Her gün 45 dakikada hayatınızı şarj edin!
Siz de “Biraz enerjimi, aklımı toplasam; her şey şahane olacak!” hayalleri kurup bir türlü gerçekleştiremeyenlerden misiniz? Konu ‘kendini şarj etmek’ olduğunda gün içinde enerjiyi fullemenin kısa yolları neler olabilir? İşte haftanın her günü istediğinizi uygulayabileceğiniz 45’er dakikalık enerji depolama yöntemleri…
Mehmet ÖZDOĞAN - mozdogan@hurriyet.com.tr
45 dakikalık öğlen uykusu
2008 yılında Harvard Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma 45 dakikalık bir öğlen uykusunun her yaşta öğrenmeyi hızlandırdığını, kalp krizi riskini yüzde 7 oranında azalttığını, hafızayı güçlendirdiğini, diyabeti dengelediğini ve kilo verme hızını artırdığını gösteriyor. 2015 yılında ise Almanya’dan Saarland Üniversitesi’nin hafıza üzerine yaptığı araştırmayla 45 dakikalık kestirmenin hafızayı ve öğrenme sürecini 5 kat iyileştirdiği kanıtlandı. İş güç derken imkansız gibi gelse de; öğle yemeği arasından çalacağınız 45 dakikalık bir uyku molası bütün gününüzü şarj edebilecek kadar kıymetli.
45 dakika yalnız yürüyüş
Hem yalnız kalmak, hem de yürümek… İkisi de bizi hızlıca şarj eden iki eylem. İş, ev, çocuklar, arkadaşlar, telefon, bilgisayar, Twitter, Facebook, Instagram… Bunların hiçbiri olmadan günde yarım saat ila 45 dakika arası siz ve müziğiniz baş başa kalıp yürüyüşe çıktığınızda işler değişiyor. Empati gücünüz artıyor; üretkenliğiniz ve yaratıcılığınız çoğalıyor. Beyniniz bu anları kararlarınızı sorgulamanız, kendinizi daha iyi dinlemeniz için fırsata çeviriyor. O sırada hareket eylemi de devam ettiğinden kan basıncınızın düzelmesi ve solunumun iyileşmesi tüm bu süreçleri daha da iyi besliyor.
45 dakika komedi izlemek
Friends’ten çok sevdiğiniz iki bölüm arka arkaya veya Netflix’te bulabileceğiniz bir stand-up gösterisi… 45 dakikanızı ayıracağınız iyi bir komedi, sizi hızlıca şarj edebilir. Filozof Adrian Bardon, bunun sebebini “Mizah izlemek, zorlayıcı durumlarda hızlıca cevap veya çözüm bulabilmemiz için en gerekli süreçtir” teziyle açıklıyor. İyi mizah, beyni zorlayarak dinlendiriyor; zor durumlara karşı hazır hale getiriyor.
45 dakika düşünmeme kuralı
Kredi kartı bilgilerinizi girdiniz; ‘Satın Al’a basmak üzeresiniz. Ama içten içe biliyorsunuz ki; aslında kesinlikle o ayakkabıya ihtiyacınız yok. Veya diyelim çok sinirlisiniz ve büyük bir kavganın eşiğindesiniz. Dilinizin ucunda çok kırıcı bir cümle var ve nasıl bir krize yol açacağını çok iyi biliyorsunuz. İşte tam bu anlarda bilim size 45 dakika uzaklaşmanızı söylüyor. Konudan uzaklaşın, düşünmemeye çalışın ve kendinizi şarj edin. Geri döndüğünüzde konuyla ilgili çok daha farklı hissedebilme ihtimaliniz yüksek.
45 dakika kitap okumak
Telefonunuzdan veya tablet bilgisayarınızdan kaydırarak okumaktan bahsetmiyoruz. Uzmanlar beyni şarj edecek gerçek ‘okuma deneyimi’ için bize şu öneriyi sunuyor: 1989’daymışız gibi oku. Yani kağıttan… 45 dakika boyunca teknolojiye ara vermek de bu deneyimin bir parçası... Bu süre boyunca okuduğumuz metinde karşılaştığımız kelimelerin toplamı, bizim aslında bir hafta boyunca maruz kaldığımız bütün kelimelerden daha fazla. Yani aslında okuyarak en çok hafızamızı ve kendimizi ifade edebilme yeteneğimizi şarj ediyoruz. Daha iyi yazıyoruz, daha kısa sürede derdimizi anlatıyoruz. Ayrıca dil bilimciler de aynı süreye dikkat çekiyor: Bildiğiniz bir dili hep taze tutmak için haftada 45 dakikalık yabancı dil okuması şart.
45 dakika yoga yapmak
Bir GYM’e kaydolup hemen bırakanlara çok sık rastlayabilirsiniz. Ancak dikkat edin; yogaya bulaşan kolay kolay ondan vazgeçemiyor. Çünkü haftada ister iki seansa bölüp, ister tek seans halinde 45 dakika boyunca yoga yaptığınızda ve bu, haftalık bir rutininiz haline geldiğinde vücudunuzda yavaş yavaş dengeler değişmeye başlıyor ve aslında bedenimiz ve zihnimiz haftalık enerjisini topluyor. Daha iyi nefes, daha esnek kaslar, daha kontrollü diyet, dayanıklılığın artması ve ağrıların azalması… Bunlar vücuda etkileri... Ancak yogayı bu kadar vazgeçilmez bir enerji deposu haline getiren esas sebepler daha stressiz, daha iç huzuru yüksek bir hayatın olabileceğini vaat etmesi.
45 dakika yüzmek
45 dakika yüzmek, 1 saat 10 dakika boyunca yüksek yoğunluklu karada yapacağınız herhangi bir antrenmana eşit. Bilim insanları, haftada 45 dakika yüzmeyi ihmal etmeyenlerin çok daha düzgün beslendiklerini, daha pozitif yaklaşımlar sergilediklerini, vücut dengelerinin hızla toparlandığını, daha geç yaşlandıklarını, anksiyete ve depresyonla daha kolay başa çıkabildiklerini söylüyor. Haftalık ihtiyacımız olan aktivite enerjisinin neredeyse hepsi bu 45 dakikada toplanıyor. Su, vücudun yüzde 90’ını taşıdığı için bedeni destekliyor; böylece yüzmek, kas ve eklem ağrılarının hızla iyileşmesini sağlıyor.
45 dakikada şarj edip 180 kilometre yapmak!
Bu önerimiz haftanın her günü için… Öyle bir araba düşünün ki; tamamen elektrikli… Sabah kalktığınızda şarj etmeye başlıyorsunuz; o şarj olurken kahvaltınızı yapıyorsunuz, hazırlanıyorsunuz; tam 45 dakika içinde hazır! Ayrıca tamamen şarj olmuş haliyle 300 km’ye kadar yol yapabiliyorsunuz. Hem de 0’dan 100 km’ye 6.9 saniyede ulaşıyor!