hep taze tutmak için haftada 45 dakikalık yabancı dil okuması şart.